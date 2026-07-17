Лятото е в разгара си, а с него идва и задължителният въпрос: нанесохте ли достатъчно слънцезащитен крем? Всички знаем, че предпазването от слънцето е ключът към предотвратяването на преждевременното стареене и рака на кожата. Въпреки добрите си намерения обаче, много от нас неволно допускат сериозни грешки при слънцезащитата, които компрометират здравето на кожата.

В тази статия, базирана на експертни мнения от водещи дерматолози и проучвания, ще разгледаме 15-те най-разпространени пропуска при използването на SPF продукти и как да ги коригирате веднага.

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1. Бъркате крема за лице с този за тяло (и обратното)

Можете ли да използвате слънцезащита за лице върху тялото си? Да, но обратното не е препоръчително. „Кожата на лицето е по-чувствителна, затова формулите за лице се тестват така, че да не предизвикват раздразнения и акне“, обяснява пред здравното издание Health д-р Ноел Шербер, клиничен доцент по дерматология в Университета „Джордж Вашингтон“.

Ако сте предразположени към акне, избягвайте спрейовете за тяло върху лицето си, защото те често съдържат големи количества алкохол, който изсушава и дразни кожата.

2. Нанасяте продукта твърде късно

Една от най-разпространените грешки при слънцезащитата е нанасянето на крема едва след като излезете навън. „Трябва да нанесете продукта 15 минути преди да се изложите на слънце“, съветва д-р Джанет Граф от медицинския център „Маунт Синай“ в Ню Йорк. Това време е необходимо, за да може филтърът да започне да работи ефективно.

Снимка: Canva

3. Обличате се преди нанасяне

Ако слагате SPF, след като вече сте облекли банския или дрехите си, вероятно го нанасяте твърде плахо и пропускате зони около краищата на плата. Дерматолозите препоръчват да се мажете пред огледалото, докато сте напълно съблечени, за да осигурите максимално покритие.

4. Забравяте устните си

Устните също са силно уязвими към UV лъчи, но класическият слънцезащитен крем не е приятен на вкус. Вместо него използвайте балсам за устни или червило с гарантиран SPF фактор за защита от поне 30. Тъй като говорим, ядем и пием, продуктът върху устните се изтрива по-бързо и трябва да се нанася по-често от този на тялото.

Снимка: Canva

5. Пропускате „скритите“ зони

Слънцезащитата изисква покритие от глава до пети. Хората често забравят следните критични места:

Задната част на врата (под линията на косата);

Ушите (особено горната и задната част);

Клепачите;

Ходилата (включително долната част);

Вътрешната страна на ръцете;

Пръстите на краката и подмишниците.

6. Не се съобразявате с активността си

Ако планирате да плувате или да тренирате, обикновеният крем няма да свърши работа. В тези случаи винаги избирайте водоустойчива слънцезащита. Обикновените формули се отмиват с потта, влизат в очите и предизвикват парене.

7. Разчитате на слънцезащита само в слънчеви дни

Облачното време не е оправдание за пропускане на SPF. Дори в напълно облачни дни, до 80% от UV лъчите преминават през облачната покривка и достигат до кожата ви. Нанасяйте крем всяка сутрин, независимо от прогнозата за времето.

Снимка: Canva

8. Не съобразявате продукта с типа кожа

Най-добрият крем е този, който подхожда на вашите индивидуални нужди:

При розацея: Изберете продукти, съдържащи диметикон или циклометикон, които успокояват кожата.

При витилиго: Задължително използвайте широкоспектърен крем с много висок SPF фактор.

Търсете етикета „широкоспектърен“ (broad-spectrum) , за да сте сигурни, че продуктът блокира както UVA (стареене), така и UVB (изгаряне) лъчите.

9. Пестите от количеството

За да получите защитата, изписана на опаковката, трябва да използвате достатъчно количество:

За лицето: Количество с размер на монета от 5 стотинки.

За тялото: Около 30 мл (или две супени лъжици).

Ако използвате спрей, пръскайте непрекъснато от разстояние 15 см, докато кожата блесне от влага, и задължително втрийте продукта с ръце, за да не останат празни петна.

10. Мислите, че сте защитени у дома или в офиса

Ако работите до прозорец или пътувате с кола, вие все още сте изложени на UVA лъчи, които преминават през стъклото. Направете сутрешното нанасяне на слънцезащитен крем за лице навик, дори ако планирате да прекарате деня на закрито.

11. Пазите стари опаковки с години

Слънцезащитните продукти губят ефективността си с времето. Повечето от тях имат срок на годност до 3 години, но ако бутилката е стояла в горещата кола, на плажа под слънцето или във влажна баня, формулата се разпада много по-бързо. Записвайте датата на отваряне върху флакона и го изхвърлете, ако е минал повече от сезон.

12. Вярвате на митове за високия SPF фактор

Много хора вярват, че SPF 15 ги предпазва 15 пъти по-дълго от изгаряне. Това не е вярно. Факторът показва степента на филтриране: SPF 30 спира 97% от лъчите, докато SPF 50 спира 98%. Изключително високите фактори (като SPF 100) дават измамно чувство за сигурност, но те изискват абсолютно същото често пренанасяне.

Снимка: Canva

13. Не нанасяте на всеки два часа

Нито един слънцезащитен крем не издържа цял ден. Трябва да нанасяте нов слой на всеки два часа, както и веднага след плуване или обилно потене, дори ако продуктът е маркиран като водоустойчив.

14. Смятате, че сянката ви спасява

Престоят под плажния чадър не е еквивалент на слънцезащита. Пясъкът и водата отразяват UV лъчите директно към вас. Според проучване, публикувано в научното списание JAMA Dermatology, 78% от хората, които са разчитали единствено на плажен чадър без крем, са получили слънчево изгаряне.

15. Пренебрегвате очите си

Слънчевите очила не са просто моден аксесоар, те предпазват очите от катаракта. Използвайте очила с доказана UV защита. Изследвания показват, че хората, които не носят слънчеви очила, имат 57% по-висок риск от развитие на катаракта.

Допълнителни съвети за максимална защита:

Ограничете престоя на открито в часовете с най-силно слънце (между 10:00 и 16:00 часа).

Носете дрехи от плътно тъкани материи и шапка с широка периферия.

Правилната грижа за кожата през лятото изисква внимание към детайла. Избягването на тези 15 грешки при слънцезащитата ще ви помогне да се насладите на слънцето безопасно и без болезнени последствия. Консултирайте се с вашия дерматолог, за да изберете най-подходящия продукт за вашия тип кожа и се погрижете за здравето си навреме.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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