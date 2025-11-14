Какво се случва, ако приемате пренатални витамини, когато не сте бременна?

Пренаталните витамини осигуряват полезни хранителни вещества на жените, независимо дали са бременни или не.

Докато някои жени ги приемат включително за здрава коса, кожа и нокти, те доставят повече от необходимото количество микроелементи. А когато една жена не е бременна, това може да доведе и до странични ефекти.

По време на бременност бъдещите майки е обичайно да приемат допълнително фолиева киселина и желязо, но при небременни надхвърлянето на нормалното за организма количества води до редица сериозни опасни състояния, включително депресия, загуба на паметта, дори и повишен риск от колоректален рак.

Как действат пренаталните витамини?

По време на бременност тялото се нуждае от по-големи количества определени микроелементи, за да поддържа здравето както на бременната жена, така и на плода. Тези хранителни вещества намаляват риска от определени състояния при раждането, подпомагат развитието на плода и предотвратяват дефицити, които могат да засегнат бъдещата майка, пише verywellhealth.

Те са необходими на всички хора, бременни или не, но с уточнението, че количеството им варира. Някои от най-важните витамини и минерали, които се намират в повечето пренатални добавки, са:

Фолиевата киселина (витамин B9) – Помага за предотвратяване на спина бифида (вродена аномалия на гръбначния мозък и гръбначния стълб), сериозно състояние при раждането.

Желязо – Необходимо е за производството на хемоглобин, протеинът в червените кръвни клетки, който пренася кислород в тялото.

Калций – Насърчава здрави кости.

Снимка: Canva

Витамините от група В – Осем вида, включително фолиева киселина. Те са важни за енергията и неврологичното здраве. Един от тях, биотинът, може да бъде свързан със здравето на кожата, косата и очите.

Докозахексаеновата киселина (DHA) – Вид омега-3 мастна киселина, която насърчава здравословното развитие на плода и е полезна за здравето на сърцето и мозъка.

Ползи от приема на пренатални витамини, ако не сте бременна

Пренаталните витамини са един от начините за допълване на важни хранителни вещества, дори и да не сте бременна. Ако имате дефицит на витамини или минерали, пренаталните витамини могат да бъдат един от начините за подобряването му. В противен случай те може да са от малка полза.

Пренаталните витамини могат да помогнат за:

Здрава коса, нокти и кожа – Пренаталните витамини съдържат биотин, който често се среща в продукти, за които се твърди, че насърчават здрава коса, нокти и кожа. Няма достатъчно доказателства, които да потвърждават ползата, която може да помогне само на хора с ниски нива на биотин, което е рядкост.

Здрави кости – Ако имате ниско съдържание на калций (необходим за здрави кости), пренаталните витамини могат да помогнат за изграждане на костна здравина.

Предотвратяване на желязодефицитна анемия – Ако имате ниско съдържание на желязо, пренаталните витамини, които съдържат желязо (не всички съдържат), могат да поддържат здравословното производство на червени кръвни клетки.

Снимка: iStock

Сърдечно-съдово здраве – DHA, която се среща естествено в студеноводните мазни риби като сьомга и риба тон, може да поддържа сърдечно-съдовото здраве.

Производство на хормони на щитовидната жлеза – Тялото се нуждае от йод, за да произвежда хормони, които регулират много телесни функции. Може да се съдържа в някои пренатални витамини, но не във всички.

Какви са потенциалните странични ефекти?

Възможно е да се прекали с пренаталните витамини, особено ако ги приемате в количества, по-големи от препоръчаните на етикета, или в комбинация с други витаминни или минерални добавки.

Въпреки че формулите им варират, повечето са особено богати на фолиева киселина и желязо, което може да причини странични ефекти, ако ги приемате в излишък.

Прием на повече фолиева киселина

Ако нивото на фолиева киселина стане твърде високо, това може да доведе до дефицит на витамин B12. Ниските нива на витамин B12 могат да повлияят на функцията на червените кръвни клетки и могат да причинят:

Когнитивни и поведенчески промени, включително депресия, объркване, загуба на паметта, нарушена преценка

Умора и ниска енергия

Повишен риск от колоректален рак

Мускулна слабост

Усещане за изтръпване (парестезия)

Зачервен и възпален език или афти

Промени в зрението

Препоръчителното количество фолиева киселина за възрастни е 400 микрограма (mcg), а допустимата горна граница е 1000 mcg дневно.

Прием на допълнително желязо

Повечето пренатални витамини съдържат желязо в количества, по-високи от необходимите на небременни жени. Бременните се нуждаят от повече желязо, тъй като телата им произвеждат допълнителна кръв, за да поддържат растежа и развитието на плода.

Снимка: iStock

Твърде много желязо в кръвта поради прекомерен прием (хемохроматоза) може да причини:

Болки в корема

Промени в цвета на кожата

Умора и слабост

Болки в ставите, особено в ръцете и коленете

Ниско либидо или еректилна дисфункция

Гадене, диария или запек

Препоръчителният дневен прием на желязо за възрастни небременни жени е 18 милиграма (mg), а за мъжете е 8 mg.

Храна вместо витамини и добавки, ако не сте бременна

Експертите са категорични, че е по-добре да си набавяте хранителни вещества чрез храна, отколкото чрез добавки, ако не сте бременна или не се опитвате да забременеете.

Въпреки че е малко вероятно пренаталните витамини да ви навредят, когато се приемат според препоръките на етикета, храната е за предпочитане по няколко причини, включително:

Различията в производствените процеси могат да повлияят на количеството хранителни вещества в добавките.

Хранителните вещества от добавките в сравнение с храните може да не се абсорбират напълно.

Храната се смила по-лесно от добавките и може да бъде по-лесна за стомаха.

Избор между пренатални витамини и мултивитамини

Пренаталните витамини предлагат по-големи количества от допълнителните хранителни вещества, от които плодът и бременната жена се нуждаят по време на бременността.

Мултивитамините обикновено съдържат по-ниски количества от ключовите хранителни вещества в пренаталните витамини, включително фолат и желязо, тъй като жените, които не са бременни, не се нуждаят от толкова големи количества.

Малко вероятно е пренаталните витамини да ви навредят, ако се приемат според препоръките на етикета и не се комбинират с други добавки, съдържащи витамини или минерали.