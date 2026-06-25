Преди да започнете един от най-популярните режими на хранене - кетогенната диета, може би сте наясно с някои от страничните ефекти, като умора, запек, „кето дъх“ и гадене.

Други обаче, като например косопад, може да ви изненадат.

Косопадът е един от многото странични ефекти, които могат да възникнат по време на началните етапи на кето диетата.

Ако не спазвате кето диетата стриктно, нещо, което е трудно дори за самите диетолози да ви насочат, е напълно възможно да пропускате важни хранителни вещества. А някои от тези хранителни вещества подпомагат растежа на косата.

Ето четири потенциални причини, поради които кето диетата причинява косопад.

1. Може би приемате твърде малко калории

За диета, която позволява консумация на масло и сирене, бихте си помислили, че ще приемете достатъчно калории.

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„Поради високия прием на мазнини, хората обикновено не са толкова гладни и в крайна сметка намаляват калориите“, казва Алиша Галвин, регистриран диетолог.

Това е една от причините, поради които хората, следващи кето диета, могат да отслабнат.

Въпреки това, твърде бързото намаляване на калориите е рисковано. Това изпраща шок на тялото ви, което може да спре по-малко критични функции, като растежа на косата, казва Галвин. Бързото намаляване на въглехидратите и загубата на тегло означава, че тялото дава приоритет на жизненоважни органи пред растежа на косата.

2. Може да не получавате протеина, от който тялото ви наистина се нуждае

Както бе споменато, за да поддържате кетоза при стандартна кето диета, се препоръчва да ограничите приема на протеини.

Здравият човек има от 80 000 до 120 000 космени фоликула на главата си, от които 85 до 90 процента са в анагенна фаза или фаза на растеж.

Това означава, че те се нуждаят от достатъчно протеини, витамини и минерали, за да поддържат здрава коса. Без достатъчно от тези хранителни вещества, включително протеини, косата ви може да пострада.

3. Може да отслабвате бързо поради кетоза

Много хора на кето диета съобщават за бърза, временна загуба на тегло, което е една от причините тя да остава популярна. И все пак стресът от бързата загуба на тегло и намаленият прием на протеини може да допринесе за телогенен ефлувиум (ТЕ).

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Телогенният ефлувиум е най-често срещаният вид косопад и се появява, когато косата премине от фаза на растеж към фаза на покой.

Често е временно и хормонални, автоимунни или хранителни дисбаланси могат да предизвикат това състояния. Много жени изпитват телогенен ефлувиум след раждане, например поради хормонални колебания. Някои лекарства, емоционален стрес и строги диети също са известни причини.

4. Липсват ви ключови хранителни вещества, които допринасят за здрава коса

Ограничени, по-стари изследвания показват, че спазването на кето диета може да означава, че не получавате достатъчно биотин, което може да повлияе на здравето на косата.

Биотинът е витамин от група В, който насърчава здравата коса, а дефицитът на биотин може да доведе до изтъняване на косата или загуба на окосмяване по тялото.

Въпреки че биотинът е в изобилие в много храни от животински произход, като яйца и сьомга, има ограничени доказателства, че строгата кето диета може да доведе до дефицит на биотин, въз основа на малко, по-старо проучване при мишки.

„Данните не са достатъчно убедителни, за да се каже, че всеки, който е на кето диета, трябва да приема повече биотин“, казват експертите. Въпреки това, включването на богати на биотин храни може да ви помогне да ограничите косопада, докато сте на кето режим.

Как можете да предотвратите косопада по време на кето диета?

За да предотвратите косопада, приемайте мултивитамини, за да покриете всички потенциални дефицити, съветват специалистите.

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Трябва също така да се стремите да си набавяте необходимия протеин от висококачествени източници, като яйца и птиче месо.

Храните, богати на биотин, включват:

Яйца

Черен дроб (говежди и пилешки)

Сьомга

Ако вече губите косата си и чувствате, че се борите, въпреки че имате добре планирана диета, „може да се наложи да помислите за малко либерализиране на диетата си или да работите с някой, който може да ви помогне да персонализирате хранителния си план въз основа на вашите цели“, съветват диетолози и експерти по хранене.

Ако искате да отслабнете и изпитвате странични ефекти от кето диетата, има други подходи, които можете да предприемете, за да отслабнете и да се чувствате по-добре, докато го правите, като например средиземноморската диета или дори периодичното гладуване (фастинг).

Ако забележите косопад, който изглежда обезпокоителен или не се разрешава, или се нуждаете от повече подкрепа с диетата, консултирайте се с регистриран диетолог, тъй като той може да ви предложи персонализирани хранителни препоръки или да предложи алтернативни стратегии за управление на теглото.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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