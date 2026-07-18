Много хора разчитат на спрей слънцезащита заради удобството ѝ, но точно тази лекота на приложение крие сериозен риск. Ако не се използва правилно, тя не предпазва кожата от вредните UV лъчи, а това увеличава риска от изгаряния и рак на кожата.

Според дерматолози, цитирани от Health.com, спрей формулите изискват много по-прецизна техника на нанасяне от класическите кремове, а повечето хора допускат едни и същи грешки отново и отново.

Снимка: Canva

Проблемът със спрей слънцезащитата

„Спрей слънцезащитите са по-добри от липсата на слънцезащита изобщо, особено за деца или хора в движение“, споделя пред Health.com д-р Хана Копелман, дерматолог и хирург на коса от Ню Йорк. Тя обаче подчертава, че спрейовете изискват правилна техника, защото, ако не сте готови да ги втривате старателно и да ги подновявате често, по-добре изберете лосион.

Снимка: Canva

1. Недостатъчно количество продукт

Възрастен човек се нуждае от около 30 мл слънцезащита (равностойно на чаша за шот), за да покрие откритата кожа. При спрей формата това количество е много по-трудно за измерване.

Пръскайте всяка зона поне 6 секунди от разстояние няколко сантиметра;

Продуктът трябва видимо да покрие и „проблясва“ по кожата, преди да го втриете;

Пробвайте да напръскате първо в дланите си, за по-точна доза.

2. Пръскане при грешни условия

Спрей слънцезащитата не трябва да се използва в затворени пространства, като баня или автомобил, тъй като вдишването на ситните частици дразни гърлото, носа, очите и белите дробове.

На открито, вятърът също е враг и по-голямата част от продукта просто се разпръсква във въздуха, вместо да остане на кожата. Изберете завет: веранда или паркинг, или напръскайте продукта в дланите и след това го нанесете.

Снимка: Google Imagen

3. Липса на втриване

Едно от най-разпространените заблуждения е, че спрей слънцезащитата не изисква втриване. В действителност, ако не разпределите продукта равномерно с ръце, резултатът е неравномерна и недостатъчна защита.

4. Липса на многослойно нанасяне

Едно пръскане често не е достатъчно, особено при продължителен престой на слънце. Дерматолозите препоръчват:

Пръснете, втрийте, пръснете отново, втрийте отново.

За цял ден на плажа изберете лосион или крем, а спрея запазете за бързи подновявания.

Снимка: Canva

5. Рядко подновяване

Слънцезащитата трябва да се подновява на всеки два часа, както и веднага след плуване или обилно потене. Дори продукти с висок SPF не правят изключение. Над SPF 50 реалното увеличение на защитата е минимално, а редовното подновяване остава ключово. Настройте таймер на телефона си като напомняне.

6. Употреба на стара слънцезащита

Активните съставки в слънцезащитните продукти се разграждат с времето, особено при високи температури. Ако флаконът е престоял в колата ви или е от миналото лято , по-добре да го замените. Добро правило е: нов сезон, ново пътуване, нова слънцезащита.

Спрей слънцезащитата може да бъде ефективна алтернатива на кремовете, но само при правилна техника, която включва достатъчно количество, добро втриване, подходящи условия и редовно подновяване. Консултирайте се с Вашия дерматолог за най-подходящия за Вас продукт и не забравяйте да проверявате срока на годност преди всяка употреба.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—-----------------------------------------------------------

Източници