За много жени косата е не просто част от външния вид, а важен символ на самочувствието и идентичността. Именно затова косопадът при жените често се превръща в повод за тревога, особено когато започне внезапно или постепенно се засилва. Макар да се възприема като козметичен проблем, той нерядко е сигнал, че в организма протичат процеси, които заслужават внимание.

Според публикация на Medical News Today най-честите причини за косопад при жените включват наследственост, хормонални промени, силен стрес, автоимунни заболявания и хранителни дефицити. Разпознаването на конкретната причина е първата стъпка към правилната диагностика и последващото лечение.

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Как се проявява косопадът при жените?

За разлика от мъжете, при които често се наблюдава оформяне на плешиви участъци, при жените косата обикновено започва постепенно да изтънява, най-вече в горната част на главата. Предната линия на косата в повечето случаи остава запазена, а пълното оплешивяване се среща сравнително рядко. Именно това прави проблема по-труден за разпознаване в ранните му етапи.

Андрогенната алопеция е най-честата причина

Най-разпространената форма на косопад както при мъжете, така и при жените е андрогенната алопеция. Това е наследствено състояние, при което хормонът дихидротестостерон (DHT), производно на тестостерона, постепенно свива космените фоликули. С течение на времето космите стават по-тънки, растат по-бавно и по-лесно окапват.

При жените този процес обикновено протича постепенно и се изразява в намаляване на гъстотата на косата, а не в ясно оформени плешиви зони.

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Силният стрес също може да доведе до косопад

Не всяка загуба на коса е свързана с наследственост. Често срещано състояние е т.нар. телогенен ефлувиум, при който голям брой космени фоликули едновременно преминават във фазата на окапване.

Това най-често се случва след силен физически или емоционален стрес – например след раждане, тежка операция, висока температура, рязко отслабване или продължително психическо напрежение. Характерно е, че косопадът започва не веднага, а между шест седмици и три месеца след отключващото събитие.

Според дерматолога д-р Шани Франсис именно този тип косопад е значително по-разпространен сред жените, особено в периода след раждане.

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Недостигът на желязо е чест фактор

Дефицитът на желязо е сред най-честите причини за изтъняване на косата при жените. Поради месечния менструален цикъл, както и при небалансирано хранене или определени заболявания, запасите от желязо могат постепенно да намалеят. Това ограничава снабдяването на космените фоликули с кислород и хранителни вещества и нарушава нормалния цикъл на растеж на косата.

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Хормоналните промени влияят върху растежа на косата

Хормоналният баланс има ключова роля за здравето на косата. Затова периоди като бременност, следродилното възстановяване и менопаузата често се съпровождат от по-интензивно окапване. Подобен ефект могат да окажат и заболяванията на щитовидната жлеза, както и промени в приема на хормонални контрацептиви.

Специалистите посочват, че именно разнообразието от хормонални фактори прави причините за косопад при жените значително по-комплексни в сравнение с тези при мъжете.

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Дори ежедневните прически могат да увредят косата

Понякога причината се крие в начина, по който се третира косата в ежедневието. Продължителното носене на стегнати опашки, плитки, кокове или екстеншъни може постепенно да увреди космените фоликули. Това състояние е известно като тракционна алопеция и при продължително натоварване може да доведе до трайна загуба на коса.

Автоимунните заболявания също могат да стоят зад проблема

Друг възможен причинител е алопеция ареата – автоимунно заболяване, при което имунната система погрешно атакува космените фоликули. Най-често косата пада на малки кръгли участъци, но при по-тежките форми може да се стигне до почти пълна загуба на коса.

Изследванията показват, че заболяването засяга около 2% от населението и често има наследствена предразположеност.

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Косопадът може да бъде симптом на друго заболяване

Понякога загубата на коса е един от първите признаци на друго здравословно състояние. Анемията, заболяванията на щитовидната жлеза, някои хронични заболявания и определени медикаменти могат да окажат влияние върху нормалния цикъл на растеж на косата. Именно затова специалистите препоръчват при внезапен или продължителен косопад да се потърси медицинска консултация, вместо да се разчита единствено на козметични продукти.

Емоционалното отражение често е подценявано

Освен физически симптом, косопадът може да има сериозно отражение върху психичното здраве. Според експертите той често води до понижено самочувствие, тревожност, депресивни симптоми и социално отдръпване. Жените са особено уязвими, тъй като обществото продължава да свързва красивата и гъста коса с младостта и женствеността.

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Новите изследвания дават надежда

Въпреки че възможностите за лечение все още са ограничени, научните разработки през последните години дават надежда. Според проучване, публикувано в Nature Medicine, лекарството руксолитиниб показва обещаващи резултати при пациенти с алопеция ареата, като при част от тях се наблюдава възстановяване на растежа на косата. Други изследвания разглеждат потенциала на стволовите клетки за стимулиране на нови космени фоликули, макар тези терапии все още да не са част от рутинната медицинска практика.

Косопадът при жените има множество възможни причини и не бива да бъде приеман единствено като козметичен проблем. Наследствеността, хормоналните промени, силният стрес, недостигът на желязо, автоимунните заболявания и някои медикаменти могат да стоят в основата му. Ако загубата на коса продължава дълго време, засилва се или е придружена от други симптоми, е препоръчително да бъде направена консултация с дерматолог или друг медицински специалист, за да се установи точната причина и да се избере най-подходящият подход.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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