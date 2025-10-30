Каква е разликата между перименопауза и предменструален синдром

Перименопаузата (времето, предшестващо менопаузата) може да продължи едва 2 години или до 8 години при някои жени. Обичайната продължителност е около 4 години.

Предменструалният синдром (ПМС) е комбинация от симптоми, които се появяват преди менструацията. Те могат да бъдат физически, емоционални или комбинация от двете. И в двата случая симптомите на ПМС могат да нарушат ежедневието ви.

Ако не сте сигурни дали сте в перименопауза или изпитвате предменструален синдром (ПМС), д-р Шилпа Амин от специализираното издание Healthline разяснява как да направите разликата и възможно ли е някои симптоми на двете състояния да се припокриват.

Какви са ранните признаци на перименопаузата?

Перименопаузата обикновено започва в края на 30-те до средата на 40-те години, въпреки че може да се появи преди или след тези възрасти.

Перименопаузата е свързана с пикове и спадове (колебания) в нивата на естроген, които са по-спорадични, отколкото в циклите преди менопаузата (преди перименопаузата). Като цяло нивата на естроген намаляват в перименопаузата.

Междумесечният цикъл може да продължи както обикновено, но вероятно ще стане по-нередовен поради хормонални колебания.

Снимка: Canva

Други признаци за навлизане в перименопауза включват промяна в кръвните съсиреци по време на цикъла и кървене след сексуална активност.

Какво е предменструален синдром (ПМС)?

Предменструалният синдром описва физически и емоционални симптоми, които започват седмица или две преди менструацията, информира ClevelandClinic. Повечето хора, които имат менструация, имат поне един или повече симптоми на ПМС. Тези симптоми обикновено ви предупреждават, че менструацията ви наближава. След като получите менструация, симптомите на ПМС обикновено изчезват. Тези симптоми често се повтарят по едно и също време на всеки менструален цикъл.

Снимка: Canva

Почти 50% от хората, които имат менструация, казват, че имат поне един симптом на ПМС. Около 20% от тези хора имат симптоми, които са достатъчно тежки, за да нарушат живота им.

Какво причинява предменструалния синдром?

Точната причина е неизвестна. Но повечето здравни специалисти смятат, че ПМС се дължи на хормонални промени, свързани с менструалния цикъл.

Симптомите обикновено се появяват около овулацията, когато нивата на естроген и прогестерон се повишават. След като започне менструацията, нивата на тези хормони спадат за няколко дни и след това започват да се покачват отново. Тези хормонални промени може да са причина за ПМС. Някои хора са по-чувствителни към хормоналните колебания, което може да обясни защо ПМС засяга всеки по различен начин.

Как да различите симптомите на перименопауза от ПМС?

Ако сте в перименопауза, все още може да изпитвате симптоми на предменструален синдром (ПМС) седмиците преди менструация. Тези симптоми могат да бъдат по-силни или по-малко интензивни от обикновено. Някои често срещани примери включват:

Промени в настроението

Емоционален дистрес

Тревожност

Раздразнителност

Стомашно-чревни проблеми (подуване на корема, запек, диария)

Спазми

Главоболие

Наддаване на тегло

Болки в ставите

Чувствителност в гърдите

Снимка: Canva

По време на перименопауза следните признаци и симптоми също могат да бъдат по-забележими:

Забравяне

Затруднения с концентрацията

Сърцебиене

Мускулни или ставни болки

Инфекции на пикочните пътища

Промени в окосмяването, включително косопад

Наддаване на тегло и други промени в телесния състав

Чувствителност в гърдите

Проблеми с фертилитета

Някои симптоми могат да се подобрят след края на менструацията, но други могат да продължат през целия месец. Тези, които продължават, са свързани с перименопаузата, а не с ПМС.

Могат ли симптомите на ПМС и перименопаузата да се припокриват?

Много от гореспоменатите симптоми на ПМС се съчетават със симптоми на перименопауза поради хормонални колебания, които не са свързани с ПМС. Тези симптоми ще се появяват по-случайно и постоянно през целия месец, а не само преди менструация.

Например, промените в теглото са често срещани по време на перименопаузата, тъй като апетитът и метаболизмът на тялото могат да бъдат засегнати. Възможно е също така да забележите промени в теглото поради ПМС точно преди менструация.

Таблица по-долу обобщава ключовите разлики между симптомите на перименопауза и ПМС:

Снимка: Скрийншот

Запомнете: Симптомите, свързани с перименопаузата, ще се появяват постоянно и произволно през целия месец, докато симптомите на предменструалния синдром (ПМС) ще се появяват в дните до седмиците преди началото на менструацията.