Всяко лято хиляди туристи по българското Черноморие усещат внезапно парене след допир с нещо невидимо във водата.

Опарването от медуза е едно от най-честите летни неразположения на плажа, по света годишно се регистрират около 150 млн. случая. Повечето отшумяват бързо, но не всички са безобидни. Ето какво трябва да знаете за симптомите, правилната първа помощ и кога наистина трябва да потърсите лекар.

Какво представлява ужилването от медуза

Медузите имат меко, камбановидно тяло и дълги пипала, покрити с микроскопични стрекателни клетки, нематоцисти. Всяко пипало може да съдържа хиляди такива клетки, натоварени с токсини в пипалата на медузата.

Снимка: Canva

При допир те изстрелват миниатюрни жилещи нишки, които инжектират отрова за части от секундата, механизъм за защита и улов на плячка, не за нападение над хора. Важно е да се знае, че откъснато или дори мъртво пипало все още може да ужили.

Опасни медузи в морето и какво има реално в Черно море

В световен мащаб съществуват видове, чието ужилване може да бъде животозастрашаващо:

Кубомедуза (морска оса) , смятана за най-отровната медуза в света, среща се в тропически води край Австралия и Индо-Пасифика.

Lion's mane , най-голямата медуза, с пипала до над 30 метра, обитава по-студени води на Северния Атлантик.

Португалска корабица (Portuguese man-of-war) , технически не е медуза, но ужилва по сходен начин; среща се в тропически и субтропични води.

Кубомедузата и португалската корабица не са характерни за Черно море или Средиземноморието. По българското крайбрежие най-често срещаните видове са ушата медуза (Aurelia aurita) и корнеротката (Rhizostoma pulmo), техните ужилвания обикновено причиняват лек до умерен дискомфорт, а не тежко отравяне.

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Симптоми на опарване от медуза

Леките случаи включват парене, сърбеж и обрив с червени или лилави следи по кожата. При по-сериозна реакция, най-често при алергична реакция от медуза, могат да се появят:

затруднено дишане и задух

гръдна или коремна болка

мускулни спазми

изтръпване или мехури по кожата

гадене, повръщане

При тези симптоми е нужна спешна медицинска помощ, не изчаквайте.

Първа помощ при ужилване от медуза

Според насоките, използвани от здравни институции като Cleveland Clinic, стъпките при лек случай са:

Промиване на ужилването само с морска вода, никога с прясна, защото тя може да провокира допълнително отделяне на токсин. Отстранете видимите остатъци от пипала с пинсети. Оцет при ужилване от медуза може да неутрализира нежилените нематоцисти при повечето видове с изключение на португалска корабица, при която оцетът влошава реакцията. Каламинов лосион за кожа или хидрокортизонов крем намаляват сърбежа и възпалението; студен или топъл компрес помага при болка.

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Ако симптомите са по-тежки, лекар може да предпише болкоуспокояващи, антихистамини или в редки случаи антивенин.

Уриниране върху ужилване от медуза, помага ли?

Разпространеното вярване, че уринирането неутрализира отровата, няма научна основа и според експертите може дори да влоши болката, вместо да я облекчи.

Колко трае и оставя ли белези

При повечето хора зачервяването отшумява в рамките на часове. При по-силна реакция обаче може да остане обрив, който продължава седмици. Ако мястото продължава да сърби след няколко седмици, консултирайте се с дерматолог.

Как да се предпазим на плажа

Питайте спасителите за наличие на медузи и следете за предупредителни флагове.

При плуване или гмуркане носете защитен костюм.

Никога не докосвайте изхвърлена на брега медуза , тя може да ужили дори и мъртва.

Опарването от медуза обикновено е неприятно, но безобидно преживяване на плажа. Ключът е в бързата и правилна първа помощ.

Внимавайте за признаци на алергична реакция или затруднено дишане и потърсете спешна помощ без колебание. За българските плажове рискът от наистина опасни видове като кубомедузата е нисък, но базовите правила за безопасност остават валидни за всеки летен сезон.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници