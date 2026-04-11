Медицината все по-категорично приема продължителното заседяване не просто като лош навик, а като независим рисков фактор. Анализи показват, че при над 8 часа в седнало положение дневно и липса на движение рискът за здравето рязко нараства, а при жени след 60 години се свързва и с около 30% по-висок риск от смърт, дори при епизоди на физическа активност. Добрата новина е, че тялото реагира бързо на малки проактивни избори:

да ставаме по-често

да се движим редовно

да натоварваме мускулите си умерено.

Има една тема, за която рядко се говори открито, а засяга милиони хора. Става дума за инконтиненцията, позната и като неволно изпускане на урина. Това не е просто неудобство, а състояние, което променя качеството на живот, самочувствието, социалните контакти и много често остава скрито и премълчано. Съвременната медицина днес обаче предлага различни решения.

Какво представлява стрес инконтиненцията?

Обикновено това е проблем, който се изявява при повишаване на коремното налягане. Може да се случи при:

кашляне

кихане

вдигане на тежести

извършване на резки движения.

„Поне 1/3 от жените са имали такива неприятни преживявания през живота си. А като системен проблем, ежедневен, се среща при може би около 20% от жените“, обобщава проф. Румен Димитров.

По думите му, стрес инконтиненцията възниква главно при раждали по естествен път жени. „Трябва да се знае обаче, че между раждането и стрес инконтиненцията обикновено минават доста години, дори десетилетия“, акцентира акушер-гинекологът. „С времето се натрупват изменения в тъканите и се появява този симптом“, допълва той.

Как инконтиненцията се отразява върху начина на живот?

„Усетих, че имам проблем след второто раждане. Първоначално покрай грижите за децата жената не си обръща толкова много внимание. В момента, в който дъщеря ми стана на годинка-годинка и нещо, влязох в залата, започнах да тренирам отново активно, да подскачам и тогава започнах да усещам, че имам леки изпускания, на които първоначално не обърнах особено внимание“, откровена е Валентина Недева, спортен и танцов инструктор.

Тя смята, че проблемът е незначителен, докато той не започва да засяга самочувствието и социалното ѝ функциониране. „Не се чувствах комфортно, притеснявах се от околните и в крайна сметка усетих, че започнах много да мисля за това, което започна много да ме притеснява“, признава тя.

За да разреши проблема, тя започва да прави упражнения у дома и да събира информация и в крайна сметка доверява здравето и комфорта си на своя акушер-гинеколог.

Съществува ли лечение за стрес инконтиненцията?

Стрес инконтиненцията подлежи на ефективно лечение, като подходът зависи от тежестта на симптомите и индивидуалните особености на пациента. Първата стъпка често включва промени в начина на живот – редукция на телесното тегло при наднормено тегло, ограничаване на кофеина и тютюнопушенето, както и целенасочени упражнения за тазовото дъно, които са сред най-добре проучените консервативни терапии.

При недостатъчен ефект медицината предлага и доказани интервенционални решения, включително физиотерапия и различни хирургични интервенции, които могат значително да подобрят или напълно да елиминират симптомите.

