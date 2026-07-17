Високият тестостерон при жените е състояние, което често остава неразпознато, докато не се появят видими симптоми като акне, окосмяване по лицето и тялото или нередовен менструален цикъл. Според проучване, публикувано в Medicine Clinics of North America, тази хормонална дисбаланс може да произтича от различни причини, сред които са: полиендокринен метаболитен овариален синдром (ПМОС), познат по-рано като поликистозен овариален синдром (ПКОС), нарушения в надбъбречните или хипофизните жлези, а понякога и от овариален карцином.

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Какво причинява високия тестостерон при жените?

Причините варират, но най-честата от тях е полиендокринен метаболитен овариален синдром (ПМОС) - състояние, засягащо метаболизма и овулацията. В по-редки случаи високите нива се дължат на жлезисти нарушения или остават с неизяснен произход. Симптомите включват:

прекомерно окосмяване по лицето и тялото;

косопад по скалпа;

промени в гласа;

нередовен менструален цикъл;

затруднено забременяване;

акне.

Медикаментозни подходи за понижаване на тестостерона

Когато нивата на тестостерон са трайно повишени, здравният специалист обикновено препоръчва медикаментозно лечение като първа стъпка.

Контрацептивни хапчета

Оралните контрацептиви, съдържащи комбинация от естроген и прогестерон, намаляват количеството произвеждан тестостерон и смекчават ефектите му върху тялото. Те често са първият избор при жени, които не планират бременност в близко бъдеще.

Спиронолактон

При недостатъчен ефект от контрацептивите, лекарите нерядко добавят спиронолактон: медикамент, който помага за намаляване на окосмяването и другите симптоми. Важно е да се знае, че той може да повлияе на развитието на плода, затова се комбинира задължително с контрацепция при жени в детеродна възраст.

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Промени в начина на живот и храненето

Освен медикаментозното лечение, балансираното хранене и физическата активност играят съществена роля. Според експертите, отслабването при жени с наднормено тегло и ПМОС може значително да намали нивата на тестостерон и свързаните симптоми.

Хранителен режим с нисък гликемичен индекс

Диета, богата на храни с нисък гликемичен индекс, се свързва с по-добър хормонален баланс. Такива храни включват:

пълнозърнести продукти: ориз, ечемик, овес;

моркови, листни зеленчуци и безкорбялни зеленчуци;

повечето плодове (с изключение на ананас и диня);

млечни продукти;

бобови растения и ядки.

Изследвания сочат също, че високопротеиновите диети и хранителният режим DASH, който е фокусиран върху плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни и постни протеини, могат да подпомогнат баланса на хормоните.

Физическа активност

Аеробните тренировки, силовите упражнения и интервалната тренировка с висока интензивност се считат за ефективни за управление на тестостерона и симптомите на ПМОС. Йога упражненията също могат да помогнат, както чрез физическа активност, така и чрез управление на стреса.

Управление на стреса

Стресът пряко влияе върху хормоналния баланс и качеството на съня, което от своя страна засяга нивата на тестостерон. Разговорите с близки, хобитата и търсенето на психологическа подкрепа са част от препоръчваните стратегии.

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Естествени добавки

Някои добавки се свързват с потенциален ефект върху нивата на тестостерон, макар да са необходими още изследвания:

инозитол;

витамин D (особено в комбинация с калций);

витамин K;

цинк;

мелатонин;

омега-3 мастни киселини;

кверцетин;

червена рейши;

зелен чай;

магнезий.

Преди прием на каквато и да е добавка е важно да се консултирате с лекар, тъй като взаимодействията с други лекарства могат да бъдат рискови.

Управлението на високите нива на тестостерон при жените изисква комплексен подход, съчетание от медикаментозно лечение, промени в храненето, физическа активност и управление на стреса. Всеки случай е индивидуален, затова е важно да се консултирате с Вашия лекар, за да откриете най-подходящата стратегия за Вас.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници