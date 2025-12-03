Жените в Европа живеят по-дълго от мъжете, но прекарват по-малко време в добро здраве. Въпреки че търсят медицинска помощ по-често, много от тях вярват, че техните здравословни проблеми се пренебрегват.
Ново проучване хвърля светлина върху тревожната тенденция на полова дискриминация в здравната система и нейното влияние върху женското здраве в Европейския съюз.
Какво показва новото проучване на EIGE
Според доклад на Европейския институт за равенство между половете (EIGE), публикуван през декември 2025 г., 22% от жените в ЕС смятат, че мъжете получават преференциално третиране от медицинския персонал. Това възприятие е особено силно изразено сред младите жени на възраст между 15 и 24 години, където 28% от момичетата вярват, че мъжкото здраве се третира по-сериозно в сравнение със женското здраве.
В сравнение, само 16% от младите мъже споделят същото мнение, което подчертава значителна разлика във възприятията за родова дискриминация в медицинската грижа.
Кои страни имат най-големи проблеми
Проучването разкрива значителни различия между отделните държави членки:
- Швеция регистрира най-високи нива на скептицизъм: почти 46% от жените и 30% от мъжете вярват, че мъжете получават по-добро отношение.
- Германия и Хърватия също показват високи нива на недоверие към равнопоставеността в здравната система
- Малта е на противоположния полюс с 85% от анкетираните, които смятат, че жените и мъжете получават еднакво ниво на медицински грижи
Защо жените живеят по-дълго, но са по-болни
Парадоксът на женското здраве в Европа е поразителен, жените живеят по-дълго от мъжете, но прекарват значително по-малко време в добро здраве. Анализът показва, че:
- Жените предприемат по-малко рискови поведения като тютюнопушене или прекомерно употребление на алкохол.
- Те посещават по-често лекари и търсят медицинска помощ своевременно.
- Въпреки това, много жени усещат, че техните здравословни проблеми се подценяват или пренебрегват.
"Много жени чувстват, че техните здравословни проблеми или състояния, които засягат предимно жени, се пренебрегват и че са по-склонни да преживеят родова дискриминация при достъпа до здравни услуги", обяснява Бландин Моляр, изследовател от EIGE.
Как половите стереотипи вредят на здравето
EIGE предупреждава, че половите стереотипи в здравеопазването могат да доведат до реални вреди за пациентите. Когато медицинският персонал, съзнателно или несъзнателно, възпроизвежда родови предразсъдъци, това може да доведе до:
- Изкривени здравни оценки базирани на предположения вместо на индивидуалните симптоми.
- Грешни диагнози, които са резултат на полови стереотипи.
- Закъснели или неадекватни лечения поради подценяване на женските оплаквания
Прогресът в здравното равенство е застрашен
Въпреки че здравеопазването изглежда най-равностойната област сред шестте домейна, оценявани от Индекса за половото равенство (включително работа, доходи, знания, време и власт), прогресът е застинал от 2020 г. насам.
Повечето страни получават резултат над 80 от 100 точки, но средният резултат за ЕС едва се е променил от 2015 г. и остава същият от 2020 г. Някои държави дори регистрират влошаване, като Малта, Хърватия и Румъния показват най-големи спадове в половото равенство в здравеопазването.
Факторите зад влошаването
Докладът посочва няколко причини за застоя:
- Половите последици от COVID-19 пандемията
- Продължаващи неравенства в достъпа до медицински грижи
- Нарастващото натоварване на националните здравни системи
Какво могат да направят жените за своето здраве
Въпреки системните предизвикателства, жените могат да предприемат активни стъпки за защита на своето здраве:
- Настоявайте за внимание: Ако смятате, че вашите оплаквания не се вземат предвид сериозно, търсете второ мнение.
- Документирайте симптомите си: Водете записки за симптомите, честотата и интензивността им.
- Бъдете информирани: Образовавайте се за специфичните здравословни рискове, свързани с женското здраве.
- Половите профилактични прегледи: Не пренебрегвайте превантивните медицински изследвания.
Новото проучване на EIGE разкрива сериозни проблеми в начина, по който здравната система третира женското здраве в Европа. Фактът, че всяка четвърта жена смята, че мъжете получават по-добро медицинско обслужване, е притеснителен сигнал за необходимост от системни промени.
Половата дискриминация в здравеопазването не е само въпрос на възприятие, но има реални последици за здравето и благосъстоянието на милиони жени в ЕС. Повишаването на осведомеността сред медицинските специалисти и активното противодействие на половите стереотипи са ключови стъпки към по-справедлива здравна система.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
