Помага ли биотинът за растежа на косата, според експерти

Ако страдате от косопад, вероятно сте запознати с твърденията, че определени съставки могат да помогнат за спиране или дори преобръщане на този процес – част от тях са фолиева киселина, масло от розмарин, рициново масло, оризова вода и много други.

Може би една от най-обсъжданите такива съставки е биотинът – витамин, който организмът произвежда естествено, но може да бъде набавен и чрез храна и добавки.

Наистина ли биотинът във всичките му форми помага при косопад, изтъняване или накъсване на косата, отговарят водещи дерматолози пред Women’s Health.

Какво е биотин?

Биотинът, известен още като витамин B7, е витамин, от който тялото се нуждае, за да произвежда протеините, отговорни за поддържането на здравето на косата, ноктите и кожата.

Въпреки че го произвеждаме естествено, телата ни може да не произвеждат достатъчно от него, за да поддържат тези процеси. Затова е е важно витаминът да присъства и в храната (биотинът се съдържа в яйчни жълтъци, бадеми, слънчогледови семки, банани, авокадо и постно месо).

Тъй като всички се нуждаем от биотин по гореспоменатите причини, има много добавки, насочени към растежа на косата и ноктите, които го съдържат.

„Добавките с биотин са ненужни, освен ако нямате диагностициран дефицит или лекар не е препоръчал да приемате добавки. Този витамин е толкова разпространен в храненето, че дефицитът му е изключително рядък”, казва дерматологът д-р Кармен Кастиля.

Снимка: iStock

Разбира се, тези, които нямат дефицит на биотин, все още могат да се възползват от него, но ако го използвате с надеждата да видите подобрение в косата или ноктите си, резултатите няма да бъдат толкова забележими, колкото при някой, който има дефицит.

Какви са признаците на дефицит на биотин?

Ако подозирате, че може да имате дефицит на биотин, ето някои от често срещаните симптоми, за които си струва да внимавате.

Промени в косата: Може да започнете да забелязвате изтъняване, косопад, чупливост или сухота.

Промени в кожата : Това често изглежда като забележима сухота, лющеща се или белеща се кожа, особено около очите, носа и устата.

Промени в ноктите : Може да забелязвате, че ноктите ви стават по-чупливи или по-меки от обикновено. Може също да видите, че се нацепват.

Неврологични промени : За мнозина това може да изглежда като по-малко сила и енергия или промени в настроението.

Някои състояния могат да бъдат свързани и с проблеми, свързани с биотина. Например, дефицитът на холокарбоксилаза синтетаза (известна още като протеин-биотин лигаза) би затруднил тялото да прикрепи биотин към други ензими, които се нуждаят от него.

Този дефект обикновено се открива през първите няколко месеца от живота и е съпроводен със симптоми като гърчове, слаби мускули, косопад, проблеми с дишането и загуба на зрението.

Две други възможни причини, които обикновено се диагностицират при новородени включват дефицит на биотинидаза и фенилкетонурия.

Първата затруднява повторното използване на биотин от организма. Втората е генетично състояние, което влияе върху начина, по който тялото разгражда определени аминокиселини, карайки засегнатите да променят диетата си, което може да доведе до дефицит на биотин.

Въпреки това тези състояния са доста редки. Бременните, тези с алкохолна зависимост и тези, които приемат дългосрочни антиепилептични (антиконвулсивни) средства, имат по-висок шанс за лек дефицит на биотин.

Действат ли добавките с биотин за растежа на косата?

Отново, за тези, които нямат диагностициран дефицит на биотин, няма достатъчно доказателства, които да подкрепят твърдението, че биотинът е най-ефективният метод за растеж на косата.

Снимка: iStock

Като цяло, биотинът може да подобри структурната цялост на кератина в косъма, което може да намали накъсването му. Въпреки че не стимулира директно космените фоликули, той може да осигури хранителните вещества, необходими за растежа.

Според експертите обаче няма да забележите видими резултати от никое лечение за растеж на косата, докато не преминете през три до шест месеца постоянна употреба.

Има ли странични ефекти от приема на добавки с биотин?

Изключително трудно е да се предозира с биотин, тъй като това, което тялото не използва, се освобождава чрез урината. Въпреки това, някои хора могат да изпитат спазми, гадене, акне и алергична реакция, която води до кожен обрив.

“Излишният биотин може също да причини неправилни резултати в определени лабораторни тестове, които изследват нивата на щитовидната жлеза и кръвните маркери, които могат да помогнат за диагностицирането на инфаркти“, казва д-р Кастиля.

„Например, може да ви бъде казано, че имате заболяване на щитовидната жлеза, когато нямате такова, или кръвните ви тестове за инфаркт може да са фалшиво ниски, така че диагнозата на инфаркта може да бъде пропусната.“

Какво да имате предвид при закупуване на биотинови добавки

На пазара има много продукти, които се хвалят с наличието на биотин във формулите си, но как да разберете кои всъщност си заслужават?

Снимка: iStock

„Биотинът е най-ефективен при перорален прием на добавки, тъй като локалното приложение е доказано по-малко ефективно“, казва дерматологът д-р Денди Енгелман.

Тя добавя, че трябва да търсите ключови съставки като кератин, колаген, аминокиселини, хиалуронова киселина, витамин Е и ниацинамид (B3), които могат да поддържат косата, ноктите и кожата.