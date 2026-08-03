Ранният стадий на HER2-позитивен рак на гърдата днес се нарежда сред най-лечимите солидни тумори, но само когато лечението на рак на гърдата се подбира внимателно, а не механично се ескалира за всеки пациент.
Благодарение на лекарства, насочени специално към HER2,протеин, който при част от пациентките кара тумора да расте по-бързо и на едно съвсем ново лекарство, одобрено през 2026 г., шансовете за пълно излекуване никога не са били по-добри.
Въпросът вече не е дали да се лекува агресивно, а как да се подбере точното количество лечение, достатъчно, за да предпази от връщане на болестта, но без излишни странични ефекти, които да тежат на пациентката с години напред.
Как изглежда това на практика, обяснява пред MedScape д-р Яра Абду, лекар-онколог и ръководител на програма за клинични изпитвания за рак на гърдата в University of North Carolina, САЩ.
Лечението вече не е едно и също за всички
„Вече не мислим за лечението като за универсален модел“, казва д-р Яра Абду. Изборът на терапия зависи от няколко неща: колко голям е туморът, дали е обхванал лимфните възли под мишницата, дали расте под влияние на хормони, и най-важното как реагира на лечението, което пациентката получава още преди операцията.
При малки тумори, които не са обхванали лимфни възли, по-лекото лечение (химиотерапия в комбинация с едно от по-старите таргетни лекарства) остава много ефективно. При по-напреднали случаи (стадий II и III) лекарите обикновено предпочитат да започнат лечението преди операцията, а не след нея, защото по този начин действат по-рано срещу разсejki по тялото ракови клетки и същевременно виждат „на живо“ дали туморът реагира добре на конкретните лекарства.
Новото одобрено лекарство при ранен стадий
Най-голямата новина в областта е, че ново лекарство, използвано досега главно при по-напреднал рак, вече е одобрено и при ранен стадий на заболяването. През май 2026 г. американската лекарствена агенция FDA го одобрява в два нови случая, като лечение преди операция, в комбинация с други три лекарства, при по-напреднал ранен стадий, и като допълнително лечение след операция при пациентки, при които след предишното лечение все още е останала следа от тумора.
В голямо клинично изпитване новото лекарство, последвано от стандартната комбинация лекарства, води до пълно изчезване на видимия тумор при 67,3% от пациентките, при стандартното лечение това се случва при 56,3%.
При пациентки с остатък от тумора след операция новото лекарство, приложено допълнително, намали риска ракът да се върне значително по-добре от по-старото лекарство, с което досега се лекуват тези случаи, предимно защото предпазва по-успешно от разпространение на болестта към други органи.
Какво взима предвид лекарят при избора на лечение
Онкологът и специалистът по заболявания на гърдата обикновено обмислят заедно с пациентката:
- размера на тумора и дали е обхванал лимфни възли;
- дали ракът расте под влияние на хормони;
- как работи сърцето, защото част от лекарствата могат да му се отразят и се следи редовно;
- здравето на белите дробове, защото новото лекарство има специфичен риск за тях;
- възрастта, общото здравословно състояние, желанието за деца в бъдеще и личните предпочитания на пациентката;
- дали след предишно лечение е останала следа от тумора, това е сигнал, че е нужно по-силно лечение.
Странични ефекти и как се овладяват
Най-честите странични ефекти на новото лекарство са гадене, умора, косопад и понижени бели кръвни клетки. В сравнение с по-старото лекарство, с което се сравнява, малко по-голям процент пациентки спират лечението заради странични ефекти.
Най-сериозният риск е възпаление на белите дробове (медицински наричано интерстициална белодробна болест или пневмонит). В голямото проучване това е засегнало около 1 на 10 пациентки на новото лекарство, като при много малка част случаите са били тежки. Затова лекарите следят внимателно за кашлица или задух.
Д-р Яра Абду обяснява, че рискът се овладява чрез:
- обяснение на пациентката какви симптоми да следи (най-вече кашлица и задух) и да ги съобщава веднага;
- преглед на белите дробове преди началото на лечението;
- образни изследвания при най-малкото съмнение;
- временно спиране на лечението и бързо назначаване на кортизонови лекарства, ако се налага;
- тясна връзка между онколога, специалиста по бели дробове и рентгенолога, защото понякога е трудно да се разграничи дали симптомите се дължат на лекарството, или на предишно проведено лъчелечение.
Лечението е екипна работа, не само избор на лекарство
Добрият резултат зависи не само от правилното лекарство. Важни са също навременната диагноза, обсъждането на всеки случай от екип с различни специалисти (онколог, хирург, лъчетерапевт, образна диагностика), правилната последователност между лекарствено лечение, операция и лъчелечение, редовното следене на сърцето, доброто справяне със страничните ефекти и подкрепата пациентката да завърши целия предписан курс на лечение, без прекъсвания.
В бъдеще лекарите се надяват на по-добри изследвания, включително тест, който открива следи от туморна ДНК в кръвта, за да разберат по-точно коя пациентка наистина се нуждае от най-новите и по-силни лекарства, и коя може спокойно да мине с по-леко лечение.
Ранното откриване на рак на гърдата и лечение, съобразено индивидуално с всяка пациентка, остават най-сигурният път към пълно излекуване, без излишна тежест от лечение, което не носи допълнителна полза.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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