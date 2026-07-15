Рафтовете на здравословните магазини и социалните мрежи вече трудно се побират в новата вълна, кафе от гъби.

Обещанията звучат примамливо, по-ясен ум, по-силен имунитет, по-малко нерви от кофеина. Но зад атрактивния маркетинг стои ли реална наука? Разглежда какво точно е гъбеното кафе, кои са доказаните му ефекти и кои твърдения остават по-скоро хайп, отколкото факт.

Какво представлява кафето от гъби

Кафето от гъби е смес от смляно кафе на зърна и екстракти от медицински гъби. За разлика от кулинарните гъби, тук се използват видове, ценени заради биоактивните им съединения:

Снимка: Canva

Лъвска грива (Hericium erinaceus), свързвана с когнитивни функции

Чага (Inonotus obliquus), богата на антиоксиданти

Реши (Ganoderma lucidum), известна с имуномодулиращ ефект

Кордицепс (Cordyceps militaris), асоцииран с енергия и издръжливост

Важно уточнение: това не е билково кафе от гъби без кофеин. Съдържа по-малко кофеин от класическото кафе заради по-ниския дял смлени кафе зърна, което теоретично намалява нервността и нарушенията на съня, кофеинът присъства.

Какво показва науката

Памет и когнитивни функции

Лъвска грива съдържа хериценони и еринацини, съединения, свързани със стимулиране на нервния растежен фактор (NGF), ключов протеин за неврогенезата. Проучване върху животински модели показва подобряване на паметта и обучението при животни, приемали екстракт от гъбата. Според японско проучване, публикувано през 2008 г. във Phytotherapy Research, хора с леко когнитивно увреждане отчитат подобрение в тестовете за когнитивна функция след 16 седмици прием. Резултатите са обещаващи, но са нужни по-мащабни клинични изпитвания при хора.

Имунитет и възпаление

Реши и Чага съдържат полизахариди, включително бета-глюкани от гъби, които в предклинични проучвания активират макрофаги и естествени клетки убийци, подпомагайки имунния отговор. Чага е особено богата на полифеноли, отговорни за неутрализиране на свободните радикали и намаляване на оксидативния стрес, фактор, свързван с хронични заболявания.

Проучване върху животни дори демонстрира геномопротективен ефект на чага полизахаридите. Данните при хора обаче остават ограничени.

Енергия и адаптация към стрес

Кордицепс militaris съдържа кордицепин, съединение, свързвано с подобрено производство на АТФ, основната енергийна валута на клетките.

Гъбата е класифицирана и като адаптоген, помагащ на организма да се справя със стрес. Проучвания при спортисти сочат подобрен аеробен капацитет и намалена умора при тренировка, но данните при хора остават предимно предварителни.

Снимка: Canva

Мит срещу реалност

Мит: Кафето от гъби е без кофеин. Повечето продукти съдържат кофеин, макар и в по-ниски количества. Хора, чувствителни към кофеин, трябва да проверяват етикетите.

Мит: Замества лекарствата. Няма клинични доказателства, че тези функционални напитки лекуват тревожност, депресия или хронични заболявания. Медицинските гъби могат да бъдат допълнение, но не заместител на терапия, консултацията с лекар остава задължителна.

Мит: Всички продукти са еднакви. Качеството зависи от метода на екстракция. Двойната екстракция полизахариди (вода и алкохол) дава по-широк спектър от активни вещества спрямо обикновената водна екстракция. Прозрачното етикетиране е знак за качество.

Странични ефекти

Макар да се смята за безопасно за повечето хора, кафето с медицински гъби може да предизвика алергични реакции или стомашен дискомфорт. Медицинските гъби могат да взаимодействат с антикоагуланти, имуносупресори и лекарства за понижаване на кръвната захар.

Снимка: Canva

Съобщавани са и случаи на чернодробна токсичност при прекомерна употреба на Реши. Хора с хронични заболявания или на медикаменти трябва да се консултират с лекар преди употреба.

Струва ли си да опитате

Кафето от гъби е реална алтернатива за хора, търсещи заместител на традиционното кафе с по-ниско съдържание на кофеин или интересуващи се от хранителни добавки за концентрация като част от здравословен начин на живот.

Предварителните данни за памет, имунитет и енергия са обещаващи, но не са окончателни, липсват мащабни клинични изпитвания при хора. Разглеждайте го като допълнение към балансирания начин на живот, а не като лечение, и се консултирайте със специалист преди редовна употреба.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници