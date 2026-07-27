Всеки месец тялото на жената преминава през финeн хормонален танц, който влияе на настроението, съня, апетита и енергията ѝ, често без тя да свързва тези промени с истинската им причина.

Именно тук навлиза проследяването на хормоните, практика, която все повече жени използват, за да разберат по-добре цикъла си, да разпознаят симптомите на ПМС и перименопаузата и да вземат информирани решения за фертилитета си. Науката вече потвърждава, че систематичното наблюдение на телесните сигнали може да бъде реален инструмент за по-добро здраве, стига да се използва правилно.

Деликатният баланс на хормоните

Хормоните регулират почти всяка функция в тялото, репродукция, либидо, метаболизъм, настроение, когнитивни способности, имунна и сърдечносъдова система. Те действат чрез сложна мрежа от рецептори, разположени в целия организъм, а най-малкото нарушение на равновесието им може да се отрази едновременно на физическото и емоционалното състояние.

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Съвременните методи за проследяване улавят промени в сърдечната честота, съня и телесната температура, за да разкрият модели на хормонален баланс при жените. Тези инструменти насърчават жените да записват симптомите си и да ги свързват съзнателно с фазите на цикъла, процес, който специалистите наричат „настройка между тялото и ума“.

Ролята на оста ХПА и кортизола

Ос ХПА (HPA axis) и стрес са тясно свързани с хормоналния баланс. При стрес хипоталамусът отделя кортикотропин-освобождаващ хормон, който стимулира хипофизата да произведе адренокортикотропен хормон, а той от своя страна кара надбъбречните жлези да освободят кортизол. Продължителното напрежение може да претовари тази система, задълбочавайки възпалението и разстройвайки допълнително кортизол и менструален цикъл. Хипоталамус-хипофиза-яйчници оста (ХПО) поддържа постоянна комуникация между мозъка и тялото, реагирайки чувствително на всякакъв вид стрес, вътрешен или външен.

ПМС, овулация и фертилитет под лупа

Проучване от 2022 г. установява, че жени с ПМС, използвали приложения за хормонално проследяване, отчитат значимо намаляване на симптомите си, след като адаптират хранене и начин на живот според данните си. Мащабен анализ с близо 19 000 участнички открива, че 16,4% от жените имат нередовно менструално кървене, като по-високият индекс на телесна маса е свързан с поликистозни яйчници, тиреоидни нарушения и ендометриоза.

Важно е обаче да се знае, че проследяването на овулацията чрез приложения не е безпогрешно, проучване с 949 доброволки показва едва 21% точност при предвиждане на овулацията спрямо реалния скок на лутеинизиращия хормон. Затова комбинирането на базална телесна температура, цервикална слуз и фертилитет с технологични инструменти остава най-надежден подход.

Снимка: Canva

Пилотно проучване от 2023 г. потвърждава, че овулационен тест (LH) системи като корелират добре с утвърдения Clearblue Fertility Monitor, а преглед от 2024 г. сочи, че смарт устройства за фертилитет, носени на китката или ухото, засичат промени в пулса, температурата и дишането с висока точност.

Перименопауза и менопауза, какво показват данните

По време на перименопауза и хормони, естроген, прогестерон и тестостерон, колебанията стават значителни. Проучване от 2023 г. установява, че нарушенията на съня при жени в менопауза се засилват около шест месеца след покачване на фоликулостимулиращия хормон и спад в естрогена, докато при жени преди менопауза сънят остава стабилен.

Изследване от 2024 г. свързва по-тежките симптоми на ПМС и менопауза с повишена тревожност, депресия и по-ниско качество на живот, докато по-високото съотношение естрадиол/ФСХ е свързано с по-добро емоционално състояние.

Хранене, начин на живот и професионална подкрепа

Медитацията, редовната физическа активност и достатъчният сън са основни за понижаване на стреса. Противовъзпалителна, богата на фибри и пребиотици диета, заедно с качествени протеини и здравословни мазнини, подпомага естроболом и чревен микробиом, групата чревни бактерии, регулиращи нивата на естроген и прогестерон, които от своя страна влияят на невротрансмитери като серотонин и допамин.

Снимка: Canva

Някои жени откриват полза от адаптогени като мака корен, показал в клинично изпитване подобрение при горещи вълни, промени в настроението и нарушения на съня при перименопауза. За други подходящо решение може да бъде хормонално заместваща терапия (ХЗТ), решение, което винаги трябва да се обсъжда с акушер-гинеколог или ендокринолог, а не да се предприема самостоятелно.

Приложенията за проследяване на цикъла и дигиталните инструменти не заместват медицинската консултация, но предлагат ценна отправна точка за разбиране на собственото тяло. Съчетани с внимание към телесните сигнали, здравословно хранене и редовен сън, те превръщат дигиталното здравеопазване за жени в реален съюзник, от естествени методи за зачеване до по-спокойна менопауза.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници