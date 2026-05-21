Когато стане дума за перименопаузата, повечето жени веднага се сещат за горещи вълни, нощно изпотяване и резки промени в настроението. Има обаче една група симптоми, която дълго време остава извън радара на общественото внимание, въпреки че причинява сериозен дискомфорт: стомашно-чревните смущения.

Ново мащабно дигитално проучване, публикувано в авторитетното медицинско списание Menopause, разкрива стряскаща статистика. Данните от популярно приложение за проследяване на цикъла показват, че близо 76% от почти 13 000 жени, докладващи симптоми на перименопауза, страдат от храносмилателни проблеми. Това нарежда стомашния дискомфорт наравно с добре известни оплаквания като хронична умора, нарушения в съня и тревожност.

Ето какво споделят водещи световни експерти пред здравното издание Health за това защо храносмилането се влошава по време на перименопауза и какви са механизмите зад тази неочаквана връзка.

Снимка: Canva



Хормоналният хаос и връзката с чревния микробиом

Основният двигател на промените през перименопаузата е непредвидимото колебание и последващият спад в нивата на естроген и прогестерон. Оказва се, че тези полови хормони имат ключова роля не само за репродуктивното здраве, но и за правилното функциониране на храносмилателния тракт.

Връзката „хормони – чревни бактерии“

Д-р Лорън Страйхър, клиничен професор по акушерство и гинекология в Northwestern University, обяснява, че съществува двупосочна връзка между хормоните и т.нар. чревен микробиом.

Затворен кръг: Намаляването на естрогена ускорява естественото, свързано с възрастта, свиване на разнообразието от полезни бактерии в червата.

Възпалителни процеси: От друга страна, по-бедният микробиом става по-неефективен в регулирането на самите хормони. Според д-р Карън Адамс от Станфордския университет, този порочен кръг прави червата много по-уязвими към хронични възпаления, които се проявяват като подут корем , газове и внезапни промени в изхождането (запек или диария).

Снимка: OpenAI

Мускулният тонус и появата на киселини

Естрогенът и прогестеронът влияят директно върху мускулния тонус в цялото тяло, включително и на храносмилателната система. Когато нивата им спаднат, долният езофагеален сфинктер (мускулът, който действа като клапа и пречи на стомашните сокове да се връщат нагоре) отслабва. Това е основната причина, поради която стомашен рефлукс (ГЕРБ) и парене зад гръдната кост зачестяват именно през този житейски етап.

Стресът като катализатор

По време на менопаузалния преход нивата на кортизол (хормона на стреса) често се покачват. Д-р Асма Кхапра, гастроентеролог от "Gastro Health" във Вирджиния, напомня, че мозъкът и стомахът са свързани чрез сложна нервна мрежа. Повишеният стрес буквално блокира нормалното движение на червата и засилва усещането за болка и дискомфорт.

Снимка: Canva



Перименопауза ли е, или нещо друго?

Много жени, преминали 40-те години, се питат дали стомашните им неволи се дължат на възрастта, или на хормоните. Д-р Кхапра съветва да се обърне внимание на общата картина. Ако стомашните оплаквания се появяват "в пакет" с други типични признаци – като нередовен цикъл, топли вълни или безсъние – вероятността връзката да е хормонална е голяма. Освен това, ако вече имате съществуващи проблеми като синдром на раздразненото черво или хроничен запек, те могат значително да се обострят.

Важно предупреждение: Хормоналните промени не трябва да се приемат автоматично като виновник за всичко. Медицинските специалисти подчертават, че симптоми като внезапна загуба на тегло, ректално кървене или анемия изискват незабавни клинични изследвания, за да се изключат по-сериозни гастроинтестинални заболявания.

Снимка: Canva

Как да облекчите симптомите: Какво е ефективното лечение?

Противно на очакванията, стандартната хормонозаместителна терапия (ХЗТ) – която е "златен стандарт" за справяне с горещите вълни, рядко се предписва за овладяване на стомашни проблеми. Нещо повече: някои изследвания показват, че приемът на естроген под формата на хапчета или пластири може дори да влоши състояния като стомашен рефлукс.

Вместо това експертите препоръчват целенасочено лечение на конкретните симптоми в комбинация с промени в начина на живот.

Въвеждане на противовъзпалителна диета: Д-р Адамс горещо препоръчва Средиземноморската диета. Тя е богата на растителни храни, полезни мазнини и мазна риба, които хранят "добрите" бактерии в червата.

Повече фибри и ферментирали храни: Стремете се към прием на 25 до 35 грама диетични фибри дневно. Включете в менюто си поне 5 порции разнообразни плодове и зеленчуци, както и естествени пробиотици като кисело мляко, кефир или кимчи.

Движение срещу запек: Редовната физическа активност и леките упражнения стимулират перисталтиката и помагат за справяне с подуването.

Добавки: Приемът на магнезий (след консултация с лекар) може едновременно да облекчи упорития запек и да подобри качеството на съня.

Сега, когато науката започва да разбира по-добре защо храносмилането се влошава по време на перименопауза, жените не трябва да страдат в тишина или да приемат подуването и болките като "нещо нормално за възрастта".

Промените в хранителния режим и управлението на стреса могат да направят чудеса за вашия чревен комфорт. Ако обаче симптомите са упорити и влошават качеството ви на живот, първата и най-важна стъпка е да се консултирате с Вашия лекар или специалист гастроентеролог.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—--------------------------------------------------------

Източници