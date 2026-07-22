Чаша кафе сутрин и енергийна напитка следобед може да изглеждат като взаимозаменяеми източници на бодрост, но за сърцето разликата е съществена.

Ново научно изявление на Американската кардиологична асоциация (American Heart Association, AHA) показва, че умерената консумация на кафе може да предпазва сърдечно-съдовата система, докато концентрираните дози кофеин в енергийните напитки могат рязко да повишат кръвното налягане и да предизвикат опасни нарушения на сърдечния ритъм.

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Изводите са публикувани в списание Circulation, като разглеждат внимателно как кафето и енергийните напитки въздействат различно на организма, въпреки че съдържат един и същ стимулант.

Каква е безопасната доза кофеин

Според прегледа, за повечето здрави възрастни до 400 мг кофеин дневно, приблизително толкова, колкото се съдържат в 3 до 5 чаши черно кафе от 240 мл е безопасна доза и не повишава сърдечно-съдовия риск.

„Кофеинът, консумиран чрез кафе, е ключова част от ежедневието на милиони хора и е безопасен и не увеличава сърдечно-съдовия риск", посочва д-р Грегъри Маркъс от Калифорнийския университет в Сан Франциско, ръководител на работната група зад изявлението.

Ползи от кафето за сърдечно-съдовата система

Данните сочат, че редовната консумация на 2–4 чаши черно кафе дневно (без захар, сметана или сиропи) е свързана с по-нисък риск от исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност и инсулт.

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Рандомизирани проучвания, смятани за най-надеждния тип изследвания, свързват кофеина в кафето и с по-нисък риск от предсърдно мъждене. Изследователите отбелязват, че добавянето на захар, сироп или сметана може да отслаби тези ползи.

Високо кръвно налягане и кофеин

Ефектът върху кръвното налягане зависи от дозата. При хора с оптимално кръвно налягане консумацията на 1–3 чаши дневно е свързана с по-висок риск от развитие на хипертония, докато над 3 чаши дневно, изненадващо, с по-нисък риск.

При високи дози кофеин, каквито се съдържат в енергийните напитки, ефектът е ясно изразен и опасен, рязко покачване на кръвното налягане, особено рисково за хора, които вече имат хипертония.

Екстрасистоли, тахикардия и предсърдно мъждене

Проучването отбелязва нюанс, важен за сърдечния ритъм, 1–3 чаши кафе дневно не увеличават риска от предсърдно мъждене, но могат да са свързани с повече екстрасистоли, преждевременни удари, произхождащи от долните сърдечни камери.

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При много високи дози кофеин, каквито съдържат енергийните напитки и шотове, са наблюдавани нарушения на сърдечния ритъм дори при здрави хора под 30 години, които обичайно се смятат за нискорискови.

Кафестол и лош холестерол при нефилтрирано кафе

Начинът на приготвяне също има значение. Клинични изпитвания сочат, че кафестол, вещество, присъстващо и в кофеиновото, и в декофеинизираното кафе, повишава нивата на LDL („лошия") холестерол. Кафестолът се среща в нефилтрирано кафе като еспресо, кафе от преса, турско или варено кафе, но липсва при кафе, приготвено с хартиен филтър, и в разтворимото кафе.

Превенция на диабет тип 2

Редовната консумация на черно кафе без добавки е свързана и с по-нисък риск от диабет тип 2, макар учените все още да не знаят дали ефектът се дължи на самия кофеин, или на други биоактивни вещества в кафето.

Защо енергийните напитки са различават по ефект

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Енергийните шотове могат да съдържат 40–69 мг кофеин на течна унция, 3 до 4 пъти повече от обикновеното кафе, а често включват и допълнителни съставки, които ускоряват усвояването на кофеина. Това обяснява защо стимуланти и артериално налягане реагират толкова остро при тези продукти, за разлика от постепенното въздействие на кафето.

Учените призовават за повече рандомизирани проучвания, особено за енергийните напитки, чиито ефекти остават по-слабо изследвани от тези на кафето.

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Източници