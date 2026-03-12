Тазово-възпалителна болест (ТВБ) е едно от най-подценяваните, но сериозни заболявания в областта на женското репродуктивно здраве.

Според специалистите от Mayo Clinic, ТВБ е инфекция на горните репродуктивни органи, матката, маточните тръби и яйчниците и при липса на своевременно лечение може да доведе до трайни увреждания, хронична тазова болка и дори безплодие.

Какво е тазово-възпалителна болест?

Тазовата възпалителна болест е инфекция, която засяга репродуктивните органи на жената. Най-често тя се развива, когато бактерии от влагалището се разпространят нагоре към матката, маточните тръби или яйчниците.

Снимка: Canva

Симптомите на заболяването могат да бъдат леки или напълно липсващи, много жени разбират за инфекцията чак когато срещнат трудности при забременяване.

Симптоми на ТВБ

Симптомите на тазовата възпалителна болест варират по интензивност. Най-честите включват:

Болка в долната част на корема и таза , най-характерният симптом.

Необичайно вагинално течение с неприятна миризма

Кървене между менструациите

Болка по време на полов акт

Повишена температура, понякога с втрисане

Често уриниране с парене

Кога незабавно да потърсите лекар?

Според препоръките на Mayo Clinic, незабавна медицинска помощ е необходима при:

Силна, остра болка в таза

Гадене и повръщане

Температура над 38.3°C

Дори при леки симптоми, вагинално течение с миризма, болезнено уриниране или кървене извън цикъл, не отлагайте посещение при гинеколог. Тези признаци могат да са симптоми на полово предавана инфекция (ППИ), която ако не се лекува, прераства в ТВБ.

Причини за тазова възпалителна болест

Хламидия и гонорея са двете най-чести полово предавани инфекции, водещи до ТВБ. Те се предават по сексуален път и в много случаи протичат без симптоми, което ги прави особено опасни.

Снимка: Canva

Други причини включват:

Бактериална вагиноза , нарушен баланс на влагалищната микрофлора

Медицински процедури, при които се въвеждат инструменти в матката, например поставяне на вътрематочна спирала (ВМС)

Рискови фактори за инфекция на матката и репродуктивните органи

Експертите посочват следните основни рискови фактори:

Сексуална активност на възраст под 25 години

Множество сексуални партньори

Секс без презерватив

Вагинален душ ( douching ) — нарушава естествената бактериална среда и може да маскира симптомите

Предишна ТВБ или ППИ

Усложнения от тазова възпалителна болест, защо не бива да чакате?

Нелекуваната ТВБ може да причини белези по маточните тръби и образуване на абсцеси, торбички с гной в репродуктивния тракт. Последствията са сериозни:

Извънматочна (ектопична) бременност

ТВБ е водеща причина за извънматочна бременност. Белезите в маточните тръби пречат на оплодената яйцеклетка да достигне матката , тя се имплантира в тръбата, което може да причини животозастрашаващо вътрешно кървене.

Безплодие след инфекция

Колкото по-голям е броят на прекараните епизоди на ТВБ и колкото по-дълго е отложено лечението, толкова по-висок е рискът от инфертилитет. Увредените тъкани могат трайно да блокират маточните тръби.

Снимка: Canva

Хронична тазова болка

Белезите в таза могат да предизвикат продължителна болка с месеци или години, особено по време на полов акт и овулация.

Тубо-овариален абсцес

При тежки случаи гнойното натрупване около маточните тръби и яйчниците може да се превърне в животозастрашаваща инфекция, изискваща спешна хирургична намеса.

Превенция на репродуктивни инфекции, какво можете да направите?

Добрата новина е, че ТВБ до голяма степен може да бъде предотвратена. Специалистите препоръчват:

Използвайте презерватив при всеки полов контакт, особено с нов партньор

Направете редовен скрининг за венерически заболявания , ако сте сексуално активни, ранното лечение на ППИ е най-ефективната защита срещу ТВБ

Помолете партньора си да се изследва и лекува при установена инфекция

Избягвайте вагинален душ , той не е хигиенна мярка, а риск за здравето ви

Говорете с гинеколога си относно избора на контрацепция и защитата от инфекции

Тазовата възпалителна болест е сериозно, но предотвратимо заболяване. Тя протича без ясни симптоми, налага редовните гинекологични прегледи и скрининга за полово предавани инфекции абсолютно задължителни за всяка сексуално активна жена. Навременното лечение е ключът към запазване на репродуктивното здраве и предотвратяване на необратими усложнения като безплодие и извънматочна бременност. Не пренебрегвайте сигналите на тялото си, а потърсете лекар при най-малкото съмнение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

