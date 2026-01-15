Подсладител подобрява лечението на косопада

Проучване, публикувано в престижното научно списание Advanced Healthcare Materials, разкрива обещаващо откритие за хората, страдащи от косопад.
Учени от Китай и Австралия стигат до извода, че природният подсладител стевиозид, извлечен от растението стевия, може значително да подобри ефективността на миноксидил – един от най-популярните препарати за растеж на косата.
Андрогенната алопеция, известна също като класическа фолична загуба на коса, засяга милиони хора по света. Въпреки че миноксидилът е одобрена терапия, неговата ограничена способност да се абсорбира през кожата намалява ефективността му.
Новото изследване показва как в комбинацията със стевия това може да се промени.
Какво показва изследването?
Изследователите комбинират стевиозид с микроиглени пластири, които използват микроскопични иглички за доставяне на активното вещество миноксидил директно в кожата.
Методът е тестван върху мишки, генетично модифицирани да губят космени фоликули.
Резултатите са впечатляващи:
- 67,5% покритие с нова коса в третираната зона след 35 дни при мишките, лекувани с микроиглени пластири със стевиозид и миноксидил.
- Само 25,7% покритие при мишките, третирани със стандартен миноксидилов разтвор.
- Растежът на косата започва около седмица по-рано при групата със стевиозид.
- Значително увеличение на прехода на космените фоликули към фазата на растеж.
Как действа стевията за растежа на коса?
Според експертите, стевиозидът действа като естествен усилвател на абсорбцията.
Д-р Гари Голденберг, асистент клиничен професор по дерматология в медицинското училище Икан при болница Маунт Синай, обяснява механизма: "Миноксидилът има ограничена кожна пропускливост, което ограничава неговата ефективност при традиционните приложения. Стевиозидът помага на миноксидила да се разтваря много по-добре във вода и така повече от активното вещество достига под кожата до космените фоликули."
Защо миноксидилът работи по-добре със стевия?
Миноксидилът е одобрена терапия за андрогенна алопеция, която работи чрез:
- Разширяване на кръвоносните съдове
- Увеличаване на кръвния поток около космените фоликули
- Удължаване на фазата на растеж в косменият цикъл
- Стимулиране развитието на нови косми влакна
Проблемът е, че миноксидилът не преминава лесно през външния слой на кожата и се разтваря по-слабо във вода. Стевиозидът решава и двата проблема, като подобрява разтворимостта и проникването.
Специална микроиглена технология за по-добър ефект
Изследването използва разтворими микроиглени пластири – иновативен метод за доставяне на лекарства директно през кожната бариера. Тази технология:
- Заобикаля естествената устойчивост на кожата
- Доставя по-високи концентрации активно вещество директно до фоликулите
- Намалява загубата на лекарство при повърхностно приложение
- Потенциално намалява честотата на приложенията
"Използването на стевиозид за подобряване доставянето на миноксидил представлява обещаваща стъпка към по-ефективни и естествени лечения за косопад, които потенциално могат да помогнат на милиони хора по света," казва фармакологът Лайфенг Канг от Университета в Сидни, Австралия.
Какво трябва да знаете, преди да опитате
Не прилагайте стевия директно на скалпа
Експертите предупреждават: "Без микроиглената техника, прилагането на стевия върху скалпа няма да помогне много. Миноксидилът все още ще има същия проблем с абсорбцията, както при самостоятелна употреба."
Следващи стъпки в изследването
Въпреки обещаващите резултати, важно е да се отбележи че:
- Изследването е проведено върху мишки, а не хора
- Необходими са тестове върху по-големи животни преди клинични изпитвания върху хора
- Честотата на приложение и потенциалните странични ефекти все още са неизвестни
Налични опции за лечение на косопад днес
Докато чакаме бъдещи разработки, дерматолозите препоръчват:
- Миноксидил – налични безрецептурно топикални разтвори
- Финастерид – перорален медикамент по лекарско предписание
- Терапия с червена светлинна – неинвазивно лечение
- Плазмена терапия, богата на тромбоцити
- Трансплантация на коса – за напреднали случаи
Оптимизъм за бъдещо лечение на алопецията
Откритието, че стевиозидът може да подобри растежа на косата чрез усилване действието на миноксидила, представлява вълнуващ напредък в лечението на алопеция. Въпреки че резултатите от 67,5% възстановяване на коса са много обещаващи, е важно да се помни, че изследването все още е в доста ранна фаза.
Ако страдате от косопад, не експериментирайте сами с каквото и да е лечение. Най-добрият подход е да се консултирате с дерматолог, който може да определи причината за косопада ви и да препоръча подходящо лечение.
Има много различни типове косопад с различни причини и лечения. В зависимост от причината за вашия косопад, миноксидилът може да не е специфичният или единственият отговор.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
