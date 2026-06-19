За повечето хора, животът до 100 години може да изглежда недостижим.

Но това, което изглежда непостижимо за мнозина, всъщност е реалност за приблизително между 540 000 и 672 000 души по света. По данни на Националния статистически институт (НСИ), към момента в България има близо 400 столетници (около 300 жени и под 100 мъже).

Дълголетието се дължи на доста фактори, но и на здравословни решения, като например избягване на определени храни и навици, за да удължат живота си.

Освен храните, които консумираме, напитките също играят роля за качеството и продължителността на живота ни.

Каква е връзката между напитките и дълголетието?

Връзката между напитките и дълголетието е много по-важна, отколкото може би осъзнаваме.

„Целта на дълголетието не е просто да се добавят години към живота; става въпрос за това да се изживеят тези години добре – да се постигне по-дълъг период на здравословно състояние“, обяснява д-р Ерин Барет, старши директор по продуктови иновации и научни въпроси в Shaklee.

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„Поддържането на правилна хидратация подпомага клетъчното здраве и функцията на органите (особено на бъбреците), подпомага усвояването на хранителните вещества и помага за поддържане на енергийните нива“, добавя експертът.

Антиоксидантите са приоритет номер едно, когато става въпрос за напитки, които могат да подпомогнат здравословното стареене. Тези свойства могат да намалят риска от хронични заболявания, да подпомогнат функцията на мозъка и очите и дори да подобрят психичното здраве.

Уверете се, че търсите тези специфични свойства и съставки, докато разглеждате щанда с напитки в местния магазин за хранителни стоки.

5 напитки, които ще ви помогнат да доживеете до 100 години

Смутита с горски плодове

Смутитата от горски плодове, особено тези, приготвени с боровинки, малини и ягоди, съдържат противовъзпалителни свойства, които насърчават здравословното стареене.

Снимка: Canva

„Тези плодове са пълни с антиоксиданти, които се борят със свободните радикали и намаляват оксидативния стрес, което е от съществено значение за поддържане на здравето на клетките“, обясняват специалистите по дълголетие.

По подобен начин експертите препоръчват да започнете деня си със смути от горски плодове, предлагайки да го „смесите с бадемово мляко за здраве на костите и ядково масло за протеини и ще имате перфектна закуска за дълголетие“.

Зелен и черен чай

Често се чувстваме сякаш ползите от пиенето на чай са безгранични. Зеленият и черният чай са богати на мощни антиоксиданти, като катехини.

„Тези съединения помагат за неутрализиране на свободните радикали и минимизиране на оксидативния стрес, като по този начин насърчават клетъчното здраве“, обясняват експертите.

Редовната консумация на тези чайове може да бъде прост, но ефективен начин да подпомогнете здравословния си живот.

Черно кафе

Черното кафе може да си спечели лоша репутация, когато се консумира прекалено, но то не е добро само за сутрешно ободряване.

Проучванията показват, че дългосрочната консумация на кафе може да намали риска от преждевременна смърт с до 30%, независимо дали е с кофеин или без кофеин.

Снимка: Canva

Кафето също така стимулира невротрансмитерите допамин и серотонин, които могат да повишат настроението, а щастието е свързано с по-дълъг живот.

Вода, богата на водород

Разбира се, водата е предпочитан избор, когато става въпрос за хидратация и здравословен начин на живот, но има разнообразие от бутилирана вода, която може да направи дори повече.

Например, богатата на водород вода добавя допълнителен молекулярен водороден газ, за ​​да подобри антиоксидантните и противовъзпалителните си свойства, както и да намали риска от висок холестерол и да подобри функцията на бъбреците.

Докато обикновената вода е напълно приемлива, обогатената вода може да засили ползите от нея.

Червено вино

На първо място е ясно – няма количество алкохол, което да е полезно за вас.

Всъщност, поддържането на начин на живот без алкохол е безпогрешен начин да се чувствате и да бъдете по-здрави. Това обаче не винаги е постижима цел за хората, живеещи в днешния свят, и в този случай червеното вино е най-добрият вариант.

Снимка: Canva

„Когато се консумира умерено, червеното вино е богат източник на ресвератрол, мощен антиоксидант, свързан с множество ползи за здравето“, обяснява д-р Ерин Барет.

Ресвератролът е известен със своите противовъзпалителни свойства и потенциал за насърчаване на здравето на сърцето, което го прави положително допълнение към балансираната диета, насочена към поддържане на качеството на живот.

Макар тези напитки да притежават доказани ползи, с тях не бива да се прекалява. Прекаленият прием на кофеин (от кафе и чай) може да доведе до нервно напрежение и проблеми със съня, а алкохолът в червеното вино изисква строго умерена употреба, тъй като в големи количества вреди сериозно на организма.

Избирайте напитките си умно и ги консумирайте с мярка, за да работят те за вашето здраве, а не срещу него.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници