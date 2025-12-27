Храносмилателните проблеми са важна тема, която засяга милиони хора. Между 60 и 70 млн. души страдат от храносмилателни заболявания, според данни на Националния институт за диабет и храносмилателни и бъбречни заболявания на САЩ.

Въпреки че една храна не може да реши всичките ви стомашни проблеми, изборът на правилни билки и подправки за храносмилане може да осигури облекчение. Джинджифилът е популярен избор, независимо дали под формата на чай, шотове или дъвчащи бонбони, той е известен с успокояващото си действие при стомашни разстройства. Но има и други подправки, които експертите смятат за не по-малко, а понякога и по-ефективни.

Снимка: Canva

Ето какво препоръчват специалистите по чревно здраве да имате в кухненския си шкаф.

1. Куркума – противовъзпалителна сила без киселини

Широко почитана заради противовъзпалителните си свойства, куркумата се използва векове наред за всичко – от ставни болки до кожни проблеми. Приложението ѝ включва и стомашно-чревни разстройства.

„Куркумата има доказани противовъзпалителни свойства, което я прави отлична подправка за хора с възпалително заболяване на червата (ВЗЧ) или чревно възпаление на по-функционално ниво", обяснява Джена Волпе, регистриран диетолог и билколечител от Остин, Тексас.

Защо куркумата може да е по-добра от джинджифила?

Според проучване, публикувано в научната база данни PubMed Central, куркумата подпомага движението на жлъчката, което улеснява храносмилането на мазнините. „Подобно на джинджифила, куркумата стимулира жлъчния поток, но при някои хора е по-малко вероятно да предизвика киселини или рефлукс в сравнение с джинджифила", добавя Волпе.

Снимка: Canva

2. Семена от копър – древно средство с модерни доказателства

Употребата на семена от копър като храносмилателна помощ датира от древни времена. „Копърът е почитан в традиционната китайска медицина и в аюрведата заради подкрепящите храносмилането си свойства", споделя Волпе. Днес той все още се използва широко в много страни от Югоизточна Азия копърът се приема след хранене за подпомагане на храносмилането.

Какво показват проучванията?

Има научни доказателства зад това домашно средство. Копърът е показал подобрение при чувството на преситеност, гадене и диспепсия. Освен това има данни, че значително подобрява симптомите на синдрома на раздразненото черво (СРЧ), отбелязва Волпе, позовавайки се на проучване от 2016 година.

Има някой доказателства, че копърът може да помогне за намаляване на газовете и подуването, въпреки че са необходими още изследвания. Може да използвате семената от копър като подправка, но луковицата и стъблата също са ядливи и хранителни. Това растение може да притежава антиоксидантни и противовъзпалителни свойства.

3. Кимион – глобално призната подправка за храносмилането

Кимионът е популярна подправка по целия свят, използвана в различни кухни – индийска, средноизточна, мексиканска и други.

„Има клинични доказателства, че кимионът може да подобри храносмилането и да засили активността на храносмилателните ензими (α-амилаза), което подпомага разграждането на хранителни вещества, облекчава дискомфорта след хранене и помага за намаляване на газовете и подуването при редовна употреба", обяснява Йи Мин Тео, регистриран диетолог от Лос Анджелис, специализиращ в храносмилателното здраве.

Снимка: Canva

Според преглед от 2023 година, кимионът показва и потенциални метаболитни и сърдечно-съдови ползи. „Въпреки това, клиничните проучвания относно ефикасността и дозировката все още са разнообразни и ограничени", добавя Тео.

4. Анасон при синдрома на раздразненото черво

Синдрома на раздразненото черво може да бъде трудно за лечение, но ако страдате от това състояние, вероятно трябва да знаете за семената от анасон, отбелязва Волпе.

Какво е анасонът? Той е част от семейството на магданоза, но вкусът му прилича на сладък корен. Възможно е несъзнателно да сте консумирали анасон в печива като бисквити, хлябове и сладкиши.

Впечатляващи резултати при синдрома на раздразненото черво

Едно проучване показва голяма обещаваща роля на анасона при синдрома на раздразненото черво. „Анасонът се оказа по-ефективен от плацебо и фармацевтичната алтернатива по отношение на облекчаването на симптомите на синдрома на раздразненото черво", обяснява Волпе. „Капсули с анасоново масло, приемани преди хранене, са показали облекчение на симптоми като газове, подуване и коремен дискомфорт."

Снимка: Canva

Използван в традиционната китайска медицина, анасонът притежава и антивирусни свойства. Едно съединение от звезден анасон дори се екстрахира и използва в рецептурно лекарство срещу грип.

5. Мента – охлаждащата алтернатива на джинджифила

Ако джинджифилът е затопляща подправка, то ментата е охлаждаща, отбелязва Волпе. Тя също може да помогне на хората със СРЧ.

„Екстракт от листа на мента в капсули със забавено освобождаване се е показал полезен за страдащите от синдрома на раздразненото черво в малки клинични проучвания", обяснява Волпе. Това е потвърдено от мета-анализ от 2019 година, който показва намаляване на симптомите на синдрома на раздразненото черво, особено коремната болка.

Има и някои изследвания, че ментовото масло може да подобри диспепсията.

Снимка: Canva

Въпреки че са необходими още проучвания за стомашно-чревните ефекти на ментата, все пак си струва да я опитате, предлага Волпе. Тя дори ѝ е помогнала в нейното собствено пътуване със синдрома на раздразненото черво.

Разнообразието е ключът към чревното здраве

Естествените средства за подуване и газове като куркума, копър, кимион, анасон и мента предлагат различни механизми на действие, от намаляване на възпалението и подпомагане на жлъчния поток до успокояване на червата и подобряване на ензимната активност. Това ги прави полезни за широк спектър от храносмилателни проблеми.

Поддържането на разнообразие от билки за храносмилане в кухнята ви позволява да персонализирате подкрепата според симптомите си – независимо дали имате нужда от помощ при храносмилането на мазнини, коремен дискомфорт или подуване след хранене.

Преди да започнете редовен прием на билкови добавки или да правите значителни промени в диетата си, особено ако имате хронични храносмилателни проблеми, консултирайте се с лекар или квалифициран диетолог. Те могат да ви помогнат да създадете индивидуализиран план, подходящ за вашите специфични нужди.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

-------------------------------------------------

Източници