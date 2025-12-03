Жените в Европа живеят по-дълго от мъжете, но прекарват по-малко време в добро здраве. Въпреки че търсят медицинска помощ по-често, много от тях вярват, че техните здравословни проблеми се пренебрегват. 

Ново проучване хвърля светлина върху тревожната тенденция на полова дискриминация в здравната система и нейното влияние върху женското здраве в Европейския съюз.

Какво показва новото проучване на EIGE

Според доклад на Европейския институт за равенство между половете (EIGE), публикуван през декември 2025 г., 22% от жените в ЕС смятат, че мъжете получават преференциално третиране от медицинския персонал. Това възприятие е особено силно изразено сред младите жени на възраст между 15 и 24 години, където 28% от момичетата вярват, че мъжкото здраве се третира по-сериозно в сравнение със женското здраве.

В сравнение, само 16% от младите мъже споделят същото мнение, което подчертава значителна разлика във възприятията за родова дискриминация в медицинската грижа.

Кои страни имат най-големи проблеми

Проучването разкрива значителни различия между отделните държави членки:

  • Швеция регистрира най-високи нива на скептицизъм: почти 46% от жените и 30% от мъжете вярват, че мъжете получават по-добро отношение.
  • Германия и Хърватия също показват високи нива на недоверие към равнопоставеността в здравната система
  • Малта е на противоположния полюс с 85% от анкетираните, които смятат, че жените и мъжете получават еднакво ниво на медицински грижи

Защо жените живеят по-дълго, но са по-болни

Парадоксът на женското здраве в Европа е поразителен, жените живеят по-дълго от мъжете, но прекарват значително по-малко време в добро здраве. Анализът показва, че:

  • Жените предприемат по-малко рискови поведения като тютюнопушене или прекомерно употребление на алкохол.
  • Те посещават по-често лекари и търсят медицинска помощ своевременно.
  • Въпреки това, много жени усещат, че техните здравословни проблеми се подценяват или пренебрегват.

"Много жени чувстват, че техните здравословни проблеми или състояния, които засягат предимно жени, се пренебрегват и че са по-склонни да преживеят родова дискриминация при достъпа до здравни услуги", обяснява Бландин Моляр, изследовател от EIGE.

Как половите стереотипи вредят на здравето

EIGE предупреждава, че половите стереотипи в здравеопазването могат да доведат до реални вреди за пациентите. Когато медицинският персонал, съзнателно или несъзнателно, възпроизвежда родови предразсъдъци, това може да доведе до:

  • Изкривени здравни оценки базирани на предположения вместо на индивидуалните симптоми.
  • Грешни диагнози, които са резултат на полови стереотипи.
  • Закъснели или неадекватни лечения поради подценяване на женските оплаквания

Прогресът в здравното равенство е застрашен

Въпреки че здравеопазването изглежда най-равностойната област сред шестте домейна, оценявани от Индекса за половото равенство (включително работа, доходи, знания, време и власт), прогресът е застинал от 2020 г. насам.

Повечето страни получават резултат над 80 от 100 точки, но средният резултат за ЕС едва се е променил от 2015 г. и остава същият от 2020 г. Някои държави дори регистрират влошаване, като Малта, Хърватия и Румъния показват най-големи спадове в половото равенство в здравеопазването.

Факторите зад влошаването

Докладът посочва няколко причини за застоя:

  • Половите последици от COVID-19 пандемията
  • Продължаващи неравенства в достъпа до медицински грижи
  • Нарастващото натоварване на националните здравни системи

Какво могат да направят жените за своето здраве

Въпреки системните предизвикателства, жените могат да предприемат активни стъпки за защита на своето здраве:

  • Настоявайте за внимание: Ако смятате, че вашите оплаквания не се вземат предвид сериозно, търсете второ мнение.
  • Документирайте симптомите си: Водете записки за симптомите, честотата и интензивността им.
  • Бъдете информирани: Образовавайте се за специфичните здравословни рискове, свързани с женското здраве.
  • Половите профилактични прегледи: Не пренебрегвайте превантивните медицински изследвания.

Новото проучване на EIGE разкрива сериозни проблеми в начина, по който здравната система третира женското здраве в Европа. Фактът, че всяка четвърта жена смята, че мъжете получават по-добро медицинско обслужване, е притеснителен сигнал за необходимост от системни промени.

Половата дискриминация в здравеопазването не е само въпрос на възприятие, но има реални последици за здравето и благосъстоянието на милиони жени в ЕС. Повишаването на осведомеността сред медицинските специалисти и активното противодействие на половите стереотипи са ключови стъпки към по-справедлива здравна система.

