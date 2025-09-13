Алкохолът и сладките напитки са причина да изтънява косата ви

Навикът да пиете газирани напитки или да се наслаждавате на любимия си алкохолен коктейл може да вреди на здравето на косата ви.

Това сочи ново проучване, което установява връзка между консумацията на алкохол и сладки напитки и повишен риск от косопад, информира изданието Health. От друга страна, по-високият прием на витамин D и желязо се свързва с обратния ефект – по-силен растеж на косата.

Това откритие не е съвсем изненадващо, коментира Джулия Зумпано, регистрирана диетоложка в Клиниката в Кливланд. „Приемът на хранителни вещества играе съществена роля в косопада, както е посочено в този преглед“, казва тя.

Връзката между начина на хранене и растежа на косата

Екип от учени анализират 17 проучвания от цял свят, включващи общо 61 332 души на възраст между 7 и 77 години. По-голямата част от участниците – 97%, са жени.

Алопецията, медицински термин за косопад, заедно с естествения косопад, свързан с възрастта, са най-изследваните аспекти на здравето на косата. Витамин D се оказа най-често изследваният хранителен елемент или хранителен продукт от включените в проучванията:

Желязо

Протеини

Соя

Кръстоцветни зеленчуци

Алкохол

Сладки напитки

Добавки

Изследователите откриват връзка между косопада и по-високия прием на алкохол и захарни напитки. Диетите, богати на витамин D и желязо, изглежда помагат в борбата с алопецията и косопада.

Снимка: iStock

Така че има достатъчно добри причини да бъдат ограничени, както сладките напитки, така и алкохолът.

Как газираните напитки и алкохолът могат да повлияят на косопада?

Ролята, която консумацията на алкохол и захарни напитки наистина играе за здравето на косата, все още е неясна. Но експертите казват, че тези навици теоретично могат да допринесат за косопада по една проста причина: те могат да попречат на способността на тялото да абсорбира хранителните вещества, които поддържат здравето на косата.

„Вероятна причина за връзката между косопада и консумацията на захарни напитки и алкохол може да бъде ролята, която тези напитки играят върху чревната микробиома, усвояването на хранителни вещества и факта, че хората, които консумират тези напитки, може да консумират по-малко храна“, добавя Джулия Зумпано.

Това може да означава по-малко витамин D, например, който „е от съществено значение за създаването на клетките, които се развиват в космените фоликули“.

Друг ключов хранителен елемент, както сочи проучването, е желязото, което помага за доставянето на кислород до космените фоликули.

Най-добрите витамини и храни за растеж на косата

Известно е, че витамин H (другото име на Биотин) стимулира растежа на косата. Проучванията показват, че дефицитът на биотин може да доведе до косопад. Дефицитът на биотин обаче е доста рядък, тъй като се среща в много хранителни източници.

Снимка: iStock

Други витамини от група В помагат за производството на червени кръвни клетки, които пренасят кислород и хранителни вещества до скалпа и космените фоликули. Тези процеси са жизненоважни за растежа на косата. Витамините от група В могат да се получат от различни храни, включително пълнозърнести храни, бадеми, месо, риба, морски дарове и тъмнозелени зеленчуци.

Витамин А

Всички клетки се нуждаят от витамин А, за да растат, включително косата – най-бързо растящият орган в тялото. Витамин А също така помага на кожните жлези да произвеждат себум, за да овлажняват скалпа и да поддържат косата здрава. Следователно, диета, в която липсва или е прекомерно количество витамин А, може да доведе до косопад. Сладките картофи, морковите, тиквите, спанакът и къдравото зеле са богати на бета-каротин (витамин А). Този витамин може да се допълва чрез хранителни добавки.

Витамин C

Витамин C е мощен антиоксидант, който предпазва от оксидативен стрес от свободните радикали, които могат да възпрепятстват растежа на косата. Освен това, тялото се нуждае от витамин C, за да произвежда колаген, важна част от структурата на косата. Ягодите, чушките и цитрусовите плодове са отлични източници на витамин C.

Витамин D

Недостигът на витамин D може да доведе до косопад. Проучванията показват, че този витамин помага и за създаването на нови космени фоликули. Тялото произвежда витамин D чрез директно излагане на слънчева светлина. Добри хранителни източници на витамин D включват мазни риби, някои гъби и хранителни добавки.

Витамин E

Витамин E е антиоксидант, който може да предотврати оксидативния стрес. В специално проучване, хора, страдащи от косопад, имат 34,5% увеличение на растежа на косата след прием на витамин E в продължение на 8 месеца. Слънчогледовите семки, бадемите, спанакът и авокадото са добри източници на витамин E.

Снимка: iStock

Желязо

Някои изследвания показват, че желязото играе роля в растежа на косата, като регулира различни гени в космените фоликули. Дефицитът на желязо и анемията могат да причинят телогенен ефлувиум (бърз косопад).

Цинк

Дефицитът на цинк може да причини телогенен ефлувиум, както и тънка, бяла, чуплива коса и други проблеми, свързани с кожата. Приемът на твърде много цинк за продължителен период обаче може да доведе до странични ефекти като понижен имунитет, намалени нива на HDL (добър) холестерол, намалена способност за усвояване на магнезий и дефицит на мед.

Снимка: iStock

Протеини

Косата е съставена предимно от протеини. Следователно, консумацията на достатъчно количество протеин може да подпомогне растежа на косата.

—-----------------------------------------------------------

Често задавани въпроси

Кои храни помагат за растежа на косата? Храни, богати на протеини, витамин D и желязо, както и соеви продукти и кръстоцветни зеленчуци, е доказано, че намаляват косопада и подобряват гъстотата на косата. Добавките могат също да помогнат за справяне с хронични състояния. Как захарните напитки са свързани с изтъняването на косата? Захарните напитки могат да стимулират прекомерното производство на себум, което води до дразнене и възпаление на скалпа. Тази среда насърчава косопада и допринася за дългосрочното му изтъняване. Какви продукти помагат за растеж на косата? Домашен балсам от лимонова трева може да има благоприятен ефект за растежа на косата ви. Лимоновата трева съдържа витамин А, витамин С, фолиева киселина, желязо и магнезий, които укрепват космените фоликули.