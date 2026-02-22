Усещате тежест в долната част на корема или нередовни позиви за уриниране, но ги отдавате на стрес или предменструален синдром?

Това може да е грешка. Симптомите на киста на яйчника нерядко се маскират зад „обичайни" оплаквания и точно затова толкова жени ги пропускат.

Научите кои са петте най-чести признака, кога е необходима спешна медицинска помощ и защо редовният гинекологичен преглед е толкова важен.

Какво представляват кистите на яйчниците?

Кистите на яйчниците са торбички, обикновено изпълнени с течност, които се образуват върху или в яйчниците. Те са изключително чести при жени в репродуктивна възраст, повечето се появяват по време на овулация и изчезват сами в рамките на няколко месеца, без да причиняват оплаквания.

Въпреки това, при определени случаи кистата може да се спука или да предизвика усукване на яйчника, ситуации, изискващи незабавна медицинска намеса. Ето защо познаването на симптомите е от ключово значение за всяка жена.

5 симптома на киста на яйчника, за които да внимавате

1. Тежест и подуване на корема

Един от най-честите симптоми е усещане за тежест или натиск в долната част на корема. Може да се придружава от лек тъп дискомфорт или подуване. Тъй като тези признаци наподобяват типичен ПМС, жените нерядко ги пренебрегват.

Важно е да запомните, че болката и дискомфортът не са „нормална" част от менструалния цикъл. Ако оплакванията са постоянни, консултацията с гинеколог е задължителна. Чрез ултразвук на яйчниците специалистът може да установи наличието, размера и формата на кистата.

2. Неочаквано наддаване на тегло

Подуването, свързано с кисти, може да доведе до временно покачване на теглото, обикновено вследствие на задържане на течности, а не на промяна в телесния състав. При наличие на множество кисти обаче е възможно да е налице синдром на поликистозните яйчници (PCOS), хормонален дисбаланс, при който наддаването на тегло, изтъняването на косата, акнето и нередовният цикъл са типични оплаквания.

Според Американския колеж по акушерство и гинекология (ACOG), PCOS засяга между 6 и 12% от жените в репродуктивна възраст и изисква медицинско лечение за контрол на симптомите.

3. Често уриниране

По-честите позиви за тоалетна може да са признак на киста, която оказва натиск върху пикочния мехур. Важно е да се отбележи, че подобен симптом е характерен и за уринарни инфекции, фиброиди или уринарна инконтиненция, затова точната диагноза изисква преглед.

4. Болка в таза

Болката в таза е може би най-тревожният симптом. Тя може да бъде тъпа и периодична, но ако внезапно стане остра и силна, това може да означава спукана киста на яйчника, спешно медицинско състояние. При разкъсване на кистата се освобождава течност в коремната кухина, което може да предизвика сериозно възпаление.

Не пренебрегвайте внезапна и силна тазова болка, потърсете спешна помощ незабавно.

5. Гадене и повръщане

Гаденето и повръщането в съчетание с остра болка от едната страна на корема са класически признаци на торзио на яйчника, усукване на яйчника около поддържащите го тъкани. Това е рядко, но изключително сериозно усложнение, при което кръвоснабдяването на яйчника се прекъсва.

Според Клиниката Майо, ако торзиото не се лекува навреме, може да настъпи трайно увреждане на яйчника, застрашаващо фертилитета. При тези симптоми е необходимо незабавно посещение в спешно отделение.

Кога да посетите лекар?

Не всяка киста изисква лечение, повечето изчезват сами. Но редовният гинекологичен преглед е единственият начин да сте сигурни, че всичко е наред. Направете си консултация, ако изпитвате:

Постоянна болка или тежест в долната част на корема.

Неочаквано наддаване на тегло без ясна причина.

Чести позиви за уриниране.

Внезапна и силна тазова болка (спешен случай!).

Гадене и повръщане в съчетание с болка (спешен случай!).

Симптомите на киста на яйчника са разнообразни и лесно могат да бъдат сбъркани с по-безобидни състояния. Тежестта в корема, болката в таза, честото уриниране, гаденето и неочакваното наддаване на тегло са сигнали, на които тялото ви говори и заслужават внимание. Редовният ултразвук на яйчниците и навременният гинекологичен преглед са най-добрата защита за вашето репродуктивно здраве.

Не приемайте болката като нормална.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

