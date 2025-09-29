Косопад и изтъняване на косата: Ефективно лечение у дома

Ако косата ви е започнала да изтънява, е съвсем естествено да искате да предприемете действия веднага. Косопадът може да бъде много повече от просто козметичен проблем – може да е обезпокоително да се чувствате сякаш губите контрол над собственото си тяло.

Но когато се сблъскате с косопад, е важно да потърсите професионалната помощ от сертифициран дерматолог. Само той може да определи точно какво причинява косопада ви и да изготви ефективен и персонализиран план за лечение.

Има обаче и няколко доказани и ефективни начини да опитате да се справите сами с изтъняването на косата в домашни условия, препоръчани от дерматолози.

Лечение с миноксидил

Миноксидилът е един от най-популярните медикаменти против косопад. Интересното е, че в началото е използван за лечение на високо кръвно налягане, но с течение на времето е установено, че има положително влияние върху растежа на косата.

Снимка: iStock

Медикаментът разширява малките кръвоносни съдове на скалпа и стимулира клетъчната пролиферация. Подобрявайки кръвооросяването на скалпа той води до по-добро снабдяване на космените фоликули с кислород и хранителни вещества.

В България може да се намери под формата на пяна (спрей) и разтвор – в 2% и 5% концентрации. Може да отнеме няколко месеца, за да подейства, така че търпението и постоянството са ключови и ако спрете да го използвате, растежът на нова коса също ще спре.

Лазерно лечение

Повечето от тези домашни устройства разчитат на червена или близка до инфрачервената светлина. Има някои данни, които сочат, че може да помогне при женския тип косопад.

Снимка: Canva

Червената светлина прониква в скалпа и достига до космените фоликули.

Тя активира митохондриите, което увеличава производството на аденозин трифосфат (АТФ) – енергията, необходима за растежа и възстановяването на косата.

Увеличава се притокът на кръв към космените фоликули, което осигурява повече кислород и хранителни вещества, необходими за растежа на косата.

Тези лазерни устройства обикновено са безопасни, но могат да бъдат доста скъпи, а изследванията показват, че ще работят още по-добре, когато се комбинират с миноксидил за локално приложение.

Добавки и витамини против косопад

На пазара има много добавки за растеж на косата, но най-добрият вариант може да е да започнете с добър мултивитаминен препарат.

Снимка: iStock

„Един от големите проблеми с добавките, специфични за косата, е, че са скъпи“, коментира д-р Паради Мирмирани, сертифициран дерматолог. „Вероятно няма да ви навреди да ги приемате, но вероятно ще се справите добре и с мултивитамини, които се продават без рецепта.“ Тя предлага да започнете с тях и ако след шест месеца не забележите разлика – и имате пари да похарчите – да обмислите да преминете към нещо по-скъпо.

Съветът на експертите е да се консултирате с дерматолог преди да приемете такива добавки, защото все пак е добре да бъдете наясно със съдържанието им и дали е решение във вашия случай.

Шампоан против пърхот

Има десетки видове и марки шампоани за изтъняване на косата, но има една изненадваща опция, която се основава на реални научни доказателства: шампоанът против пърхот. Дори ако мислите, че нямате пърхот или не виждате видими люспи, може да имате такъв, без да го осъзнавате.

Формулата на шампоана против пърхот е ефективна за контролиране на дрождите и възпаленията, което може да помогне за предотвратяване на косопада.

Всъщност, проучване доказва, че мъжете с мъжки тип косопад имат подобрение в растежа на косата след употреба на шампоан против пърхот.

Който и начин да опитате, трябва да знаете, че е нужно търпение. Проблемът с изтъняването на косата или косопада няма да се реши от две или три терапии или за няколко дни.