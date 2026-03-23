Всяка година хиляди жени по света получават диагноза рак на матката, заболяване, което започва, когато клетките в матката започват да растат неконтролируемо.

Въпреки че точната причина остава неизвестна, съвременните медицински проучвания разкриват все повече за факторите, които увеличават риска от това сериозно заболяване.

Какво причинява рака на матката?

Според проучвания, публикувани от Американското онкологично дружество, рак на матката най-често започва в ендометриума, вътрешната лигавица на органа.

Снимка: Freepik

Учените вярват, че два основни механизма играят ключова роля в развитието на заболяването: хормоналният дисбаланс и генните мутации.

Хормонален дисбаланс и естроген

Клетките на ендометриума имат хормонални рецептори за естроген и прогестерон. Тези хормони влияят върху растежа на ендометриалните клетки, а с времето увеличеният растеж може да прерасне в рак.

Повечето случаи на рак на матката са свързани с повишени нива на естроген в организма. Когато балансът между естроген и прогестерон е нарушен, рискът от неконтролиран растеж на ендометриалната тъкан се увеличава значително.

Генни мутации и наследственост

Ракът възниква, когато ДНК на клетките мутира. При рак на матката учените са идентифицирали мутации в гените PTEN, KRAS и TP53, които могат да увеличат риска от заболяването.

Снимка: Canva

Синдромът на Линч (известен още като наследствен неполипозен колоректален рак) е генетично заболяване, което драматично увеличава риска от ендометриален карцином. Според медицинските данни, до 70% от хората със синдром на Линч могат да развият рак на матката през живота си, в сравнение с 3% от общата популация.

Кои жени са в най-висок риск?

Рискът от рак на матката нараства с възрастта. Повечето случаи се диагностицират при жени над 50 години, като болшинството - след менопаузата. Само хора с матка могат да развият това заболяване.

Проучванията показват, че рак на матката, особено по-агресивните му форми, е по-често срещан при жени с по-високи нива на затлъстяване и диабет тип 2.

Основни рискови фактори

Затлъстяване

Затлъстяването е един от най-силните рискови фактори за рак на матката. Мастната тъкан може да преобразува определени хормони в естроген, което води до повишени нива на хормона в организма. Според научни данни, ендометриалният карцином е три пъти по-често срещан при жени със затлъстяване.

Фактори, свързани с хормоните

Вашият риск може да се увеличи от:

Хормонална заместителна терапия с естроген без прогестерон

Ранна менструация (преди 12-годишна възраст) или късна менопауза

Никога да не сте били бременна

Синдром на поликистозните яйчници (PCOS)

Употреба на тамоксифен (лекарство за рак на гърдата)

Тумори на яйчниците, които произвеждат естроген

Снимка: OpenAI

Начин на живот

Диетата с високо съдържание на мазнини и калории увеличава риска както директно, така и косвено, чрез провокиране на затлъстяване. Липсата на физическа активност също е свързана с повишен риск от заболяването.

Хронични заболявания

Жените с диабет тип 2 имат двойно по-висок риск от рак на матката в сравнение с тези без заболяването. Връзката не е напълно ясна, но може да е свързана с по-високите нива на затлъстяване при хора с диабет.

Ендометриална хиперплазия

Това състояние причинява прекомерен растеж на ендометриума. Ако не се лекува, до 8-29% от хората с ендометриална хиперплазия ще развият рак на матката.

Има ли начини да намалим риска?

Добрата новина е, че някои фактори могат да намалят риска от рак на матката:

Снимка: Canva

Бременност : Множествените бременности намаляват риска

Противозачатъчни таблетки : Дългосрочната употреба може да намали риска

Вътрематочна спирала (IUD) : Нехормоналните IUD могат да имат защитен ефект

Физическа активност : Редовните упражнения са важен начин за намаляване на риска

Рак на матката е сериозно заболяване, чиято точна причина все още не е напълно разбрана. Учените обаче са идентифицирали ключови рискови фактори, от хормонален дисбаланс и генни мутации до затлъстяване, диабет и начин на живот.

Въпреки че не можем да контролираме всички рискови фактори, поддържането на здравословно тегло, редовната физическа активност и балансираната диета могат да помогнат за намаляване на риска. Ако имате фамилна обременост или други рискови фактори, консултацията с лекар е от съществено значение за превенция и ранна диагностика.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници: