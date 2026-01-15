Начало / Алтернативна медицина

Подсладител подобрява лечението на косопада

Природен подсладител комбиниран с традиционно лечение стимулира растеж на косата в 67% от третираните зони и е бъдещо решение за страдащите от косопад
Стефан Ралчев
Стефан Ралчев
Подсладител подобрява лечението на косопада

Проучване, публикувано в престижното научно списание Advanced Healthcare Materials, разкрива обещаващо откритие за хората, страдащи от косопад.

Учени от Китай и Австралия стигат до извода, че природният подсладител стевиозид, извлечен от растението стевия, може значително да подобри ефективността на миноксидил – един от най-популярните препарати за растеж на косата.

Андрогенната алопеция, известна също като класическа фолична загуба на коса, засяга милиони хора по света. Въпреки че миноксидилът е одобрена терапия, неговата ограничена способност да се абсорбира през кожата намалява ефективността му.

Новото изследване показва как в комбинацията със стевия това може да се промени.

Какво показва изследването?

Изследователите комбинират стевиозид с микроиглени пластири, които използват микроскопични иглички за доставяне на активното вещество миноксидил директно в кожата.

Снимка: iStock

Методът е тестван върху мишки, генетично модифицирани да губят космени фоликули.

Резултатите са впечатляващи:

  • 67,5% покритие с нова коса в третираната зона след 35 дни при мишките, лекувани с микроиглени пластири със стевиозид и миноксидил.
  • Само 25,7% покритие при мишките, третирани със стандартен миноксидилов разтвор.
  • Растежът на косата започва около седмица по-рано при групата със стевиозид.
  • Значително увеличение на прехода на космените фоликули към фазата на растеж.

Как действа стевията за растежа на коса?

Според експертите, стевиозидът действа като естествен усилвател на абсорбцията

Косопад и изтъняване на косата: Ефективно лечение у дома

Д-р Гари Голденберг, асистент клиничен професор по дерматология в медицинското училище Икан при болница Маунт Синай, обяснява механизма: "Миноксидилът има ограничена кожна пропускливост, което ограничава неговата ефективност при традиционните приложения. Стевиозидът помага на миноксидила да се разтваря много по-добре във вода и така повече от активното вещество достига под кожата до космените фоликули."

Защо миноксидилът работи по-добре със стевия?

Миноксидилът е одобрена терапия за андрогенна алопеция, която работи чрез:

  • Разширяване на кръвоносните съдове
  • Увеличаване на кръвния поток около космените фоликули
  • Удължаване на фазата на растеж в косменият цикъл
  • Стимулиране развитието на нови косми влакна

Проблемът е, че миноксидилът не преминава лесно през външния слой на кожата и се разтваря по-слабо във вода. Стевиозидът решава и двата проблема, като подобрява разтворимостта и проникването.

Снимка: iStock

Специална микроиглена технология за по-добър ефект

Изследването използва разтворими микроиглени пластири – иновативен метод за доставяне на лекарства директно през кожната бариера. Тази технология:

  • Заобикаля естествената устойчивост на кожата
  • Доставя по-високи концентрации активно вещество директно до фоликулите
  • Намалява загубата на лекарство при повърхностно приложение
  • Потенциално намалява честотата на приложенията
Косопад и присаждане на коса: Причини и рискове, които трябва да знаете

"Използването на стевиозид за подобряване доставянето на миноксидил представлява обещаваща стъпка към по-ефективни и естествени лечения за косопад, които потенциално могат да помогнат на милиони хора по света," казва фармакологът Лайфенг Канг от Университета в Сидни, Австралия.

Какво трябва да знаете, преди да опитате

Не прилагайте стевия директно на скалпа

Експертите предупреждават: "Без микроиглената техника, прилагането на стевия върху скалпа няма да помогне много. Миноксидилът все още ще има същия проблем с абсорбцията, както при самостоятелна употреба."

Следващи стъпки в изследването

Въпреки обещаващите резултати, важно е да се отбележи че:

  • Изследването е проведено върху мишки, а не хора
  • Необходими са тестове върху по-големи животни преди клинични изпитвания върху хора
  • Честотата на приложение и потенциалните странични ефекти все още са неизвестни

Снимка: iStock

Налични опции за лечение на косопад днес

Докато чакаме бъдещи разработки, дерматолозите препоръчват:

  • Миноксидил – налични безрецептурно топикални разтвори
  • Финастерид – перорален медикамент по лекарско предписание
  • Терапия с червена светлинна – неинвазивно лечение
  • Плазмена терапия, богата на тромбоцити
  • Трансплантация на коса – за напреднали случаи

Оптимизъм за бъдещо лечение на алопецията 

Откритието, че стевиозидът може да подобри растежа на косата чрез усилване действието на миноксидила, представлява вълнуващ напредък в лечението на алопеция. Въпреки че резултатите от 67,5% възстановяване на коса са много обещаващи, е важно да се помни, че изследването все още е в доста ранна фаза.

Есенен косопад: Колко дълго трае и как да се справим с него

Ако страдате от косопад, не експериментирайте сами с каквото и да е лечение. Най-добрият подход е да се консултирате с дерматолог, който може да определи причината за косопада ви и да препоръча подходящо лечение. 

Има много различни типове косопад с различни причини и лечения. В зависимост от причината за вашия косопад, миноксидилът може да не е специфичният или единственият отговор.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—-----------------------------------------------------------------

Източници

  1. Advanced Healthcare Materials (2025): Система за микроиглено доставяне, подсилена със стевиозид, за лечение на андрогенетична алопеция 
  2. ScienceAlert (2025): Проучване разкрива, че естествен подсладител усилва често срещано лечение за косопад
  3. News Medical (2025): Натурален подсладител подобрява лечението на косопада
  4. ScienceDaily (2025): Стевия повишава ефикасността на миноксидила
  5. Women's Health Magazine (2025): Проучване за растежа на косата със стевия: Какво казват дерматолозите
Ключови думи: