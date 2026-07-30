Всяко лято въпросът се връща с нова сила, кой слънцезащитен продукт наистина пази кожата, без да я натоварва с агресивна химия?

Все повече хора се насочват към минерална слънцезащита, а в основата на този избор стои един-единствен минерал, цинков оксид. Той е сред най-добре проучените и утвърдени филтри в дерматологията, а безопасността му като съставка в козметични и фармацевтични продукти е призната и от Европейската агенция по лекарствата (EMA).

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Но напоследък се говори и за рискове, свързани с наночастиците в състава му. Истина ли е това, или поредният мит без научна опора?

Какво прави цинков оксид толкова ценен

За разлика от химическите филтри, които поглъщат UV лъчите, цинковият оксид действа като физическа защитна бариера за кожата, отразява и разсейва слънчевите лъчи, преди те да проникнат в дълбочина.

Голямото му предимство пред титановия диоксид е, че осигурява истинска широка спектър защита (UVA и UVB лъчи), докато титановият диоксид покрива основно UVB и части от късовълновия UVA спектър.

Безопасен ли е за кожата, или наночастиците са проблем

Много производители влагат наночастици цинков оксид в своите формули, за да намалят характерния бял филм и да направят текстурата по-приятна за нанасяне. Съществуват твърдения, че наночастиците в слънцезащитата могат да проникват в кръвта и да се натрупват в органите, с потенциална връзка към възпаления и увреждане на ДНК.

Изследванията обаче не подкрепят тази хипотеза. Според проучване в областта на дерматологичните науки, наночастиците и цинковия оксид почти не преминават отвъд епидермиса, горния слой на кожата и следователно не достигат в значими количества до кръвообращението. Именно затова експертите определят безопасността на минералните филтри с цинков оксид като добре установена, включително при системна и продължителна употреба.

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Ползи отвъд слънцезащитата

Защита от изгаряне и фотостареене

Редовната употреба на слънцезащитен крем с цинков оксид намалява риска от слънчево изгаряне и фотостареене, а с това и от дългосрочните последици на UV радиацията, включително превенция на рак на кожата. Хроничното излагане на слънце е пряко свързано с повишен риск от меланом и изгаряне, базалноклетъчен и плоскоклетъчен карцином, затова дерматолозите препоръчват ежедневна защита, не само през активния плажен сезон.

Възстановяване на раздразнена кожа

Освен в слънцезащитните продукти, цинков оксид е активна съставка в каламинов лосион, мехлеми и кремове против възпаление. Той изгражда защитен слой, който подпомага възстановяването на раздразнена кожа при екзема, леки изгаряния и дразнене от контакт с растения като отровен бръшлян. Не случайно е и класическият избор като цинков оксид за подсичане, предпазва деликатната кожа на бебето от влага и триене.

На какво да обърнете внимание

Продуктите с цинков оксид са подходящи за повечето хора, но не са напълно лишени от нюанси:

Възможна е алергична реакция, сърбеж, зачервяване или обрив при чувствителна кожа.

Формулата може да подсушава, затова е добре да се направи проба преди редовна употреба.

Оставя характерен бял филм слънцезащита , по-видим при по-тъмни тонове кожа; нанопродуктите и оцветените формули го намаляват.

Не се препоръчва при новородени и бебета под 6 месеца, за защита от слънце за деца в тази възраст се разчита на сянка, шапки и леко облекло, а не на кремове.

Снимка: Canva

Именно затова цинков оксид често е първи избор за хипоалергенна слънцезащита и слънцезащита за чувствителна кожа, профил, при който всеки дерматолог обикновено го препоръчва пред химическите филтри.

Цинков оксид срещу титанов диоксид

И двата минерала са признати за безопасни съставки от Европейската агенция по лекарствата (EMA) и изграждат сходна физическа бариера върху кожата.. Разликата е в обхвата на защита и в проникването,титанов диоксид и цинков оксид действат по сходен принцип, но цинков оксид покрива целия UVA и UVB спектър, докато титановият диоксид е ограничен до UVB и къси UVA вълни. Освен това цинков оксид проявява по-ниска склонност към проникване в кожата, което го прави предпочитан избор при чувствителна и склонна към реакции кожа.

Как да нанасяме правилно слънцезащитен крем с цинков оксид

Правилното нанасяне на слънцезащитен крем пази ефективността му:

Нанасяйте върху чиста и суха кожа, около 15 минути преди излизане на слънце.

Използвайте количество, приблизително колкото чаша за шот, за да покриете цялото тяло.

Обновявайте на всеки два часа, а при плуване или обилно потене, по-често.

Съхранявайте продукта на хладно и сухо място, далеч от пряка слънчева светлина.

Снимка: Google Imagen

Научните данни са категорични, че цинков оксид е безопасен и ефективен избор за защита от UV радиацията, а опасенията около наночастиците не намират потвърждение при кожно приложение. За хора с чувствителна кожа, за деца над 6 месеца и за всеки, който търси надеждна широка спектър защита (UVA и UVB лъчи) без агресивна химия, минералната слънцезащита с цинков оксид остава солиден и научно обоснован избор.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници