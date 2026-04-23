Уринарната инконтиненция засяга приблизително една на всеки три жени и в по-голямата част от случаите успешно се лекува.

Медицината отдавна разполага с ефективни решения, от упражнения за тазово дъно и медикаментозна терапия до минимално инвазивни процедури, които връщат контрола и нормалния ритъм на ежедневието.

Именно за да бъде разчупено мълчанието и да се стигне до реална помощ, екипът на СБАЛАГ „Майчин дом“ стартира инициатива за безплатни консултации за жени, които имат проблем със задържането на урината.

Снимка: СБАЛАГ „Майчин дом“

Специалистите предупреждават, че ранната диагноза е ключова не само за облекчаване на симптомите, но и за предотвратяване на сериозни последици, от ограничена подвижност и социална изолация до загуба на самостоятелност в по-късна възраст.

Какво е уринарна инконтиненция и защо се случва

Уринарната инконтиненция представлява неволно изпускане на урина, симптом, който варира от леки, периодични епизоди при кашлица или смях, до внезапни и силни позиви, при които жената не успява да стигне до тоалетната. Според данни, публикувани от водещи медицински източници като Mayo Clinic, състоянието не е задължителна последица от остаряването, а по-често знак за нарушена комуникация между пикочния мехур, нервната система и мускулите на тазовото дъно.

„Най-често проблемът започва след бременност и раждане, когато се наблюдава отслабване на мускулите и структурите, които поддържат пикочния мехур и уретрата. С времето и с напредване на възрастта тези мускули могат допълнително да отслабнат или мускулатурата на пикочния мехур да стане свръхактивна, което нарушава нормалния контрол върху уринирането“, коментира акушер-гинекологът и директор на СБАЛАГ „Майчин дом“ проф. Иван Костов.

Снимка: СБАЛАГ „Майчин дом“

Към рисковите фактори специалистите причисляват още незадържане на урина след раждане, хормоналните промени в менопаузата, наднорменото тегло, пролапс на тазовите органи и неврологични заболявания.

Основни видове инконтиненция, които всяка жена трябва да познава

Правилната диагноза е първата крачка към ефективно лечение. В клиничната практика се разграничават няколко форми:

Стрес инконтиненция – изпускане при физическо усилие, кашляне, кихане, смях или вдигане на тежести. Най-честата форма след раждане.

Императивна инконтиненция – внезапен, силен и трудно контролируем позив за уриниране. Често е свързана с отслабване на тазовата мускулатура или неврологични състояния.

Смесена инконтиненция – комбинация от стрес и императивни симптоми, особено честа при по-възрастни жени.

Овърфлоу (преливаща) инконтиненция – постоянно прокапване поради непълно изпразване на мехура.

Функционална инконтиненция – физическо или когнитивно ограничение пречи на навременния достъп до тоалетната.

Защо нелекуваната инконтиненция е по-сериозна, отколкото изглежда

Много жени възприемат загубата на контрол върху пикочния мехур като „малък“ проблем. В действителност дългосрочните последици могат да бъдат тежки.

Снимка: iStock

„Нелекуваната уринарна инконтиненция, особено при възрастните жени, не е просто дискомфорт, а състояние, което може постепенно да доведе до ограничаване на подвижността, загуба на самостоятелност и повишен риск от инвалидизация. Данните показват, че инконтиненцията и нарушенията в подвижността са взаимно свързани – пренебрегването на едното може да ускори влошаването на другото“, обяснява проф. Иван Костов.

Пренебрегването на симптомите води още до социална изолация, ограничаване на ежедневните активности и повишен риск от падания при възрастните жени.

Безплатни прегледи за жените

Точно за да бъде преодоляно мълчанието около темата, стартира мащабна инициатива за безплатни прегледи. От 27 април до 17 май 2026 г. екипът на СБАЛАГ „Майчин дом“ ще извършва безплатни консултации за инконтиненция на жени, изпитващи затруднения със задържането на урината.

Период: 27 април – 17 май 2026 г.

Работно време на консултациите: от понеделник до петък, между 8:30 и 9:30 ч.

Записване: на телефон 02 9172 233 – всеки работен ден между 13:00 и 15:00 ч.

Прегледите са достъпни без такса и дават възможност за професионална урогинекологична консултация, диагностика и насочване към подходящо лечение.

Съвременни методи за лечение на инконтиненция

Съвременната медицина предлага индивидуализиран подход според вида и тежестта на състоянието:

Снимка: Canva

Упражнения за тазово дъно (Кегел) и физиотерапия.

Медикаментозна терапия при императивна форма.

Минимално инвазивни процедури – например слинг операции при стрес инконтиненция.

Хирургично лечение при пролапс и тежки случаи.

Корекция на начина на живот – контрол на теглото, ограничаване на кофеина, трениране на пикочния мехур.

При повечето пациенти комбинацията от промени в начина на живот и медицинска грижа води до значително подобрение.

Уринарната инконтиненция не е присъда, нито естествена част от остаряването, тя е медицинско състояние, което се диагностицира и лекува. Ранното разпознаване предпазва от сериозни последици като обездвижване, социална изолация и загуба на самостоятелност.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

