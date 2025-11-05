Откриха кои противозачатъчни увеличават риска от рак на гърдата

От години учени изследват връзката между приема на противозачатъчни и рака на гърдата. Като цяло, употребата на хормонални контрацептиви е свързана с 24% повишен риск, който се увеличава при по-продължителна употреба.

Сега мащабно проучване установява, че рискът може да варира в зависимост от съставките. По-специално, контрацептивите, съдържащи дезогестрел, са с по-висок риск от развитие на рак на гърдата в сравнение с други средства.

Проучване с над 2 милиона жени открива „виновника”

Проучване с участието на повече от 2 милиона шведски жени и тийнейджърки установява, че рисковете варират в зависимост от вида хормон, използван в контрацептивните методи.

Изследователи проследяват жени на възраст от 13 до 49 години чрез национални регистри от 2006 до 2019 г., за да оценят как различните контрацептиви влияят на риска от рак на гърдата. Работата на Университета в Упсала и SciLifeLab, представлява най-голямото проучване от този вид, публикувано в списание Jama Oncology.

Кои са опасните съставки и кои не носят риск

Не всички хормонални контрацептиви имат еднакъв ефект върху риска от рак на гърдата, пишат изследователите.

„Нашите резултати показват, че някои прогестини – особено дезогестрел – са свързани с по-висок риск от рак на гърдата, докато други, като например инжекциите с депо медроксипрогестерон ацетат, не показват увеличение”, казва един от авторите проф. Аса Йохансон, цитирана от femtechworld.

Проучването показа, че както комбинираните контрацептивни хапчета, така и хормоналните вътрематочни спирали, съдържащи левоноргестрел са свързани с по-нисък риск в сравнение с дезогестрела.

Дезогестрелът е синтетична версия на прогестерон, известен като прогестин, използван в мини-хапчета и някои комбинирани хапчета.

Дългосрочната употреба на продукти с дезогестрел в продължение на пет до десет години е свързана с почти 50% по-висок риск.

За разлика от това, продуктите с левоноргестрел – друг вид прогестин, използван в хапчета и хормонални вътрематочни устройства (ВМС) – са свързани с по-малко от 20% по-висок риск при дългосрочна употреба.

Комбинираните хапчета, съдържащи дроспиренон и естроген, не са свързани с повишен риск от рак на гърдата.

Хормоналните контрацептиви и дългосрочното им въздействие върху здравето

Тъй като методите, съдържащи само прогестин, стават все по-популярни алтернативи на традиционните комбинирани хапчета, разбирането на дългосрочното им въздействие върху здравето става все по-важно.

„Хормоналните контрацептиви са силно ефективни и осигуряват важни ползи за здравето и ние не насърчаваме жените да спрат да ги използват“, добавя Фатеме Хадизаде, водещ автор на изследването.

Освен че предотвратяват нежелана бременност, те намаляват риска от рак на яйчниците и ендометриума, облекчават менструалните болки и обилното кървене, помагат при акне и дават на жените по-голям контрол върху репродуктивното им здраве.

„В същото време ракът на гърдата е най-често срещаният рак сред жените и докато не се появят по-добри превантивни лечения, избягването на лекарства, които увеличават риска, може да има голямо значение – особено за жените, които вече са изложени на по-висок риск.

Резултатите от нашето проучване предоставят на лекарите и жените полезна информация, въз основа на която да действат”, заключва експертът.

Често задавани въпроси

Кои методи за контрол на раждаемостта се считат за канцерогенни Противозачатъчните хапчета, често използвани за контрацепция, съдържат синтетични хормони като естроген и прогестерон, които имитират естествените полови хормони, за да предотвратят овулацията. От 1985 г. насам естрогените са класифицирани като известни човешки канцерогени, а прогестеронът се счита за разумно очакван канцероген. Увеличават ли хормоналните контрацептиви риска от рак?

Проучвания предоставят доказателства, че рисковете от рак на гърдата и маточната шийка са повишени при жени, които използват орални контрацептиви, докато рисковете от рак на ендометриума, яйчниците и колоректалния рак са намалени. Какви са рисковете от хормоналните контрацептиви?

Хормоналната контрацепция може да повиши риска от образуване на кръвни съсиреци и рак на гърдата. Рискът е много нисък, но това означава, че някои хормонални контрацептиви не са подходящи за всеки. Излагат ли противозачатъчните на риск от рак на яйчниците?

Жените, които приемат противозачатъчни, всъщност имат по-нисък риск от рак на яйчниците и в някои проучвания това намаление на риска е доста високо; около 50%. Проучванията също така показват, че хапчето може да предпазва от рак на яйчниците при жени с някои генетични мутации. Колко дълго е безопасно да се приемат хормонални противозачатъчни?

Няма препоръки за горна граница от време за употреба на орални контрацептиви. Повечето здрави жени могат да използват противозачатъчни хапчета за неопределено време, докато не пожелаят да забременеят, не решат да изберат друг метод за контрацепция или не достигнат менопауза.