Световната здравна организация публикува първите си официални насоки относно безплодието и репродуктивното здраве, предупреждавайки че милиони двойки по света остават без достъп до адекватна медицинска помощ.

Приблизително един от шест души по света се сблъсква с репродуктивни проблеми на определен етап от живота си, съобщава Световната здравна организация (СЗО). Въпреки значителния мащаб на проблема, безплодието продължава да бъде пренебрегвано публично здравно предизвикателство, за което страните трябва да предприемат спешни мерки.

Какво представляват репродуктивните проблеми

Репродуктивните проблеми се отнасят до нарушена способност на дадена двойка или индивид да зачене, да износи или да роди здраво дете. Най-често срещаният репродуктивен проблем е инфертилитетът (безплодието), което се дефинира като невъзможност за постигане на бременност след 12 месеца (или 6 месеца, ако жената е на 35 или повече години) редовен, незащитен полов контакт.

Тези проблеми могат да бъдат резултат от фактори, засягащи както женската, така и мъжката репродуктивна система, или да са комбинация от причини, включително неизяснени (идиопатични).

Основни категории и причини

Репродуктивните проблеми са комплексни и могат да бъдат класифицирани според това кой пол е засегнат или от естеството на нарушението:

При Жените

Нарушения на овулацията: Това е най-честата причина за женско безплодие.

Синдром на поликистозните яйчници (СПКЯ): Водеща причина, свързана с хормонален дисбаланс, който пречи на нормалната овулация.

Преждевременно изчерпване на яйчниковия резерв: Намаляване на яйчниковия резерв преди 40-годишна възраст.

Увреждане или запушване на Фалопиевите тръби: Тръбите, по които яйцеклетката пътува до матката, могат да бъдат блокирани или увредени, често в резултат на възпалително заболяване на таза (обикновено от полово предавани инфекции като Хламидия ). Ендометриоза: Състояние, при което тъкан, подобна на лигавицата на матката (ендометриум), расте извън нея.

Проблеми с матката или маточната шийка: Миоми, сраствания, вродени аномалии или проблеми с лигавицата на матката (ендометриума).

Хормонален дисбаланс: Нарушения на щитовидната жлеза, хипофизата или надбъбречните жлези.

Възрастов фактор: Качеството и количеството на яйцеклетките може да намалее значително след 35-годишна възраст.

Снимка: Canva

При Мъжете

Проблеми с производството на сперматозоиди. Нисък брой сперматозоиди ( Олигозооспермия ). Слаба подвижност ( Астенозооспермия ). Неправилна форма ( Тератозооспермия) .Пълна липса на сперматозоиди (Азооспермия ).

Запушване на еякулаторните пътища: Пречи на сперматозоидите да достигнат до еякулата.

Варикоцеле: Разширени вени в скротума, които могат да повишат температурата на тестисите и да влошат качеството на спермата.

Хормонален дисбаланс: Ниски нива на тестостерон или други хормони.

Генетични фактори: Като синдром на Клайнфелтер.

Глобалният мащаб на проблема

Според най-новите данни на Световната здравна организация, около 17,5% от възрастното население в световен мащаб се сблъсква с репродуктивни проблеми. Особено тревожен е фактът, че проблемът засяга еднакво както развитите, така и развиващите се държави, което подчертава неговия универсален характер.

"Безплодието е едно от най-пренебрегваните предизвикателства пред общественото здраве в наше време и голям проблем за равенството в глобален мащаб", заяви д-р Тедрос Адханом Гебрейесус, генерален директор на СЗО.

Защо достъпът до лечение остава ограничен

Финансова недостъпност

Въпреки нарастващото търсене на грижи за фертилитет, СЗО алармира, че достъпът до адекватно лечение остава сериозно ограничен в мнозинството страни по света. Лечението на безплодие в повечето страни се финансира главно от пациентите, което често води до опустошителни финансови последици.

Снимка: Canva

Според данните на организацията, в някои държави една процедура инвитро оплождане (IVF) струва двойно повече от средния годишен доход на едно домакинство. Това прави лечението практически непостижимо за значителна част от засегнатите двойки.

Социална стигма и психично здраве

Организацията подчертава, че репродуктивните проблеми не се изчерпват само с физиологичните аспекти. Безплодието може да доведе до значителен дистрес, стигма и финансови затруднения, засягащи психичното и психо-социалното благополучие на засегнатите лица.

Експертите подчертават, че жените понасят непропорционално тежко бремето от социалната стигматизация, свързана с невъзможността за зачеване.

Първи официални насоки от СЗО

В първото си официално ръководство по темата, СЗО призовава страните да:

Снимка: Canva

Разширят достъпа до грижи за фертилитет

Популяризират правото на всеки индивид и двойка да решават дали, кога и колко деца да имат.

Предоставят информация за факторите на риск.

Осигурят своевременна диагностика както за мъже, така и за жени.

Превенция и ранна диагностика

Новите насоки подчертават, че здравните специалисти могат да помогнат за превенцията на безплодието, като информират хората за рисковите фактори. Сред тях са:

Тютюнопушенето.

Нелекуваните сексуално предавани инфекции.

Напредналата възраст при опити за зачеване.

Излагане на определени токсини и химикали.

Ръководството препоръчва своевременна диагностика за двамата партньори, като подчертава значението на изследването и на мъжкия фактор още в началото на процеса.

Ситуацията в Европа

Според годишна класация на организацията Fertility Europe и Европейския парламентарен форум за сексуални и репродуктивни права, достъпът до грижи за фертилитет варира драстично между европейските държави.

Белгия и Холандия се класират най-добре по отношение на законови регулации, публично финансиране и гледната точка на пациентите. От друга страна, Албания, Азербайджан и Косово получават най-ниските оценки сред 49 анализирани европейски страни.

Какво могат да направят двойките

Експертите подчертават, че ранната диагностика е ключова за успешното лечение на репродуктивните проблеми. Двойките, които не постигат бременност след една година редовни опити (или шест месеца за жени над 35 години), се препоръчва да потърсят специализирана медицинска консултация.

Съвременната медицина предлага широк спектър от възможности за лечение, от медикаментозна терапия до асистирани репродуктивни технологии. Важно е лечението да започне с най-достъпните и ефективни методи, като постепенно се преминава към по-сложни процедури при необходимост.

СЗО подчертава, че публикуваното ръководство не е изчерпателно и планира да издаде допълнителни препоръки в бъдещи версии.

"Насърчаваме повече страни да приемат тези насоки, давайки на повече хора възможност за достъп до достъпни, базирани на наука грижи", заяви д-р Тедрос.

