Домашно лечение на афти в устата: Бабини рецепти от народната медицина

Афтите се появяват в устата или по венците. Въпреки че могат да бъдат болезнени и да затрудняват говоренето или храненето, те обикновено не причиняват трайни увреждания. Повечето афти заздравяват сами в рамките на няколко седмици.

Няколко домашни средства или продукти без рецепта могат да помогнат за ускоряване на лечебния процес, но е малко вероятно някое лекарство да излекува афта за една нощ.

Много домашни средства за лечение на афти не са добре проучени, така че все пак ги прилагайте внимателно. Сред най-ефективните са използването на стипца на прах, сода, мед, солена вода, лайка и ябълков оцет, пише специализираното издание Healthline.

Видове афти и кои се нуждаят от лечение

Има различни видове афти, като лечение не се налага за леки афти, които обикновено отшумяват сами след седмица или две, информира ClevelandClinic. Но големи, упорити или необичайно болезнени рани често се нуждаят дори от медицинска помощ.

Малки афти – Те са най-често срещани. Обикновено са с диаметър по-малък от един сантиметър (по-малък от грахово зърно). Зарастват в рамките на няколко седмици без белези.

Големи афти – Обикновено са по-големи от един сантиметър, изключително болезнени и често оставят белези. Заздравяването им може да отнеме месеци.

Херпетиформни афти – Те са рядкост. Вместо една рана, малки точковидни ранички често се събират заедно. Този вид заздравява в рамките на около две седмици и обикновено не оставя белези.

Снимка: iStock

Тези рани са често срещани и обикновено изчезват без лечение. Но те могат да затруднят храненето и говоренето.

Домашни средства за лечение на афти

Ето някои домашни средства, които могат да помогнат за облекчаване на афти.

Стипца на прах

Стипцата на прах се произвежда от калиев алуминиев сулфат. Често се използва за консервиране на храна и за мариноване на зеленчуци. Стипцата има стягащи свойства, които могат да помогнат за свиване на тъканите и изсушаване на афти.

Употреба:

Създайте паста, като смесите малко количество стипца на прах с капка вода.

Нанесете пастата върху афта.

Оставете я да действа поне 1 минута.

Изплакнете устата си обилно.

Повтаряйте ежедневно, докато афтата ви изчезне.

Изплакване на устата със солена вода

Изплакването на устата със солена вода е предпочитано домашно средство, макар и болезнено, за афти от всякакъв вид.

Може да помогне за изсушаване на афти.

Употреба:

Разтворете 1 чаена лъжичка сол в 1/2 чаша топла вода.

Разбъркайте този разтвор в устата си за 15 до 30 секунди, след което го изплюйте.

Повтаряйте на всеки няколко часа, ако е необходимо.

Жабурене със сода бикарбонат

Някои хора вярват, че содата бикарбонат може да възстанови pH баланса и да намали възпалението. Може да помогне за заздравяване на афти.

Употреба:

Разтворете 1 ч.л. сода бикарбонат в 1/2 чаша вода.

Разбъркайте този разтвор в устата си за 15 до 30 секунди, след което го изплюйте.

Повтаряйте на всеки няколко часа, ако е необходимо.

Содата бикарбонат няма да ви навреди, ако я погълнете, но е много солена.

Кисело мляко

Точната причина за афтите е неизвестна. Някои може да са причинени от бактерията Helicobacter pylori (H. pylori), която причинява стомашни язви или възпалителни заболявания на червата. Някои изследвания показват, че живи пробиотични култури, като Lactobacillus, могат да помогнат за ерадикирането на H. pylori. На теория, ако някое от тези състояния е причинило афтите ви, консумацията на кисело мляко, което съдържа живи пробиотични култури, може да помогне.

Мед

Медът е известен със своите антибактериални и противовъзпалителни свойства. Медът е ефективен при заздравяване на рани, което може да включва намаляване на болката, размера и зачервяването на афтите. Също така може да помогне за предотвратяване на вторична инфекция. За да използвате, нанасяйте мед върху раната четири пъти дневно.

Повечето мед, който се намира в магазина за хранителни стоки, е пастьоризиран при висока температура, което унищожава повечето хранителни вещества. Не давайте мед на кърмачета под 12-месечна възраст, тъй като той потенциално може да причини детски ботулизъм.

Кокосово масло

Изследвания показват, че кокосовото масло има антимикробни свойства поради високото си количество лауринова киселина. Може да помогне за лечение на афти, причинени от бактерии, и да предотврати разпространението им. Кокосовото масло е и естествено противовъзпалително средство и може да помогне за намаляване на зачервяването и болката. Нанесете обилно кокосово масло върху раната. Нанасяйте повторно няколко пъти на ден, докато афтата ви изчезне.

Водороден пероксид (кислородна вода)

Водородният пероксид насърчава заздравяването на афта, като я почиства и намалява бактериите в устата си.

Употреба:

Разредете 3-процентов разтвор на водороден пероксид с равни части вода.

Потопете памучен тампон или памучен тампон в сместа.

Нанасяйте сместа директно върху афтата си няколко пъти дневно.

Компрес от лайка

Лайката се използва като естествено средство за заздравяване на рани и облекчаване на болката. Торбичка чай от лайка може да служи като компрес за успокояване на афти. За да я използвате, поставете мокра торбичка чай от лайка върху афтите си и я оставете за няколко минути. Уверете се, че торбичката чай не е твърде гореща, преди да я използвате. Можете също да изплакнете устата си с прясно сварен и леко охладен чай от лайка. Повтаряйте три до четири пъти дневно.

Вода с ябълков оцет

Ябълковият оцет има силни противовъзпалителни и антисептични свойства. Лечебното му свойство обаче предизвиква спорове, тъй като като цяло киселинните храни могат да причинят или влошат афтите при някои хора. Използвайте го с повишено внимание.

Употреба:

Комбинирайте 1 ч.л. ябълков оцет и 1 чаша вода.

Жабурете за 30 секунди до 1 минута.

Изплюйте го и изплакнете устата си обилно.

Повтаряйте ежедневно.

Добавка с витамин B комплекс

Може да получите афти по-често, ако начинът ви на хранене е с ниско съдържание на витамин B12. Не е ясно обаче как точно витамин B12 лекува афтозните рани. Според проучване, участниците, приемащи 1000 микрограма витамин B12 дневно, имат по-малко обриви на афти, по-малко рани като цяло и по-малко болка от тези, приемащи плацебо.

Снимка: Canva

Други витамини от група B също могат да помогнат. Добавката с витамин B комплекс съдържа всичките осем витамина от група B, включително B12.

Лечение на афти без рецепта

Извън домашните рецепти срещу афти, е възможно да се наложи да използвате някои медикаменти, като например:

Анестетици под формата на гел или крем, които съдържат лидокаин, за да помогнат при болка и възпаление

Кортикостероиди, които могат да помогнат при болка и заздравяване

Нестероидни противовъзпалителни лекарства, съдържащи диклофенак, друг противовъзпалителен вариант за облекчаване на болката

Вода за уста, съдържаща хлорхексидин, може да помогне да се предотврати разпространението на микроби и влошаването на афтата. Тя може също да помогне за избягване на по-нататъшно възпаление.

Имайте предвид, че всеки може да развие афти. Но те се срещат по-често при тийнейджъри и млади хора, и са по-често срещани при жени.

Поддържането на добра устна хигиена и конец за зъби може да намали риска от появата на афти. Избягвайте кисели, солени, пикантни или други „провокиращи“ храни.