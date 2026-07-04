Едно ужилване от оса може да превърне приятния летен ден в няколко минути остра болка, зачервяване и сърбеж. За повечето хора неприятните усещания отшумяват сравнително бързо с прости мерки у дома.
При малка част от засегнатите обаче реакцията може да ескалира опасно и да изисква спешна медицинска помощ. Научите как изглежда правилната първа помощ при ужилване, кои средства облекчават оток и зачервяване, как да разпознаете симптомите на анафилактичен шок и какви стъпки помагат да се предпазите занапред.
Какво да направите веднага след ужилване
Осите се различават от пчелите, те рядко оставят жило и могат да ужилят повече от веднъж. Ако все пак забележите жило в кожата, премахването на жилото трябва да стане внимателно. Според специалистите от Poison Control при нормална реакция е добре да действате в следния ред:
- Оценете дишането. Ако усетите затруднено дишане, стягане в гърлото или оток на лицето, потърсете спешна помощ незабавно.
- Отстранете жилото (ако има такова). Избягвайте да го стискате с пръсти или пинсети.
- Измийте зоната със сапун и вода и подсушете, без да търкате или чешете.
- Приложете студен компрес. Студеният компрес при оток намалява болката и подуването, по 10 минути с и без лед.
- Не движете засегнатото място и свалете пръстени или тесни дрехи, преди да се появи подуване.
- Облекчете сърбежа. Паста от сода бикарбонат при сърбеж или каламинов лосион дават добър ефект.
Кои средства облекчават симптомите
При локална реакция при ужилване, болка, оток и сърбеж, ограничени около мястото, обикновено са достатъчни продукти без рецепта. Според експертите често се използват:
- Антихистамини за ужилване: лоратадин или цетиризин намаляват сърбежа и алергичния отговор.
- Болкоуспокояващи средства: ибупрофен облекчава болката.
- Хидрокортизонов крем за кожа (1%) или каламинов лосион за успокояване на сърбежа.
По-обширен оток, който излиза извън мястото на ужилването, обикновено също се повлиява от тези средства, но много силна локална реакция заслужава лекарска оценка.
Кога реакцията е опасна
По-малко от 1% от хората развиват тежка алергична реакция, известна като анафилаксия. Тя е животозастрашаваща и настъпва бързо. Симптоми на анафилактичен шок включват затруднено дишане, спадане на кръвното налягане, оток на устните и гърлото, замайване и загуба на съзнание.
В такива случаи е необходимо незабавно инжектиране на адреналин (EpiPen), докато друг човек се обажда на спешен номер. Дори състоянието да се подобри, е важно посещение в спешно отделение, тъй като симптомите могат да се появят отново.
Според Американската академия по алергия, астма и имунология в болнични условия могат да се приложат антихистамини, кортикостероиди, венозни течности и кислород.
Как да се предпазите от оси
Как да се предпазим от оси е също толкова важно, колкото и лечението. Специалистите съветват:
- Носете чисти дрехи, избягвайте парфюми и покривайте храната навън.
- Не размахвайте ръце срещу осите, по-скоро леко духнете от разстояние.
- При ужилване се приберете на закрито, тъй като осите отделят вещество, което привлича други.
- Поддържайте растителността около дома подрязана и изхвърляйте отпадъците в затворени съдове.
- Имайте предвид, че репелентите, включително тези с DEET, не действат срещу осите.
Може ли имунотерапията да предотврати алергиите
Хора, преживели алергична реакция към ужилване, имат около 60% риск от подобна или по-тежка реакция при следващо. Затова мнозина обмислят имунотерапия при алергии. Методът, провеждан от алерголог, включва постепенно повишаване на дозите отрова, което намалява чувствителността и риска от сериозна реакция.
Повечето ужилвания от оса отшумяват с почистване, лед и средства без рецепта, класическото домашно лечение при ужилване. Ключово е да разпознаете кога реакцията излиза извън обичайното: затруднено дишане и бърз оток изискват адреналин и спешна медицинска помощ. А доброто познаване на превенцията може да предотврати сериозни проблеми занапред.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- Poison Control. Ужилвания от пчели и оси: алергична реакция ли е?
Канадски червен кръст. Първа помощ при ухапвания от насекоми