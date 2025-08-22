Достъпът до контрацептиви в Европа остава силно неравномерен, въпреки че повечето страни правят стъпки в правилната посока.

Това показва последният Атлас на политиките за контрацепция на Европейския парламентарен форум за сексуални и репродуктивни права (EPF) за 2025 година, цитиран от Euronews.

Западна Европа доминира в класацията

Анализът на 46 европейски страни поставя Люксембург на върха с впечатляващ резултат от 94,2%, следван плътно от Обединеното кралство с 94,1% и Франция с 93,2%. На четвърто място е Белгия с 91,1%, а петото място заема Ирландия с 87,2%. Тези страни се отличават с всеобхватни политики, които включват безплатен достъп до контрацептиви и качествени консултантски услуги.

Снимка: Canva

От другата страна на скалата се намират Полша с едва 33,5%, Унгария с 40%, Кипър с 42,1%, Словакия с 47,1% и Гърция с 49%.

България е с резултат от 56,4%, заемайки 27-мо място от общо 46 анализирани страни. Тези резултати показват сериозните предизвикателства пред жените в Източна и Южна Европа при достъпа до основни репродуктивни услуги.

Докладът отчита обнадеждаващи промени в областта на репродуктивното здравеопазване. Вече 22 от 46 изследвани страни включват контрацептивите в националните си здравни системи, като консултантските услуги са покрити в 44 от тях.

Къде се намира България?

България заема 27-мо място от общо 46 анализирани европейски страни с резултат от 56,4%. Този резултат отразява сложната картина на достъпа до контрацептиви в страната, докато политиките са недостатъчни, реалната употреба остава изненадващо висока.

Парадоксът на българската контрацепция

Един от най-интересните факти за България е противоречието между ниската оценка на политиките и високата употреба на контрацептиви. Въпреки резултата от 56,4%, разпространението на контрацептивите в страната достига 66%, по-високо дори от държави като Германия и Белгия. Това показва, че българските жени намират начини да получат достъп до контрацепция, въпреки ограниченията в системата.

Какво предлага здравната система?

България предоставя частично покритие на контрацептивите, като най-значимата подкрепа е за младите жени. Здравноосигурителната каса поема разходите за контрацептиви с рецепта за жени под 22-годишна възраст, като те заплащат само минимална такса за рецептата. За жени над 22 години обаче разходите са изцяло за тяхна сметка.

Поставянето на вътрематочни спирали се покрива от държавата по договор с НЗОК, но много дълготрайни обратими контрацептиви (LARC) все още не се предлагат или не се покриват. Спешната контрацепция е достъпна на българския пазар с продукти, които могат да се приемат до 72 или 120 часа след незащитен полов акт.

Снимка: Canva

Липсващото звено

Според Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП), ключовият проблем е липсата на национална програма за семейно планиране. Такава програма би осигурила систематичен достъп и по-добра информираност, което би могло да повиши значително оценката на България в международните сравнения.

Особено впечатляващо е, че почти една четвърт от европейските държави вече предлагат висококачествени правителствени уебсайтове с ясна информация за контрацепцията. В 17% от страните спешната контрацепция е достъпна безплатно в аптеките или обществените здравни центрове.

Препоръки за подобрения

Изследователите, съставили атласа, отбелязват значителен напредък в страни като Австрия, Ирландия и Люксембург. Същевременно те препоръчват на политиците да:

Снимка: Canva

Разширят обхвата на услугите.

Подобрят консултантските услуги, особено в селските и отдалечените райони.

Следят развитието на нови технологии за борба с дезинформацията.

Гарантират репродуктивна автономия за всички европейци.

Според последните налични данни, 8,5% от жените в Европа на възраст 15-49 години искат да спрат или да отложат раждането на деца, но не използват контрацепция.

Докато Западна Европа продължава да води в областта на достъпа до контрацептиви, значителните различия между страните показват необходимостта от координирани усилия на европейско равнище. Подобряването на достъпа до репродуктивни услуги не е само въпрос на здравеопазване, но и основно право, което трябва да бъде гарантирано за всички европейци.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.