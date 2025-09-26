Бактерии в устата повишават риска от инфаркт и рак на панкреаса

Бактерии, които живеят в устната кухина, носят рискове за здравето на сърцето и рак на панкреса, сочат две нови независими проучвания.

Сърдечните заболявания са причина номер едно за смърт в световен мащаб, убивайки 20 милиона души всяка година. А сега учените твърдят, че често срещана бактерия, която живее в устата и червата, може да играе важна роля за здравето на сърцето.

В същото време друг анализ разкрива значителна връзка между микробите в устната кухина и риска от рак на панкреаса. Специфични бактерии и гъбички в устата могат да увеличат вероятността от развитие на този агресивен рак повече от 3 пъти.

Как безвредна бактерия може да доведе до инфаркт?

Експерти във Финландия анализират проби от мастни отлагания, наречени плака, които се натрупват в артериите и намаляват притока на кръв към сърцето. Пробите са взети от над 100 души, починали от инфаркт, и от други 100, които са претърпели операция за отстраняване на плака от артериите си.

Екипът изследва тези отлагания за наличие на вредни бактерии. Те откриват ДНК на Viridians streptococcal (Зелени стрептококи) която живее в устата и храносмилателния тракт, в повече от 40% от пробите и от двете групи.

Този вид бактерии се срещат естествено в устата на повечето хора и обикновено са безвредни при здрави хора. При участниците бактерията присъства до голяма степен като биофилм или общност от организми, вградена в артериалните стени, където тя е в латентно състояние, пише Daily Mail.

Снимка: iStock

Въпреки това, при хора с отслабен имунитет или хронични заболявания, организмите могат да избягат от биофилма и да доведат до състояния като ендокардит, инфекция на вътрешната обвивка на сърцето, която причинява възпаление, увреждане на сърдечната тъкан и запушвания.

Когато заразената тъкан се откъсне от сърдечната клапа, тя преминава през кръвния поток и може да се настани в коронарната артерия, блокирайки кръвния поток и в крайна сметка да доведе до инфаркт.

Слюнката пренася бактерии до панкреаса

Ракът на панкреаса, известен като „тих убиец“ заради труднооткриваеми си симптоми остава значително глобално предизвикателство.

Всяка година в световен мащаб се регистрират над 500 000 нови случая, повечето с фатален край. Сега, новаторско проучване на NYU Langone Health разкрива значителна връзка между оралните микроби и три пъти по висок-риск от рак на панкреаса.

Публикувано в JAMA Oncology, изследването показва, че определени бактерии и гъбички в устата могат да утроят вероятността от развитие на този агресивен рак. Новият анализ оценява генетичния състав на микробите, събрани от слюнката на 122 000 здрави мъже и жени в продължение на девет години.

Изследователите идентифицират 27 орални микроба – 24 бактерии и 3 гъбички – които са свързани с повишен риск от рак на панкреаса, пише Times of India.

Снимка: iStock

Забележително е, че Porphyromonas gingivalis, Eubacterium nodatum и Parvimonas micra са сред бактериите, свързани с по-висок риск. Тези микроорганизми могат да допринесат за развитието на рак, като пътуват от устата до панкреаса чрез погълната слюнка. Веднъж попаднали в панкреаса, те могат да насърчат възпаление и други процеси, които улесняват растежа на тумора.

Освен това, гъбичката Candida е открита в проби от тумори на панкреаса, което предполага потенциалната й роля в развитието на рак.

Тези открития подкрепят хипотезата, че вредните микроби от устната кухина могат да навлязат в кръвния поток и да достигнат до панкреаса, евентуално допринасяйки за развитието на рак. Проучването разработва и скала за микробен риск, базирана на наличието на тези микроби, която би могла да служи като инструмент за идентифициране на лица с по-висок риск от рак на панкреаса.

Бактериите и рисковете за рак устата и гърлото

Миналата година същият екип от учени открива връзка между определени бактерии в устната кухина и повишен риск от развитие на плоскоклетъчен карцином на главата и шията – група ракови заболявания, които възникват в устата и гърлото.

Експертите разглеждат генетичния състав на оралните микроби, събрани от здрави мъже и жени. От стотиците различни бактерии, които рутинно се срещат в устата, 13 вида повишават риска от ракови заболявания на устната кухина с 30%.

Въз основа на резултатите, експертите от всички проучвания призовават за поддържане правилна устна хигиена, включително миене на зъбите и използване на конец за зъби два пъти дневно и редовни стоматологични прегледи. По този начин може да се намали количеството на бактериите в устата.