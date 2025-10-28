Сода за хляб върху лицето може да доведе до трайни увреждания

Има голяма вероятност да знаете поне една домашна рецепта за по-сияйна и гладка кожа. Особено дамите са доста изобретателни и опитват какво ли не, за да получат по-красив външен вид.

Един от начините е традиционната сода за хляб (сода бикарбонат), която мнозина използват срещу акне, премахване на петна и почистване на кожата.

Дерматолози обаче предупреждават, че употребата на сода и нанасянето й особено върху лицето, може да донесе много повече вреди от ползи, пише специализираното издание Healthline.

По-честата употреба води до зачервяване, кожата става суха и олющена, а комбинацията с лимон е още по-опасна – може да доведе до „изгаряне на кожата”.

Може ли содата да допринесе за по-сияйна кожа?

Въпреки че содата бикарбонат може да изглежда като бързо и достъпно решение за грижа за кожата, този козметичен подход може да причини повече вреда, отколкото полза.

„Въпреки че някои тенденции показват хора със сияйна или чиста кожа, важно е да се признае, че това е много малка група хора и външният вид на кожата е функция на много повече от това, което нанасяте на лицето си – например генетика, начин на живот, сън, диета и т.н.“, коментира пред Healthline Пуджа Содха, доцент по дерматология в Медицинския факултет на Университета Джордж Вашингтон.

„Да се ​​вярва, че една съставка, като тази, може да промени нещата, е твърде опростено и опасно.“

Може ли содата да изсветли тъмните петна по кожата

Съществува известно твърдение за содата бикарбонат, че може да изсветли тъмните петна и да изравни тена на кожата.

„Хората често ми казват, че кожата им изглежда по-сияйна след употреба на сода бикарбонат и разбирам защо си мислят, че действа“, казва дерматологът д-р Хана Копелман.

„Това, което всъщност се случва, е просто временна промяна от премахването на омазняването и мъртвите клетки на повърхността, докато по-дълбокият пигмент, който причинява тъмните петна, изобщо не се докосва“, обяснява още тя.

Хиперпигментацията идва от меланина в долните слоеве на кожата и содата бикарбонат не може да достигне дотам. Всъщност, дерматолозите споделят, че е възможно содата бикарбонат да влоши неравномерния тен на кожата и тъмните петна.

Полезна ли е содата за хляб при акне?

Хората с упорито акне може да са готови да опитат почти всичко, за да изчистят кожата си, но содата за хляб може дори да влоши ситуацията.

„Тя бързо изсушава пъпките и в началото може да изглежда, че помага. Но когато виждам хора, които са я използвали, кожата им често е зачервена, лющеща се и се появяват още повече пъпки“, разяснява още д-р Копелман.

Това може да се дължи на факта, че содата за хляб е твърде агресивна и причинява увреждане на кожната бариера.

„Когато кожната бариера е увредена, бактериите могат да попаднат и да причинят повече възпаление. Акнето се нуждае от нежна и постоянна грижа, а не от грубо търкане или кухненски средства“, обяснява още дерматологът.

„При многократно приложение, ако не и след едно, това може да доведе до повишена сухота, чувствителност на кожата, пъпки и зачервяване“, предупреждават лекари, които допълват, че този допълнителен страничен ефект може да изостри симптомите, свързани с хронични кожни заболявания като екзема или псориазис.

Содата бикарбонат може да увреди pH на кожата

При продължителна употреба содата бикарбонат може да наруши деликатния pH баланс на кожата и да доведе до дългосрочни увреждания.

„Кожата ви естествено има леко киселинно pH, което ѝ помага да задържа влагата и да я предпазва от бактерии. Содата бикарбонат е силно алкална, което напълно нарушава този баланс“, казва още д-р Копелман.

След като това се случи, кожата ви може да се почувства суха, лющеща се и изключително чувствителна.

С течение на времето кожни проблеми като тези могат да станат хронични.

С течение на времето този вид раздразнение може да доведе до хронично зачервяване, чувствителност или тъмни петна, които избледняват след месеци. Освен това, хората с предразположена към акне или чувствителна кожа са особено склонни да реагират зле на подобен подход.

По-безопасни алтернативи за кожата от сода бикарбонат

Има много безопасни и достъпни алтернативи за грижа за кожата на содата бикарбонат за здрава кожа. За да се сведе до минимум раздразнението, поддържането на проста рутина за грижа за кожата обикновено е достатъчна. А това включва нежен почистващ препарат, лек овлажнител и слънцезащитен крем всяка сутрин.

За ексфолиране: Използват се химически ексфолианти, които действат без механично триене. Такива са алфа-хидрокси киселини (AHA), като гликолова или млечна киселина, за повърхностно ексфолиране и бета-хидрокси киселини (BHA), като салицилова киселина, която прониква в порите и е особено ефективна при мазна кожа и акне.

За акне: Продукти, съдържащи бензоил пероксид или ретиноиди (деривати на витамин А), които са научно доказани за намаляване на възпалението и регулиране на клетъчния обмен.

За абсорбиране на мазнини: Маски на основата на глина (бентонит или каолин), които ефективно абсорбират излишния себум, без да нарушават pH баланса на кожата.

„Истината е, че здравата кожа се дължи на постоянство и търпение, а не на бързи кухненски решения“, завършват експертите.