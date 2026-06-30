Дълго време инфарктът и исхемичната болест на сърцето се възприемаха като предимно „мъжки“ проблем. Данните обаче покават, че сърдечно-съдовите заболявания са водещата причина за смърт сред жените в Европа и често остават неразпознати, докато не стане твърде късно.

Кои са основните рискови фактори

Експертите подчертават, че някои фактори натоварват женското сърце по специфичен начин:

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Захарен диабет – пациентките с диабет имат с 50% по-висок риск от смърт вследствие на исхемична болест на сърцето в сравнение с диабетиците мъже.

Менопауза – жените развиват сърдечно-съдови заболявания средно около 10 години по-късно от мъжете, обикновено след менопаузата.

Тютюнопушене и орални контрацептиви – комбинацията носи добавен, сериозен риск от инфаркт и инсулт.

Артериална хипертония, висок холестерол и кръвна захар , наднормено тегло и фамилна обремененост.

Профилактиката не започва при появата на симптоми

Специалистите напомнят, че грижата за сърцето не бива да започва едва когато се появят оплаквания. Редовното проследяване на артериалното налягане, холестерола и кръвната захар, както и периодичната оценка на сърдечносъдовия риск, са основа на ефективната профилактика, особено при наличие на хипертония, диабет или фамилна обремененост.

Къде да се прегледате безплатно?

Женският кардиологичен център към УМБАЛ „Лозенец“ организира безплатни кардиологични консултации за жени в периода от 13 до 17 юли. Целта е да се насърчат профилактиката и ранното откриване на сърдечносъдови заболявания.

Прегледите са предназначени изцяло за жени и се провеждат от специалистите на центъра. Консултациите се осъществяват само след предварително записване на час на тел. 02/96 07 682.

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Защо сърдечно-съдовите заболявания са по-опасни за жените, отколкото предполагаме

Според данни на Европейското кардиологично дружество (ESC), сърдечно-съдовите заболявания са причина за около 37% до 43% от всички женски смъртни случаи в Европейския съюз, а в по-широкия европейски регион делът достига до 52%, повече, отколкото причиняват всички видове рак, взети заедно.

Най-честата причина за смърт от сърдечно-съдово заболяване при жените е мозъчният инсулт. Тревожно е и че жените съставляват повече от половината от смъртните случаи, дължащи се на сърдечна недостатъчност, в страните членки на ESC.

Симптомите при жените са различни и често разпознати твърде късно

Една от ключовите причини за по-високата смъртност е закъснението в диагностиката. Според проучвания, цитирани от ESC и Eurohealth:

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Жените чакат над 5 пъти по-дълго от мъжете, за да получат диагноза „сърдечна недостатъчност“, и са два пъти по-често погрешно диагностицирани .

Жените са с 20% по-голяма вероятност да починат след прекаран инфаркт, тъй като симптомите им често се различават и не се разпознават навреме.

При болка в гърдите жените по-често изчакват над 12 часа , преди да потърсят медицинска помощ.

Сърдечно-съдовите заболявания са водеща, но до голяма степен предотвратима причина за смърт сред жените. По-различните симптоми, по-късната диагноза и специфичните рискови фактори правят навременната профилактика особено важна. Безплатна кардиологична консултация е лесна първа стъпка към грижата за сърцето и тя може да бъде животоспасяваща.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници