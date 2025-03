Кога е най-доброто време за тренировка? Това е въпрос, който вълнува както начинаещи, така и напреднали спортисти.

Изборът на подходящ момент за физическа активност може да повлияе не само на ефективността на тренировката, но и на дългосрочните резултати, особено ако целта е изгаряне на излишните килограми или подобряване на спортната форма.

Разбира се за постигането на тези цели, има множество фактори, които играят роля, като типът упражнения, възрастта, нивото на активност и дори циркадният ритъм на организма.

Добрата новина? Няма категорична връзка между времето на тренировката и значителни метаболитни промени, твърди проучване от 2022 г., публикувано в International Journal of Sports Medicine,

Това означава, че няма „грешно“ време за физическа активност. Най-важното е да бъдете последователни, казва Саманта Ротберг, сертифициран специалист по сила и кондиция, упражненията по всяко време на деня са полезни, а общественото здраве насърчава редовната физическа активност, независимо от точния момент, допълва още тя.

Въпреки това, различните часове от денонощието носят специфични ползи. Експерти в областта на фитнеса анализират предимствата на сутрешните, следобедните и вечерните тренировки, за да ви помогнат да намерите идеалното време за вашите цели, пише международното издание Women’s Health

Предимства на сутрешните тренировки

Сутрешните тренировки могат да улеснят следването на редовна рутина, тъй като в ранните часове на деня има по-малко разсейвания и ангажименти.

Снимка: Canva

Хората, които тренират сутрин, са по-склонни да поддържат дългосрочен режим, което е от решаващо значение за намаляването на теглото и цялостната физическа форма, установява проучване от 2020 г., публикувано в Exercise and Sport Sciences Reviews.

„Сутрешните тренировки стимулират освобождаването на ендорфини – невротрансмитерите на доброто настроение, които помагат за намаляване на стреса и повишават когнитивните способности“, казва Сара Пелц Грака, сертифициран треньор. Тази умствена яснота може да доведе до по-добри решения относно храненето и начина на живот през целия ден.

Сутрешните упражнения могат да намалят и нивата на грелин – хормона на глада, което може да помогне за контролиране на апетита и намаляване на преяждането, твърди проучване от 2020 г., публикувано в Appetite.

Хората, които тренират преди закуска, изгарят два пъти повече мазнини от тези, които тренират след хранене, установява изследване от 2019 г. публикувано в The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Сутрешната активност може да ускори метаболизма и да увеличи енергийните разходи през деня.

Ползи от следобедните тренировки

Телесната температура достига своя връх в следобедните часове, което подобрява физическата ефективност, намалява риска от наранявания и повишава издръжливостта, показва проучване от 2023 г. на Frontiers in Endocrinology.

Снимка: Canva

Следобедните тренировки могат да бъдат ефективен начин за освобождаване от натрупаното напрежение. Физическата активност в този период може да намали нивата на стресовите хормони, които са свързани с увеличаване на теглото, установява проучване от 2021 г.

Организмът може да гори мазнини по-ефективно в следобедните часове, благодарение на естествените хормонални промени, които засилват метаболитните процеси.

Ползи от вечерните тренировки

Мускулната сила и аеробният капацитет са по-високи в късните часове, което може да доведе до по-ефективни тренировки и по-голямо изгаряне на калории, твърди The Journal of Strength and Conditioning Research.

Леките до умерени упражнения вечер могат да подпомогнат качеството на съня. Недостатъчният сън повишава хормоните на глада и увеличава риска от преяждане. Важно е обаче да се избягват интензивни тренировки непосредствено преди лягане, за да не се наруши производството на мелатонин.

Снимка: Canva

Вечерните тренировки могат да потиснат апетита и да намалят желанието за нощни хранения, което е от полза за контрола на теглото.

Как да изберете най-доброто време за тренировка?

Няма универсално „най-добро“ време за тренировка. Това зависи от вашите индивидуални нужди, енергийни нива и график. Според Пелц Грака, за да намерите оптималния момент за физическа активност, трябва да вземете предвид:

Графика си : Изберете време, когато сте най-малко заети и най-малко вероятно да пропуснете тренировка.

Хронотипа си: Дали сте по-ативни в сутрешните часове или обратно през ноща и как това, влияе върху вашата производителност и издръжливост.

Личните си предпочитания: Най-доброто време за тренировка е това, което ви харесва и което можете да поддържате последователно .

Без значение дали предпочитате сутрешни, следобедни или вечерни тренировки, най-важното е да намерите време, което работи за вас и което можете да поддържате в дългосрочен план.

Консистентността е ключът към успеха. Според експертите, „всяко движение има значение“, независимо кога тренирате, важното е да се придържате към активния начин на живот. Слушайте тялото си, експериментирайте и намерете своя оптимален ритъм, за да постигнете желаните резултати.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.