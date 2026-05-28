Прогестеронът е хормон с ключова роля за организма. Противно на схващането, че засяга само реподуктивната система, специалистите напомнят, че той е важен и за здравето на костите, сърдечно-съдовата система и емоционалното равновесие.

Какво точно представлява прогестеронът, какви са нормалните му нива и кога е необходима медицинска намеса?

Какво е прогестерон и каква е ролята му?

Прогестеронът е репродуктивен хормон, произвеждан предимно от яйчниците, надбъбречните жлези и, по време на бременност, от плацентата. Той работи в тясна връзка с естрогена и тестостерона, поддържайки хормоналния баланс в тялото.

Роля в менструалния цикъл

По данни на Health.com, яйчниците произвеждат прогестерон по време на лутеалната фаза, втората половина на менструалния цикъл, след овулацията. Нивата му се покачват, докато тялото се подготвя за евентуална имплантация. Ако не настъпи оплождане, прогестеронът спада и сигнализира началото на следващия цикъл.

Роля по време на бременност

По време на бременност прогестеронът се освобождава от плацентата. Той предотвратява преждевременните маточни контракции и подготвя гърдите за производство на кърма. Нивата му нарастват значително с напредването на бременността: от около 11-90 ng/mL през първия триместър до над 48-300 ng/mL в третия.

Влияние върху общото здраве

Прогестеронът влияе и на нивата на другите полови хормони, като може да помогне за защита срещу сърдечно-съдови заболявания и загуба на костна плътност с течение на времето.

Нормални нива на прогестерон

Нивата на прогестерон се измерват чрез кръвен тест. Лекарят може да назначи такъв при проследяване на овулацията, повтарящи се спонтанни аборти, извънматочна бременност или безплодие. Ето референтните стойности:

Фоликуларна фаза (преди овулация): под 1 ng/mL

Лутеална фаза (след овулация): 5-20 ng/mL

Първи триместър на бременност: 11,2-90,0 ng/mL

Втори триместър: 25,6-89,4 ng/mL

Трети триместър: 48-300+ ng/mL

След менопауза: под 1 ng/mL

Нисък прогестерон: причини и симптоми

Ниски нива на прогестерон могат да бъдат предизвикани от различни фактори. Специалистите посочват следните основни причини:

Повишени нива на кортизол (хормона на стреса);

Повишен пролактин;

Извънматочна бременност;

Проблеми с щитовидната жлеза;

Синдром на поликистозните яйчници (СПКЯ);

Менопауза.

Симптомите на нисък прогестерон включват:

Нередовен менструален цикъл, включително пропуснати цикли и аномално кървене;

Кървене по време на бременност;

Повтарящи се спонтанни аборти;

Преждевременно раждане;

Намалено либидо.

Висок прогестерон: причини и симптоми

Повишените нива на прогестерон най-често са свързани с бременност или овулация, но могат да се дължат и на:

Бременност с близнаци или повече деца;

Кисти на яйчниците;

Моларна бременност;

Рак на надбъбречната жлеза или яйчниците (рядко);

Симптомите при висок прогестерон наподобяват предменструален синдром (ПМС) и включват депресия, тревожност, раздразнителност, подуване, умора и болезненост на гърдите.

Синтетичен прогестерон: кога и как се прилага?

Синтетичният прогестерон (прогестин) може да се приема перорално, вагинално или чрез инжекции и се използва при редица медицински показания.

Хормонозаместителна терапия (ХЗТ)

Прогестеронът е ключов компонент на ХЗТ при жени в периода на перименопаузата и менопаузата. Съгласно данни на Health.com, ХЗТ с естроген и прогестерон помага за облекчаване на симптоми като горещи вълни, вагинална сухота, промени в настроението и нощно изпотяване. Освен това тя може да намали риска от остеопороза и сърдечно-съдови заболявания.

Контрацепция

Прогестеронът влиза в състава на различни хормонални контрацептиви: таблетки (самостоятелно или в комбинация с естроген), вътрематочни спирали и имплантируеми средства. Той предотвратява бременността, като сгъстява цервикалната слуз и потиска овулацията.

Лечение на аменорея

При жени с аменорея (липса на менструация) лекарят може да предпише прогестин за възстановяване на цикъла. Т.нар. "тест с прогестерон", което представлява приемане на прогестерон за 5-10 дни, като в повечето случаи предизвиква менструация в рамките на две седмици.

Предотвратяване на преждевременно раждане

Тъй като прогестеронът спира маточните контракции, той се прилага и за предотвратяване на преждевременно раждане при бременни с кратка шийка на матката или с история на предишни предсрочни раждания.

Безопасност и странични ефекти

Прогестеронът обикновено се понася добре. Чести странични ефекти включват болезненост на гърдите, гадене, умора, главоболие и промени в настроението. В редки случаи могат да се появят сериозни реакции, като затруднено дишане, болка в гърдите или зрителни нарушения. При всеки от тези симптоми е необходима незабавна медицинска помощ.

Как да поддържаме нормални нива на прогестерон естествено?

Освен медикаментозното лечение, съществуват и начини за естествено поддържане на хормоналния баланс:

Управление на стреса: Кортизолът е свързан с намаляване на прогестерона. Техники като дълбоко дишане, медитация и йога могат да помогнат.

Поддържане на здравословно тегло: Затлъстяването увеличава нивата на естрогена и снижава прогестерона. Редовната физическа активност и балансираното хранене са от ключово значение.

Противовъзпалителна диета: Храни, богати на омега-3 мастни киселини, фибри и кръстоцветни зеленчуци, може да помогнат за балансиране на хормоните.

Прогестеронът е много повече от „ хормон на бременността", той е незаменим регулатор на менструалния цикъл, настроението, костното здраве и сърдечно-съдовата система. Познаването на нормалните му нива и симптомите на дисбаланс може да ви помогне да реагирате навреме и да защитите здравето си.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници

1. Health.com: Какво е прогестерон и как влияе на тялото