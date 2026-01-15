Подсладител подобрява лечението на косопада

Проучване, публикувано в престижното научно списание Advanced Healthcare Materials, разкрива обещаващо откритие за хората, страдащи от косопад.

Учени от Китай и Австралия стигат до извода, че природният подсладител стевиозид, извлечен от растението стевия, може значително да подобри ефективността на миноксидил – един от най-популярните препарати за растеж на косата.

Андрогенната алопеция, известна също като класическа фолична загуба на коса, засяга милиони хора по света. Въпреки че миноксидилът е одобрена терапия, неговата ограничена способност да се абсорбира през кожата намалява ефективността му.

Новото изследване показва как в комбинацията със стевия това може да се промени.

Какво показва изследването?

Изследователите комбинират стевиозид с микроиглени пластири, които използват микроскопични иглички за доставяне на активното вещество миноксидил директно в кожата.

Снимка: iStock

Методът е тестван върху мишки, генетично модифицирани да губят космени фоликули.

Резултатите са впечатляващи:

67,5% покритие с нова коса в третираната зона след 35 дни при мишките, лекувани с микроиглени пластири със стевиозид и миноксидил.

Само 25,7% покритие при мишките, третирани със стандартен миноксидилов разтвор.

Растежът на косата започва около седмица по-рано при групата със стевиозид.

Значително увеличение на прехода на космените фоликули към фазата на растеж.

Как действа стевията за растежа на коса?

Според експертите, стевиозидът действа като естествен усилвател на абсорбцията.

Д-р Гари Голденберг, асистент клиничен професор по дерматология в медицинското училище Икан при болница Маунт Синай, обяснява механизма: "Миноксидилът има ограничена кожна пропускливост, което ограничава неговата ефективност при традиционните приложения. Стевиозидът помага на миноксидила да се разтваря много по-добре във вода и така повече от активното вещество достига под кожата до космените фоликули."

Защо миноксидилът работи по-добре със стевия?

Миноксидилът е одобрена терапия за андрогенна алопеция, която работи чрез:

Разширяване на кръвоносните съдове

Увеличаване на кръвния поток около космените фоликули

Удължаване на фазата на растеж в косменият цикъл

Стимулиране развитието на нови косми влакна

Проблемът е, че миноксидилът не преминава лесно през външния слой на кожата и се разтваря по-слабо във вода. Стевиозидът решава и двата проблема, като подобрява разтворимостта и проникването.

Снимка: iStock

Специална микроиглена технология за по-добър ефект

Изследването използва разтворими микроиглени пластири – иновативен метод за доставяне на лекарства директно през кожната бариера. Тази технология:

Заобикаля естествената устойчивост на кожата

Доставя по-високи концентрации активно вещество директно до фоликулите

Намалява загубата на лекарство при повърхностно приложение

Потенциално намалява честотата на приложенията

"Използването на стевиозид за подобряване доставянето на миноксидил представлява обещаваща стъпка към по-ефективни и естествени лечения за косопад, които потенциално могат да помогнат на милиони хора по света," казва фармакологът Лайфенг Канг от Университета в Сидни, Австралия.

Какво трябва да знаете, преди да опитате

Не прилагайте стевия директно на скалпа

Експертите предупреждават: "Без микроиглената техника, прилагането на стевия върху скалпа няма да помогне много. Миноксидилът все още ще има същия проблем с абсорбцията, както при самостоятелна употреба."

Следващи стъпки в изследването

Въпреки обещаващите резултати, важно е да се отбележи че:

Изследването е проведено върху мишки, а не хора

Необходими са тестове върху по-големи животни преди клинични изпитвания върху хора

Честотата на приложение и потенциалните странични ефекти все още са неизвестни

Снимка: iStock

Налични опции за лечение на косопад днес

Докато чакаме бъдещи разработки, дерматолозите препоръчват:

Миноксидил – налични безрецептурно топикални разтвори

Финастерид – перорален медикамент по лекарско предписание

Терапия с червена светлинна – неинвазивно лечение

Плазмена терапия, богата на тромбоцити

Трансплантация на коса – за напреднали случаи

Оптимизъм за бъдещо лечение на алопецията

Откритието, че стевиозидът може да подобри растежа на косата чрез усилване действието на миноксидила, представлява вълнуващ напредък в лечението на алопеция. Въпреки че резултатите от 67,5% възстановяване на коса са много обещаващи, е важно да се помни, че изследването все още е в доста ранна фаза.

Ако страдате от косопад, не експериментирайте сами с каквото и да е лечение. Най-добрият подход е да се консултирате с дерматолог, който може да определи причината за косопада ви и да препоръча подходящо лечение.

Има много различни типове косопад с различни причини и лечения. В зависимост от причината за вашия косопад, миноксидилът може да не е специфичният или единственият отговор.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—-----------------------------------------------------------------

Източници