Едно ужилване от оса може да превърне приятния летен ден в няколко минути остра болка, зачервяване и сърбеж. За повечето хора неприятните усещания отшумяват сравнително бързо с прости мерки у дома.

При малка част от засегнатите обаче реакцията може да ескалира опасно и да изисква спешна медицинска помощ. Научите как изглежда правилната първа помощ при ужилване, кои средства облекчават оток и зачервяване, как да разпознаете симптомите на анафилактичен шок и какви стъпки помагат да се предпазите занапред.

Какво да направите веднага след ужилване

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Осите се различават от пчелите, те рядко оставят жило и могат да ужилят повече от веднъж. Ако все пак забележите жило в кожата, премахването на жилото трябва да стане внимателно. Според специалистите от Poison Control при нормална реакция е добре да действате в следния ред:

Оценете дишането. Ако усетите затруднено дишане, стягане в гърлото или оток на лицето, потърсете спешна помощ незабавно.

Отстранете жилото (ако има такова). Избягвайте да го стискате с пръсти или пинсети.

Измийте зоната със сапун и вода и подсушете, без да търкате или чешете.

Приложете студен компрес. Студеният компрес при оток намалява болката и подуването, по 10 минути с и без лед.

Не движете засегнатото място и свалете пръстени или тесни дрехи, преди да се появи подуване.

Облекчете сърбежа. Паста от сода бикарбонат при сърбеж или каламинов лосион дават добър ефект.

Кои средства облекчават симптомите

При локална реакция при ужилване, болка, оток и сърбеж, ограничени около мястото, обикновено са достатъчни продукти без рецепта. Според експертите често се използват:

Антихистамини за ужилване: лоратадин или цетиризин намаляват сърбежа и алергичния отговор.

Болкоуспокояващи средства: ибупрофен облекчава болката.

Хидрокортизонов крем за кожа (1%) или каламинов лосион за успокояване на сърбежа.

По-обширен оток, който излиза извън мястото на ужилването, обикновено също се повлиява от тези средства, но много силна локална реакция заслужава лекарска оценка.

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Кога реакцията е опасна

По-малко от 1% от хората развиват тежка алергична реакция, известна като анафилаксия. Тя е животозастрашаваща и настъпва бързо. Симптоми на анафилактичен шок включват затруднено дишане, спадане на кръвното налягане, оток на устните и гърлото, замайване и загуба на съзнание.

В такива случаи е необходимо незабавно инжектиране на адреналин (EpiPen), докато друг човек се обажда на спешен номер. Дори състоянието да се подобри, е важно посещение в спешно отделение, тъй като симптомите могат да се появят отново.

Според Американската академия по алергия, астма и имунология в болнични условия могат да се приложат антихистамини, кортикостероиди, венозни течности и кислород.

Как да се предпазите от оси

Как да се предпазим от оси е също толкова важно, колкото и лечението. Специалистите съветват:

Носете чисти дрехи, избягвайте парфюми и покривайте храната навън.

Не размахвайте ръце срещу осите, по-скоро леко духнете от разстояние.

При ужилване се приберете на закрито, тъй като осите отделят вещество, което привлича други.

Поддържайте растителността около дома подрязана и изхвърляйте отпадъците в затворени съдове.

Имайте предвид, че репелентите, включително тези с DEET, не действат срещу осите.

Снимка: Canva

Може ли имунотерапията да предотврати алергиите

Хора, преживели алергична реакция към ужилване, имат около 60% риск от подобна или по-тежка реакция при следващо. Затова мнозина обмислят имунотерапия при алергии. Методът, провеждан от алерголог, включва постепенно повишаване на дозите отрова, което намалява чувствителността и риска от сериозна реакция.

Повечето ужилвания от оса отшумяват с почистване, лед и средства без рецепта, класическото домашно лечение при ужилване. Ключово е да разпознаете кога реакцията излиза извън обичайното: затруднено дишане и бърз оток изискват адреналин и спешна медицинска помощ. А доброто познаване на превенцията може да предотврати сериозни проблеми занапред.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници