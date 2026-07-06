Ежедневната чаша кафе може да се окаже нещо повече от сутрешен ритуал за събуждане. Ново мащабно проучване установява, че редовната консумация на кафе, включително кафе без кофеин, се свързва със значително по-нисък риск от сериозни чернодробни заболявания.

Ето какво показват данните, колко чаши на ден носят най-голяма полза от пиенето на кафе и защо експертите съветват предпазливост.

Снимка: Pexels

Какво установява проучването

Учените анализират данните на над 350 000 участници от британската база UK Biobank, които в началото на изследването нямат цироза или рак на черния дроб, и проследяват здравето им в продължение на 13 години. Резултатите, публикувани в списание Clinical Gastroenterology and Hepatology, показват ясна връзка между по-високата консумация на кафе и по-ниската вероятност за развитие на чернодробни проблеми.

Хората, които пиели по пет или повече чаши кафе дневно, се отличавали с:

32% по-нисък риск от цироза;

47% по-малка вероятност за рак на черния дроб;

42% по-нисък риск от смърт, свързана с чернодробно заболяване.

Кръвните изследвания на редовните любители на кафе показали и по-ниски нива на мазнини в черния дроб (стеатоза), желязо, фиброза и чернодробно възпаление, както и по-високи нива на протеини, свързани със здравословна чернодробна функция.

Умерената консумация също помага

Най-силна връзка учените наблюдавали при около три до четири чаши дневно. Дори умерената консумация, една до две чаши на ден, обаче се свързва със значително по-нисък риск от чернодробни заболявания. Интересно е, че кофеиновото и безкофеиновото кафе показали сходни резултати, което подсказва, че ползите не се дължат единствено на кофеина, а вероятно на антиоксидантите и другите съединения в напитката.

Снимка: DELL-E

Какво казват експертите

Старшият автор на проучването д-р Джу Донг Янг подчертава, че резултатите подкрепят умерената консумация при хора, които вече харесват и понасят добре кафето. Той обаче предупреждава, че само въз основа на това изследване не би препоръчал някой да започне да пие кафе единствено с цел защита на черния дроб.

По думите на съавтора Шели Лу кафето влияе върху здравето на органа чрез механизмите на възпаление и белези (фиброза), насока, която бъдещите изследвания ще проучват, за да установят кой има най-голяма полза.

Колко кафе е безопасно

За повечето възрастни за безопасно количество кофеин се смята до 400 милиграма дневно, приблизително четири чаши кафе или чай. Прекомерната консумация може да доведе до ускорен пулс, сърцебиене, повишено кръвно налягане, тревожност и нарушения на съня.

Снимка: Canva

Важно е да се отбележи, че чернодробните заболявания остават сериозен здравен проблем. Според данни от 2023 г. те причиняват около два милиона смъртни случая годишно, или 4% от всички в света, като приблизително две трети от тях са сред мъжете.

Кафето не е лекарство, но новите данни допълват все повече доказателства, че умерената му консумация може да бъде част от здравословния начин на живот и превенцията на чернодробни заболявания.

Експертите напомнят, че грижата за черния дроб трябва да се основава преди всичко на поддържане на здравословно тегло, ограничаване на алкохола, редовна физическа активност и контрол на кръвната захар, кръвното налягане и нивата на холестерол.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници