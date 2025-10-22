Есенен косопад: Колко дълго трае и как да се справим с него

Смяната на сезоните може да доведе до много промени в здравето ни, включително умора, сезонна депресия, раздразнителност и настинки.

Една от по-тревожните промени е сезонният косопад. Макар че е нормално да падат около 100 косъма на ден, загубата на повече коса може да е тревожна. В медицината съществува термин – есенен косопад, който е свързан със значително повече губене на коса. Според някои данни през есенните месеци губим 4 пъти повече коса от нормалното.

Според дерматолози обаче есенният косопад не бива да е причина за тревога, освен ако не продължава повече от обичайното време, а то е около 6-8 седмици. Както и ако косопадът е прекомерен, което може да се дължи на друг здравословен проблем.

Какво е сезонен косопад и наистина ли е реален?

„Да, сезонният косопад изглежда е реално явление. Въпреки че не разбираме напълно защо се случва, има множество изследвани теории”, коментира д-р Брайън Абитан, директор в отделението по дерматология в болницата Маунт Синай в Ню Йорк.

Едната теория е, че сезонните промени, вероятно поради хормонални колебания или вариации в храненето, могат да причинят скок във фазата на покой на растежа на косата, известна още като телогенна фаза.

Скоро след това много от тези косми ще паднат. Освен това, сезонните стресове в живота на пациента могат да причинят косопад, наречен телогенен ефлувиум.

Колко време трае есенният косопад?

Това явление обикновено трае между 6 и 8 седмици, а понякога до 3 месеца. В повечето случаи загубената коса ще бъде заменена с нова коса и няма нужда да се притеснявате. Най-общо казано, този косопад би трябвало да спре, когато навлезе в следващия етап от жизнения цикъл на косъма, пише специализираното издание Mesoestetic.

Снимка: iStock

Ако обаче забележите, че косопадът е прекомерен или продължава по-дълго от обичайното, това може да е признак за други проблеми с косата, като андрогенетична алопеция или хранителни дефицити, които може да изискват специализирана намеса.

По какво се различава сезонният косопад от традиционния косопад?

Сезонният косопад е различен от другите причини за косопад. Пациентите могат да имат медицински нарушения на косопада, като алопеция ареата, която е напълно различна форма на косопад. Също така, пациентите могат да имат компонент на андрогенетична алопеция, известен като моделен косопад, който обикновено се развива с течение на времето.

Това, когато е съпроводено със сезонен косопад, може да направи косопада да изглежда по-лош. Важно е първо да определите вида косопад, с който се сблъсквате. Всеки специфичен вид косопад може да има разнообразни уникални лечения.

Симптомите и възможни причини за есенния косопад

Симптомите са повече от очевидни:

Повече останала коса върху възглавницата

Повече опадала коса по време на къпане

Повече оставаща коса на гребена или четката

Косата ви може да е по-тънка или по-слаба

Въпреки очевидните и известни симптоми, причините не са напълно ясни. Истината е, че косата умира и се обновява през цялата година, следвайки естествения си триетапен жизнен цикъл (анаген – растеж, катаген – почивка и телоген – линеене).

Някои експерти смятат, че косопадът през есента е свързан с линеенето, което е често срещано при всички бозайници.

Други смятат, че това е свързано с промяна в двоен смисъл – от една страна, току-що сме спрели да натоварваме косата си много повече от обикновено (слънце, химикали). А от друга страна – връщането към рутината ни може да има стресиращ ефект, който може да се забележи в косата ни.

Можем ли да предотвратим есенния косопад?

Най-добрият начин да се опитате да избегнете сезонния косопад е да поддържате здравословни навици за скалпа и косата. Осигуряването на подходяща хидратация през сухите месеци, използването на техники за грижа и поддържането на балансирано хранене са най-основните начини за подпомагане.

Съществуват различни неоснователни „легенди“ за практики, които водят до косопад. Нито миенето, нито разресването на косата причиняват по-обилното ѝ падане.

Как да се грижите за косата си през есента?

Въпреки че есенният косопад е временна фаза, има няколко стъпки, които можете да предприемете, за да сведете до минимум въздействието му:

Богата на хранителни вещества диета – Балансираната диета, която включва храни с високо съдържание на витамини A, B, C и E, както и минерали като цинк и желязо, е от съществено значение за здравата коса. Добавки като биотин също могат да помогнат за укрепване на косата.

Хидратиране на скалпа – През есента промените в температурата и сухият въздух могат да повлияят на скалпа ви, причинявайки раздразнение или сухота. Използването на хидратиращи продукти и нежният масаж на скалпа може да подобри кръвообращението и да поддържа скалпа ви здрав.

Избягвайте прекомерна топлина и химикали – Въпреки че времето през есента става по-хладно, е важно да не прекалявате със сешоари или преси за коса, тъй като интензивната топлина може да направи косата доста по-слаба. Препоръчително е да избягвате агресивни процедури като много силни бои за коса или често къдрене.

Най-добрите храни за предотвратяване на косопад

„Хранителните дефицити също могат да доведат до косопад“, коментира дерматологът д-р Еми Арпа пред Vogue. Следователно това, което ядете, е от решаващо значение за плътността на косата.

Снимка: iStock

За тази цел лекарят препоръчва консумацията на храни, богати на желязо, омега-3 мастни киселини, цинк, биотин, селен и витамин B5 за здравословен растеж на косата. „Протеините и антиоксидантите също имат ползи за косата“, казва дерматологът. По-долу е даден списък с любимите ѝ храни за здрава коса:

Ястия с бобови растения и яйца за протеини

Ядки за омега-3 мастни киселини и витамин Е

Овесени ядки за желязо, цинк и биотин

Сьомга за омега-3 мастни киселини

Кайсии за витамин B5

Домати, боровинки и бобови растения за антиоксиданти

Може да е изкушаващо да приемате хранителна добавка за косопад, но д-р Амра съветва да не го правите без предварителен медицински преглед. „Ако нямате заболявания и се храните балансирано, ще получите всички хранителни вещества, витамини и минерали, от които тялото ви се нуждае“, казват дерматолози.

„Прекаляването е ненужно и няма да доведе до внезапно порастване на повече коса.“

Снимка: Canva

В случай на необясним косопад, експертите препоръчват кръвен тест като първа стъпка – такъв, при който се изследват щитовидната жлеза, витаминният баланс, статусът на желязо, минералите, микроелементите, електролитите и хормоните в организма: „Ако се установи дефицит, той трябва да се коригира с подходящи хранителни добавки“, казват те, отбелязвайки, че приемът на витамини като превантивна мярка може да не е ефективен.

Често задавани въпроси

Защо косата ми пада повече през есента? Косопадът през есента е естествен процес, известен като сезонен телогенен ефлувиум. През лятото тялото задържа повече коса, за да се предпази от слънцето, а през есента тези фоликули навлизат във фаза на покой, което води до по-голям косопад. Колко време трае есенният косопад? Това явление обикновено е временно и не би трябвало да е обезпокоително, освен ако косопадът не е прекомерен или продължителен. Как мога да предотвратя косопада през есента? Въпреки че не можете напълно да спрете косопада, можете да го сведете до минимум, като поддържате богата на витамини диета (особено биотин, цинк и желязо), хидратирате скалпа си и избягвате прекомерни топлинни и химически обработки.