Само 16% от хората, преминаващи процедури по асистирана репродукция, имат нормални нива на витамин D.

Изследванията от последните години установяват, че витамин D за фертилитет играе доказана роля в хормоналния баланс, качеството на ембрионите и успешното протичане на бременността.

Разберете какви са оптималните нива, как да ги постигнете и защо лекарите все по-настойчиво го препоръчват при опит за забременяване.

Какво е витамин D и защо се нарича „слънчевият витамин"?

Витамин D е мастноразтворим витамин, който тялото произвежда при излагане на слънчева светлина. Той регулира усвояването на калций, поддържа здравето на костите, зъбите, мускулите и имунната система. Но последните научни данни разкриват много повече, витамин D има рецептори в репродуктивните органи, което обяснява прякото му влияние върху фертилитета.

Около 35% от възрастните в САЩ са с дефицит на витамин D, а в България, особено в периода октомври–март, рисковете са сходни поради ниската слънчева активност.

Витамин D и женският фертилитет

Роля в овулацията и ендометриума

Проучванията показват, че достатъчните нива на витамин D помагат за регулиране на овулацията и за подготовка на ендометриалната лигавица за имплантация на ембриона. Според мащабен анализ от 2024 г., публикуван в рецензирано научно списание, жените с добри нива на витамин D демонстрират:

По-добри резултати при забременяване

По-висока честота на зачеване

По-успешно протичане на ранна бременност

Инвитро процедури (ART) и качество на ембрионите

Проучване от 2022 г. сочи, че жените с адекватни нива на витамин D постигат по-добри резултати при инвитро процедури, а ембрионите им са с по-високо качество. Това е особено важна находка за двойките, преминаващи асистирана репродукция.

Витамин D по време на бременност

Ролята на витамина не свършва с зачеването, тя продължава да е критична по цялото протичане на бременността.

Според данни от проучване от 2022 г., жените с ниски нива на витамин D значително по-често развиват:

Прееклампсия (опасно повишаване на кръвното налягане по време на бременност)

Гестационен диабет

Хипертония по време на бременност

Допълнително, изследване от 2025 г., публикувано от Националния институт по детско здраве и човешко развитие (NICHD), установява, че недостатъчните нива на витамин D в първия триместър увеличават риска от преждевременно раждане. Тези резултати подчертават значението на редовното проследяване на нивата по цялото протичане на бременността.

Витамин D и мъжкият фертилитет

Фертилитетът не е само „женска тема". Проучванията сочат, че витамин D влияе пряко и върху мъжката репродуктивна функция.

Тестостерон и либидо

Изследванията показват, че увеличаването на нивата на витамин D може да повиши нивата на тестостерон при мъжете, хормонът, ключов за либидото, ерекцията и производството на сперматозоиди.

Подвижност на сперматозоидите

Проучване от 2019 г. установява, че по-ниските нива на витамин D при мъжете са свързани с по-лошо качество на семенната течност, особено по отношение на подвижността на сперматозоидите, способността им да се движат ефективно и да достигнат до яйцеклетката. По-добрата подвижност директно повишава шанса за успешно оплождане.

Оптимални нива и препоръчителни дози витамин D3

Референтното ниво на витамин D се измерва чрез кръвен тест, наречен изследване 25-hydroxyvitamin D (25-OH). Лекарите препоръчват всеки, опитващ се да зачене, да провери нивата си предварително, тъй като дефицитът често протича без видими симптоми. Оптималното ниво при опит за зачеване е 30 ng/ml.

Международната фондация по остеопороза препоръчва дозата витамин D3 да се определя индивидуално, спрямо резултата от изследването. Ако нивото ви е над 30 ng/ml, се счита за нормално и е достатъчен профилактичен прием от 400 до 800 IU дневно. При стойности между 20 и 30 ng/ml се препоръчва 1000 IU дневно с повторна проверка след 12 седмици. При по-изразен дефицит, под 20 ng/ml, схемата включва 50 000 IU седмично в продължение на 8 седмици по лекарско предписание, след което се преминава към поддържаща доза от 2000 IU дневно, отново с контролно изследване след 12 седмици. Ако нивото е под 10 ng/ml, горната схема се комбинира с насочване към ендокринолог за дългосрочно проследяване.

Дозировките са информативни. Преди прием на добавки, особено при по-тежък дефицит, е необходима консултация с лекар.

Как естествено да повишите нивата на витамин D

В допълнение към добавките, можете да подкрепите нивата си по следните начини:

Слънчева светлина: Излагайте кожата си на слънце по 5–30 минути, поне два пъти седмично. При по-тъмна кожа времето трябва да е по-дълго. Нанасяйте слънцезащитен крем след началния период на излагане.

Мазна риба: Сьомга, риба тон, стриди и скумрия са сред най-богатите хранителни източници на витамин D.

Обогатени храни: Млечни продукти, растителни млека, портокалов сок, зърнени закуски, кисело мляко и тофу.

Витамин D за фертилитет е тема, която излиза далеч извън рамките на костното здраве. Научните данни от последните години недвусмислено свързват оптималните нива на витамин D с по-добри резултати при зачеване, по-качествени ембриони при инвитро процедури, по-нисък риск от прееклампсия и гестационен диабет, и по-добра подвижност на сперматозоидите при мъжете.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

