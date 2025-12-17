Функционални кисти: Защо се появяват и кога изчезват сами

Функционалните кисти на яйчниците са изключително често срещани при жените в репродуктивна възраст и в повечето случаи не представляват опасност за здравето.

Тези малки, изпълнени с течност образувания се развиват като естествена част от менструалния цикъл и обикновено изчезват сами, без да изискват медицинска намеса.

Въпреки това, познаването на симптомите и причините за тяхното появяване е от съществено значение за всяка жена.

Какво представляват функционалните кисти?

Функционалните кисти са най-честият вид кисти на яйчниците и не са свързани със заболявания. Те възникват в резултат на овулацията – естествения процес, при който яйчниците освобождават яйцеклетка всеки месец. Според експертите от Кливланд клиник, появата на такива кисти всъщност може да бъде признак, че яйчниците функционират нормално.

Снимка: Canva

Съществуват два основни типа функционални кисти:

Фоликуларни кисти

Всеки месец малко мехурчесто образувание, наречено фоликул, освобождава яйцеклетка като част от менструалния цикъл. Фоликуларната киста се формира, когато фоликулът не се спука, за да освободи яйцеклетката. Вместо това, той продължава да се запълва с течност и се увеличава.

Лутеинови кисти

След като фоликулът освободи яйцеклетка, той се превръща в структура, произвеждаща хормони, наречена жълто тяло. Ако отворът, през който е излязла яйцеклетката, се запуши, течността се натрупва вътре и формира лутеинова киста.

Защо се появяват функционални кисти?

Овулацията е основната причина за развитието на функционални кисти. Проучвания показват, че тези кисти са много по-чести при жени в репродуктивна възраст, отколкото при момичета преди пубертета или жени след менопауза.

Рисковите фактори за появата на функционални кисти включват:

История на предишни овариални кисти – ако вече сте имали киста, вероятността да развиете нова е по-висока

Нередовна менструация

Ранна първа менструация (11 години или по-малко)

Употреба на медикаменти за стимулиране на овулацията (като кломифен цитрат)

Хормонален дисбаланс

Високи нива на стрес

Излишно телесно тегло , особено в областта на торса

Употребата на орални контрацептиви (противозачатъчни хапчета) намалява риска от функционални кисти, тъй като тези медикаменти често предотвратяват овулацията.

Кога функционалните кисти изчезват сами?

Добрата новина е, че повечето функционални кисти изчезват спонтанно в рамките на 60 дни (2-3 менструални цикъла), без да изискват лечение. Те обикновено се свиват с течение на времето и се разграждат естествено.

Според медицинските източници, функционалните кисти рядко причиняват болка и често остават незабелязани. Много жени дори не подозират, че имат киста, докато тя не бъде открита случайно при рутинен гинекологичен преглед или ултразвуково изследване.

Симптоми на функционални кисти

По-малките кисти обикновено не причиняват никакви симптоми. Когато симптомите се проявят, те могат да включват:

Тазова болка или тъп болезнен усещане в долната част на корема или гърба

Усещане за пълнота или подуване в долната част на корема

Болка по време на полов акт

Болезнени или нередовни менструации

Затруднения при изхождане или честа нужда от уриниране

Кога е необходимо лечение?

В повечето случаи лекарите препоръчват наблюдение и изчакване при функционални кисти. Може да ви бъде назначен контролен ултразвук след няколко седмици или месеца, за да се провери дали кистата расте, намалява или се променя по някакъв начин.

Лечение или хирургично отстраняване може да е необходимо, ако:

Кистата е по-голяма от 10 сантиметра

Кистата причинява силна болка или засяга менструацията

Кистата продължава да расте през няколко менструални цикъла

Кистата се появи след менопауза

Медикаментозно лечение

Лекар може да предпише хормонални медикаменти (като противозачатъчни хапчета), за да спре овулацията и предотврати формирането на нови кисти в бъдеще.

Хирургично лечение

При по-големи или проблематични кисти може да се наложи хирургична интервенция. Процедурите включват лапароскопия (минимално инвазивна операция) или лапаротомия (при много големи кисти).

Кога да потърсите спешна медицинска помощ?

Незабавно се свържете с лекар или потърсете спешна помощ, ако изпитвате:

Внезапна, силна коремна или тазова болка

Болка, придружена с висока температура или повръщане

Признаци на шок: студена, влажна кожа, бързо дишане, световъртеж или слабост

Снимка: Canva

Тези симптоми могат да сигнализират за спукана киста или овариална торзия (усукване на яйчника), които изискват незабавна медицинска намеса.

Превенция на функционални кисти

Според проучвания, употребата на хормонални контрацептиви може да намали вероятността от появата на определени видове кисти, тъй като спира овулацията. Въпреки това, хормоналните медикаменти не са подходящи за всички жени.

В повечето случаи функционалните кисти са достатъчно безвредни и превенцията не е основна грижа. По-важно е да следите за необичайни симптоми в тазовата област и да ги споделяте с вашия лекар. Редовните гинекологични прегледи позволяват на специалистите да открият кисти, които изискват лечение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

