Жените в Европа живеят по-дълго от мъжете, но прекарват по-малко време в добро здраве. Въпреки че търсят медицинска помощ по-често, много от тях вярват, че техните здравословни проблеми се пренебрегват.

Ново проучване хвърля светлина върху тревожната тенденция на полова дискриминация в здравната система и нейното влияние върху женското здраве в Европейския съюз.

Какво показва новото проучване на EIGE

Според доклад на Европейския институт за равенство между половете (EIGE), публикуван през декември 2025 г., 22% от жените в ЕС смятат, че мъжете получават преференциално третиране от медицинския персонал. Това възприятие е особено силно изразено сред младите жени на възраст между 15 и 24 години, където 28% от момичетата вярват, че мъжкото здраве се третира по-сериозно в сравнение със женското здраве.

Снимка: Canva

В сравнение, само 16% от младите мъже споделят същото мнение, което подчертава значителна разлика във възприятията за родова дискриминация в медицинската грижа.

Кои страни имат най-големи проблеми

Проучването разкрива значителни различия между отделните държави членки:

Швеция регистрира най-високи нива на скептицизъм: почти 46% от жените и 30% от мъжете вярват, че мъжете получават по-добро отношение.

Германия и Хърватия също показват високи нива на недоверие към равнопоставеността в здравната система

Малта е на противоположния полюс с 85% от анкетираните , които смятат, че жените и мъжете получават еднакво ниво на медицински грижи

Снимка: OpenAI

Защо жените живеят по-дълго, но са по-болни

Парадоксът на женското здраве в Европа е поразителен, жените живеят по-дълго от мъжете, но прекарват значително по-малко време в добро здраве. Анализът показва, че:

Жените предприемат по-малко рискови поведения като тютюнопушене или прекомерно употребление на алкохол.

Те посещават по-често лекари и търсят медицинска помощ своевременно.

Въпреки това, много жени усещат, че техните здравословни проблеми се подценяват или пренебрегват.

"Много жени чувстват, че техните здравословни проблеми или състояния, които засягат предимно жени, се пренебрегват и че са по-склонни да преживеят родова дискриминация при достъпа до здравни услуги", обяснява Бландин Моляр, изследовател от EIGE.

Как половите стереотипи вредят на здравето

EIGE предупреждава, че половите стереотипи в здравеопазването могат да доведат до реални вреди за пациентите. Когато медицинският персонал, съзнателно или несъзнателно, възпроизвежда родови предразсъдъци, това може да доведе до:

Изкривени здравни оценки базирани на предположения вместо на индивидуалните симптоми.

Грешни диагнози , които са резултат на полови стереотипи.

Закъснели или неадекватни лечения поради подценяване на женските оплаквания

Прогресът в здравното равенство е застрашен

Въпреки че здравеопазването изглежда най-равностойната област сред шестте домейна, оценявани от Индекса за половото равенство (включително работа, доходи, знания, време и власт), прогресът е застинал от 2020 г. насам.

Снимка: Canva

Повечето страни получават резултат над 80 от 100 точки, но средният резултат за ЕС едва се е променил от 2015 г. и остава същият от 2020 г. Някои държави дори регистрират влошаване, като Малта, Хърватия и Румъния показват най-големи спадове в половото равенство в здравеопазването.

Факторите зад влошаването

Докладът посочва няколко причини за застоя:

Половите последици от COVID-19 пандемията

Продължаващи неравенства в достъпа до медицински грижи

Нарастващото натоварване на националните здравни системи

Какво могат да направят жените за своето здраве

Въпреки системните предизвикателства, жените могат да предприемат активни стъпки за защита на своето здраве:

Настоявайте за внимание : Ако смятате, че вашите оплаквания не се вземат предвид сериозно, търсете второ мнение.

Документирайте симптомите си : Водете записки за симптомите, честотата и интензивността им.

Бъдете информирани : Образовавайте се за специфичните здравословни рискове, свързани с женското здраве.

Половите профилактични прегледи : Не пренебрегвайте превантивните медицински изследвания.

Новото проучване на EIGE разкрива сериозни проблеми в начина, по който здравната система третира женското здраве в Европа. Фактът, че всяка четвърта жена смята, че мъжете получават по-добро медицинско обслужване, е притеснителен сигнал за необходимост от системни промени.

Половата дискриминация в здравеопазването не е само въпрос на възприятие, но има реални последици за здравето и благосъстоянието на милиони жени в ЕС. Повишаването на осведомеността сред медицинските специалисти и активното противодействие на половите стереотипи са ключови стъпки към по-справедлива здравна система.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници