Ако симптомите на менопаузата не изчезват, това може да е този синдром

В периода преди менопаузата, известен като перименопауза, жените обикновено са обзети от горещи вълни, нощно изпотяване, вагинална сухота и нарушения на съня и настроението, предизвикани от спад в нивата на естроген.

С настъпването на менопаузата (официално една година след спиране на менструацията), повечето жени започват да изпитват постепенно облекчение, докато симптомите изчезнат – с едно крещящо изключение.

Това се нарича генитоуринарен синдром на менопаузата (ГСМ), наричан още вагинална атрофия, който се отнася до обезпокоителни вагинални симптоми и промени в урината, които не само не се подобряват, но и се влошават с напредване на възрастта на жените.

От 27 до 84% от жените изпитват този проблем, пише NationalGeographic. И все пак има голяма вероятност никога да не сте чували за него.

Какво е генитоуринарен синдром на менопаузата

Генитоуринарният синдром на менопаузата (Вагиналната атрофия) е състояние, при което лигавицата на вагината става по-суха и по-тънка. Това води до сърбеж, парене и болка по време на секс, наред с други симптоми, пояснява ClevelandClinic.

Състоянието включва и проблеми с пикочните пътища, като инфекции на пикочните пътища (ИПП) и уринарна инконтиненция.

Вагиналната атрофия най-често се появява по време на перименопауза и менопауза, когато яйчниците ви произвеждат по-малко естроген. Може да изпитате много неприятни симптоми, когато нивата на хормоните намалеят. Тези симптоми могат да нарушат качеството ви на живот.

Колко често срещан е генитоуринарният синдром на менопаузата (ГСМ)?

Поне половината от жените, които навлизат в менопауза, показват признаци и симптоми на генитоуринарен синдром на менопаузата (ГСМ). Вагиналната сухота обикновено е първият индикатор, че развивате този синдром или още т.нар. вагинална атрофия.

Какво причинява ГСМ и как се отразява на ежедневието?

Намаляването на нивата на естроген е причината за ГСМ. Естрогенът насърчава вагиналната влажност и секрети, поддържа вагиналната лигавица дебела, а тъканта гъвкава и еластична. Когато тялото започне да произвежда по-малко естроген, то не само лишава вагината от влага и смазване, но засяга и други тъкани.

Тези промени имат голям ефект върху сексуалния живот на жените. Болката при сексуална активност е често срещана сред жените с генитоуринарен синдром на менопаузата, които не лекуват състоянието.

Проучване от 2013 г. на повече от 3000 жени в постменопауза установява, че една четвърт от тях изпитват болки по време на сексуален контакт, вследствие на този проблем.

Болезненият полов акт може да причини спазъм на мускулите на тазовото дъно, което още повече влошава проблема. Така че, дори ако вагиналната сухота на жената не бъде лекувана, тя може да продължи да изпитва дискомфорт при секс, коментират експерти.

Синдромът има и дълбоки последици за други аспекти на здравето и качеството на живот на жените.

„Не всичко е свързано със секс“ коментира Стефани Фаубион, директор на Центъра за женско здраве на клиниката Майо. „Става въпрос за това да се чувствате неудобно в дънки, да карате колело или да използвате тоалетна хартия за избърсване след уриниране.“

Проблемите с уринирането, свързани с ГСМ, са особено обезпокоителни поради това колко често могат да бъдат погрешно диагностицирани и да не се лекуват. Когато здравните специалисти не са наясно, че ГСМ стои зад инфекциите на пикочните пътища на жените, те ще продължат да получават инфекции.

Усложненията могат да бъдат особено трудни с напредването на възрастта. Може да се получи сливане на външните гениталии, което потенциално блокира потока на урина и допринася за инфекция.

Снимка: Canva

„Има сериозни медицински ситуации, като например повтарящи се инфекции на пикочните пътища, които могат да прогресират до сепсис“, казват лекари.

„Въпреки че това е рядкост, не е преувеличено да се каже, че жените могат да умрат, вследствие на генитоуринарен синдром на менопаузата."

Симптоми на генитоуринарния синдром на менопаузата

Освен по-малкото овлажняване (сухота), което може да забележите по време на секс, другите симптоми на синдрома включват:

Парене и/или сърбеж във вагината

Болка по време на секс

Необичайно вагинално течение (обикновено жълто на цвят)

Зацапване или кървене, особено по време на секс

Сърбеж по вулвата (сърбеж около външните гениталии)

Може също да засегне пикочната система и да причини симптоми като:

Чести инфекции на пикочните пътища

Невъзможност за задържане на урина (инконтиненция)

По-често уриниране

Болезнено уриниране (дизурия)

Кръв в урината (хематурия)

Усещане за парене при уриниране

Начини на лечение и облекчение

Въпреки че вече има по-точно наименование, ГСМ все още е известен с недостатъчната си диагностика. „И само малка част от жените се лекуват, въпреки наличието на добри терапии“, казват специалистите.

Неотдавнашно проучване показа, че само на 7% от жените в менопауза са предложени лекарства, които могат да помогнат за контролиране на симптомите.

Локален естроген

Тъй като загубата на естроген причинява симптоми на ГСМ, той е и златният стандарт за лечение, когато се прилага локално – като вагинален крем, таблетка, супозитория, пръстен (поставя се във вагината и освобождава ниска доза естроген в продължение на три месеца. След това лекар отстранява пръстена).

Снимка: Canva

Хормонозаместителна терапия

Наричана още системна естрогенна терапия, този вид хормонална терапия може да бъде полезна, ако имате други симптоми на менопауза, като например силни горещи вълни. Приема се в по-високи дози, които достигат до други клетки на тялото ви, не само до вагината ви.

Лубриканти и овлажнители

Лубрикантите и овлажнителите лекуват вагиналната сухота. Това подобрява комфорта по време на секс. Вагиналните лубриканти трябва да се използват по време на полов акт, за да намалят триенето и болката. Те са на водна, силиконова или маслена основа. Тези продукти обаче са с много кратко действие.

Вагиналните овлажнители прилепват към вагиналната тъкан, за да помогнат на клетките да поддържат влагата. Те се прилагат на всеки един до три дни, тъй като действат по-дълго.

Някои натурални масла, като зехтин и кокосово масло, също могат да се използват като лубриканти и овлажнители.

Лазерни лечения

Неинвазивните и нехирургични CO2 лазерни лечения помагат за регенерирането на вагиналната тъкан и подобряват нейната здравина и еластичност.

Дилататори

Дилататорите са устройства за разширяване на вагината, за да се подобри комфортът по време на полов акт. Хората често започват с малък дилататор и бавно преминават към по-големи размери с течение на времето.