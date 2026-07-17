Високият тестостерон при жените е състояние, което често остава неразпознато, докато не се появят видими симптоми като акне, окосмяване по лицето и тялото или нередовен менструален цикъл. Според проучване, публикувано в Medicine Clinics of North America, тази хормонална дисбаланс може да произтича от различни причини, сред които са: полиендокринен метаболитен овариален синдром (ПМОС), познат по-рано като поликистозен овариален синдром (ПКОС), нарушения в надбъбречните или хипофизните жлези, а понякога и от овариален карцином.
Какво причинява високия тестостерон при жените?
Причините варират, но най-честата от тях е полиендокринен метаболитен овариален синдром (ПМОС) - състояние, засягащо метаболизма и овулацията. В по-редки случаи високите нива се дължат на жлезисти нарушения или остават с неизяснен произход. Симптомите включват:
- прекомерно окосмяване по лицето и тялото;
- косопад по скалпа;
- промени в гласа;
- нередовен менструален цикъл;
- затруднено забременяване;
- акне.
Медикаментозни подходи за понижаване на тестостерона
Когато нивата на тестостерон са трайно повишени, здравният специалист обикновено препоръчва медикаментозно лечение като първа стъпка.
Контрацептивни хапчета
Оралните контрацептиви, съдържащи комбинация от естроген и прогестерон, намаляват количеството произвеждан тестостерон и смекчават ефектите му върху тялото. Те често са първият избор при жени, които не планират бременност в близко бъдеще.
Спиронолактон
При недостатъчен ефект от контрацептивите, лекарите нерядко добавят спиронолактон: медикамент, който помага за намаляване на окосмяването и другите симптоми. Важно е да се знае, че той може да повлияе на развитието на плода, затова се комбинира задължително с контрацепция при жени в детеродна възраст.
Промени в начина на живот и храненето
Освен медикаментозното лечение, балансираното хранене и физическата активност играят съществена роля. Според експертите, отслабването при жени с наднормено тегло и ПМОС може значително да намали нивата на тестостерон и свързаните симптоми.
Хранителен режим с нисък гликемичен индекс
Диета, богата на храни с нисък гликемичен индекс, се свързва с по-добър хормонален баланс. Такива храни включват:
- пълнозърнести продукти: ориз, ечемик, овес;
- моркови, листни зеленчуци и безкорбялни зеленчуци;
- повечето плодове (с изключение на ананас и диня);
- млечни продукти;
- бобови растения и ядки.
Изследвания сочат също, че високопротеиновите диети и хранителният режим DASH, който е фокусиран върху плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни и постни протеини, могат да подпомогнат баланса на хормоните.
Физическа активност
Аеробните тренировки, силовите упражнения и интервалната тренировка с висока интензивност се считат за ефективни за управление на тестостерона и симптомите на ПМОС. Йога упражненията също могат да помогнат, както чрез физическа активност, така и чрез управление на стреса.
Управление на стреса
Стресът пряко влияе върху хормоналния баланс и качеството на съня, което от своя страна засяга нивата на тестостерон. Разговорите с близки, хобитата и търсенето на психологическа подкрепа са част от препоръчваните стратегии.
Естествени добавки
Някои добавки се свързват с потенциален ефект върху нивата на тестостерон, макар да са необходими още изследвания:
- инозитол;
- витамин D (особено в комбинация с калций);
- витамин K;
- цинк;
- мелатонин;
- омега-3 мастни киселини;
- кверцетин;
- червена рейши;
- зелен чай;
- магнезий.
Преди прием на каквато и да е добавка е важно да се консултирате с лекар, тъй като взаимодействията с други лекарства могат да бъдат рискови.
Управлението на високите нива на тестостерон при жените изисква комплексен подход, съчетание от медикаментозно лечение, промени в храненето, физическа активност и управление на стреса. Всеки случай е индивидуален, затова е важно да се консултирате с Вашия лекар, за да откриете най-подходящата стратегия за Вас.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- Health.com: Как жените да понижат нивата на тестостерон?