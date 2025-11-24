Причини защо бременните хъркат

Дълго време се смята, че хъркането е предимно мъжки проблем, но се оказва, че жените хъркат също толкова често, но рядко си го признават. Проучване показва, че близо 40% от жените, които твърдят, че не хъркат, всъщност регистрират силно или много силно интензивно хъркане, когато са част от проучване на съня.

Един от периодите в живота на жените, в които хъркането се появява, е бременността. Този щастлив период често е съпроводен с много промени в тялото – от лошо храносмилане и киселини, до умора и проблеми със съня. Над половината от бременните жени хъркат.

Чести причини за хъркане по време на бременност

Хормоните, както и физическите промени в тялото, могат да накарат една жена да е по-склонна да хърка по време на бременност. Факторите, които увеличават шансовете за хъркане по време на бременност, включват наддаване на тегло, хормонални промени и промени в кръвния поток.

Наддаване на тегло

Хората с наднормено тегло като цяло са по-склонни да хъркат, тъй като излишната тъкан около гърлото може да компресира дихателните пътища. Наддаването на тегло по време на бременност също може да допринесе за хъркане при жените като причини подуване на дихателните пътища.

Така в гърлото остава по-малко пространство за преминаване на въздух и се увеличава риска от трептене или свиване на тъканите по време на сън, пише sleepfoundation.

Хормонални промени

Хормоните, като естроген и прогестерон, имат широкообхватни ефекти по време на бременност. Хормоналните промени допринасят за натрупване на течности в носните проходи, което намалява пространството, необходимо за дишане. Тези промени също така увеличават риска от запушване на носа, което може допълнително да ограничи дишането. Заедно тези ефекти могат да доведат до хъркане, особено в по-късните етапи на бременността.

Снимка: Canva

Кръвен поток

При бременност количеството кръв в тялото се увеличава с до 45%, за да се поддържа развиващия се плод. Това увеличение на кръвния поток може да доведе до намаляване на пространството в носните проходи, увеличаване на запушването и затрудняване на дишането през носа. Тези затруднения с дишането могат да се влошат допълнително, когато бременните жени са в легнало положение.

Кога обикновено започва хъркането по време на бременност

Въпреки че хъркането, свързано с бременността, може да се появи по всяко време, то е склонно да се развива към края на втория триместър и продължава да се засилва през третия триместър. Много от физиологичните промени, за които се смята, че допринасят за хъркането са по-изразени в по-късните етапи на бременността.

Ще продължи ли хъркането след раждането?

За някои майки хъркането може да продължи по време на следродилния период. Нови изследвания показват, че приблизително половината от жените спират да хъркат след раждането. Тези, които продължават да хъркат, често виждат подобрение в симптомите си с течение на времето.

Снимка: istockphoto.com

Притеснително ли е хъркането по време на бременност?

Приблизително 50% от жените хъркат редовно, докато са бременни, и изследователите продължават да изследват дали хъркането само по себе си носи рискове за развиващия се плод.

Хъркането е свързано с няколко състояния, които могат да повлияят на здравето на майката по време на бременност.

Сънна апнея

Бременността увеличава риска от най-често срещания вид сънна апнея - обструктивна сънна апнея. Проучванията показват, че между до 27% от бременните жени развиват синдром на обструктивна апнея, в сравнение само с 6,5% от небременните жени. Рискът е по-висок в по-късните етапи на бременността. Бременните жени, които хъркат повече от 3 дни в седмицата и които хъркат силно, е добре да се консултират с лекар и да направят изследвания за това заболяване.

Високо кръвно налягане и прееклампсия

Честото хъркане е свързано както с повишаване на кръвното налягане, така и с прееклампсия. Прееклампсията е състояние, при което високото кръвно налягане започва по време на бременност и води до здравословни усложнения. Хъркането може също да допринесе за скокове на кръвното налягане през нощта при жени с прееклампсия.

Гестационен диабет

Хъркането е свързано с по-висок риск от гестационен диабет, състояние, включващо висока кръвна захар, което започва по време на бременност. Освен това, жените, които имат обструктивна сънна апнея по време на бременност, са почти два пъти по-склонни да развият гестационен диабет в сравнение с бременни жени, които нямат проблеми със съня.

Снимка: Canva

Проблеми с дишането през нощта, като хъркане и обструктивна сънна апнея, пречат на въздушния поток и нарушават съня, като се смята, че и двете причиняват стрес на тялото и влияят върху нивата на кръвната захар. Те могат също да доведат до наддаване на тегло, което е независим рисков фактор за гестационен диабет.

Пренатална депресия

Развиващите се изследвания показват, че жените, които хъркат по време на бременност, може да са изправени пред повишен риск от пренатална депресия. Това е депресия, която започва по време на бременност, и се състои от постоянни чувства на тъга, тревожност или безнадеждност.

Как да се справите с хъркането по време на бременност

Има няколко стратегии за намаляване или опит за контролиране на хъркането по време на бременност.

Спете настрани: Хъркането често е по-лошо, когато човек лежи по гръб. Експертите обикновено препоръчват спане на лявата страна по време на бременност, за да се подобри кръвообращението и да се намали натиска.

Повдигнете горната част на тялото си: Въпреки че е най-добре да избягвате повдигането само на главата си, повдигането на горната част на леглото с няколко сантиметра или подпирането на торса на възглавница може да помогне за поддържане на дихателните пътища отворени по време на сън.

Опитайте назални ленти: Назалните ленти, физиологичните промивки и са предназначени да улеснят дишането през носа и.

Поддържайте здравословно тегло: Поддържането на тегло в рамките на препоръчания от вашия лекар диапазон може да намали риска от проблеми с дишането по време на сън.

Спазвайте препоръките за хигиена на съня: Достатъчният сън може да предотврати преумора, която е рисков фактор за хъркане и обструктивна сънна апнея.