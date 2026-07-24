Растение, отглеждано векове наред високо в перуанските Анди, днес се предлага на прах в аптеки и магазини за здравословно хранене по целия свят.

Корен от мака се рекламира като естествен афродизиак, средство за повишаване на фертилитета и облекчаване на симптомите на менопауза. Но доколко тези твърдения се подкрепят от реални данни?

Според наличните клинични проучвания, мака действително показва обещаващ, макар и все още непълно изяснен ефект върху либидото, качеството на сперматозоидите и хормоналния баланс.

Може ли мака да подобри мъжкия фертилитет

Едно от най-изследваните приложения на растението е свързано с подобряване на мъжкия фертилитет. Данни сочат, че приемът на корен от мака може да повиши концентрацията на сперматозоидите, броят им в милилитър семенна течност. Отчита се и подобрение в подвижността им, тоест способността им да достигнат до яйцеклетката, което е ключово за сперматогенезата като тема на изследователски интерес.

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Въпреки обнадеждаващите резултати, експертите подчертават, че са нужни по-мащабни и по-дългосрочни проучвания, преди мака да може да се препоръчва като доказано средство за лечение на мъжко безплодие.

Мака за либидо и потентност

Традиционно растението се използва за повишаване на сексуалното желание. Проучвания посочват, че по-високи дози мака на прах могат да подобрят либидото при хора, приемащи антидепресанти, медикаменти, които често потискат сексуалното желание като страничен ефект. Това прави мака интересна опция сред естествените афродизиаци, макар резултатите да предстои да бъдат потвърдени с допълнителни клинични изпитвания.

Ефект при еректилна дисфункция и сексуална функция

Освен либидото, изследванията разглеждат и потенциала на растението при еректилна дисфункция лечение, както и при затруднения с достигането на оргазъм. Ранните клинични резултати са положителни по отношение на подобряване на сексуалната функция, но научната общност е единодушна, че е рано за категорични изводи.

Мака при менопауза и хормонален баланс

Менопаузата, периодът, в който менструалният цикъл спира, често носи неприятни симптоми, свързани с спада на естрогена. Тук навлизат растителните фитоестрогени, съединения в мака, за които има данни, че могат да имитират естрогенна активност в организма и да повлияят хормоналния баланс при жени.

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Кои симптоми на менопауза може да облекчи

Според преглед на съществуващите изследвания, симптомите на менопауза и хормони може да се повлияят благоприятно от мака, включително:

Депресивно настроение и тревожност

Сексуална дисфункция

Симптоми на горещи вълни и нощно изпотяване

Нарушения на съня

Затруднена концентрация

Умора и безпокойство при менопауза

Главоболие

Друг систематичен преглед обаче отбелязва, че наличните данни все още не са достатъчни, за да се потвърди еднозначно ефективността на мака срещу симптомите на менопаузата.С други думи, обещаващо направление, но не доказано лечение.

Употреба и дозировка на мака на прах

В традиционната перуанска кухня коренът се суши, вари и консумира като напитка. Днес по-разпространени форми са прахът (добавян към храни и напитки), гел капсулите и екстрактите.

Няма официално установена дозировка. Изследванията сочат, че прием до 3 грама дневно, за период до четири месеца, обикновено се понася добре. По-високи дози или по-продължителна употреба може също да са безопасни, но липсват достатъчно данни, които да го потвърдят категорично. Консултацията с лекар преди началото на прием е препоръчителна стъпка, особено при търсене на конкретен ефект.

За кого мака може да не е подходяща

Мака обикновено се смята за безопасна храна и добавка, но не е подходяща за всеки.

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Хормонално чувствителни състояния : тъй като екстрактите от мака могат да имитират естроген, хора с хормонално зависими заболявания, например рак на гърдата, трябва да избягват приема без лекарско наблюдение.

Проблеми с щитовидната жлеза : коренът съдържа гоитрогени, вещества, които потенциално пречат на нормалното производство на тиреоидни хормони. Темата щитовидна жлеза и гоитрогени заслужава разговор с ендокринолог преди прием.

Странични ефекти и лекарствени взаимодействия

В клинични изпитвания мака се описва като цяло като безопасна и добре поносима. Възможни, макар и редки, странични ефекти включват леко храносмилателно неразстройство или главоболие. Все още не е ясно дали растението взаимодейства с други добавки или медикаменти, затова разговорът с лекуващия лекар остава задължителна стъпка при съпътстващо лечение.

Корен от мака предлага интересен, макар и все още не напълно доказан потенциал в областта на репродуктивното здраве при мъже и жени, от качеството на сперматозоидите до облекчаване на менопаузалните оплаквания. Ако искате да опитате, започнете с малки количества, следете реакцията на тялото си и потърсете съвет от специалист, особено при хормонално чувствителни състояния или прием на лекарства.

Често задавани въпроси

Може ли да се предозира с мака?

Растението се смята за безопасно, но все още липсват достатъчно данни за горна безопасна граница на дозата.

Какви странични ефекти има мака?

Обикновено няма изразени негативни ефекти; рядко се съобщава за леко храносмилателно неразположение или главоболие.

Взаимодейства ли мака с лекарства?

Не е известно със сигурност, консултацията с лекар преди прием е задължителна, особено при съпътстваща терапия.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници