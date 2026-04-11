Повечето жени свързват навлизането в средната възраст с добре познатите горещи вълни и нередовен цикъл. Но какво се случва, когато се появят внезапно акне, световъртеж или странно усещане за „електрически ток“ по кожата?

„По време на прехода към менопаузата тялото започва да произвежда по-малко от хормона естроген“, обяснява д-р Зубина Мауджи, специалист по менопауза в Cleveland Clinic. Тъй като рецептори за естроген има в почти всеки орган, неговият спад може да разтърси цялата система. Разпознаването на тези симптоми е ключова стъпка към запазване на доброто качество на живот по време на перименопаузата.

Промени в кожата, косата и ноктите

Спадът на естрогена засяга директно протеините, които ни поддържат млади и здрави.

Възрастово акне: Често придружено от розацея, то се дължи на дисбаланса между естроген и андрогени. Промени в косата: Косата може да загуби блясъка си, да стане по-тънка или да започне да капе по-интензивно. В същото време може да забележите нежелано окосмяване по брадичката. Чупливи нокти: Намаленото производство на кератин води до лесно цепене и белене на нокътната плочка. Суха и сърбяща кожа: Тъй като нивата на колаген спадат, кожата губи еластичност, става по-тънка и податлива на иритации. Променена телесна миризма: По-честото потене поради нощни вълни, смесено с кожните бактерии, може да доведе до по-остра миризма на тялото.

Психично здраве и емоционален баланс

Проучване от 2023 г. показва, че между 15% и 50% от жените в перименопауза изпитват психологически симптоми, които често остават недиагностицирани като част от менопаузата.

Нова или влошена тревожност: Внезапните панически атаки засягат около 10% от жените в този период. Депресивни състояния: Рискът е по-висок при жени с история на клинична депресия в миналото. Проблеми с концентрацията: „Мозъчната мъгла“ и трудното фокусиране са сред най-честите оплаквания, според данни от северноамерикански изследвания.

Храносмилателни проблеми (Стомашно-чревен тракт)

Малко известен факт е, че стомашно-чревният тракт е пълен с естрогенови рецептори.

Подуване и газове: Промените в нивата на хормоните забавят или ускоряват моториката на червата. Киселини (рефлукс): Промяната в разпределението на мазнините и теглото често води до влошаване на стомашния дискомфорт. Промени в навиците: Около 38% от жените съобщават за запек или диария по време на този преход.

Сензорни и неврологични симптоми

Тези симптоми често плашат жените, тъй като изглеждат несвързани с женското здраве.

Електрически шокове: Краткотрайно усещане за „бръмчене“ или „светкавица“ под кожата, свързано с нервната функция. Изтръпване на крайниците: Парестезия (иглички) в ръцете и краката. Световъртеж и замайване: Може да се дължи на влиянието на хормоните върху вътрешното ухо или на общата умора и липса на сън. Сухота в очите: Промени в качеството на слъзния филм, което води до замъглено зрение и чувствителност към светлина.

Физическа болка и сърдечна дейност

Ставни и мускулни болки: Естрогенът има защитна функция за ставите. Неговият недостиг води до скованост и възпаления. Болки в гърдите: Тъканите на гърдите са изключително чувствителни към хормоналните флуктуации. Сърцебиене: До 42% от жените изпитват прескачане на сърцето или ускорен пулс, което, макар и често безобидно, изисква лекарска консултация. Синдром на парещата уста: Усещане за изгаряне или изтръпване в устната кухина.

Уринарни промени и либидо

Тъканите на влагалището и пикочния мехур изтъняват, което води до:

Чести уринарни инфекции (ЧУИ). Уринарна инконтиненция (неволно изпускане). 22 . Загуба на либидо, често комбинирана с вагинална сухота.

Какво да предприемете?

Перименопаузата е „пътешествие към себепознанието“, както казва д-р Мауджи. Тя не трябва да бъде период на страдание. Симптомите са индивидуални и не всяка жена ще изпита всички изброени. Ако тези симптоми пречат на ежедневието ви, консултацията със специалист е задължителна. Поддържането на здравословно тегло и физическа активност помага при климактериум. Съществуват съвременни методи, включително хормонално-заместителна терапия (ХЗТ), които могат ефективно да облекчат периода на перименопауза.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

