Пъпките, които се появяват или се влошават в периоди на напрежение, са проблем, с който се сблъскват все повече хора. Макар стресът да не се смята за пряка причина за акне, специалистите посочват, че той може да засили вече съществуващи кожни проблеми и да направи възпаленията по-упорити.

Връзката между психическото напрежение и състоянието на кожата все по-често е обект на научен интерес, тъй като показва колко тясно са свързани нервната система, хормоните и кожното здраве.

Стрес и акне: каква е връзката?

Стресът не предизвиква акне директно, но според анализ на множество изследвания в дерматологичната литература, емоционалното напрежение влошава акнето при 50% до 80% от засегнатите хора. Дерматологът Анджела Ламб, доцент в Медицинското училище Маунт Синай, обяснява пред Health.com, че хората с по-мазна кожа и по-широки пори е особено чувствителна към стрес акне.

Хормоналният механизъм зад стрес акнето

Когато тялото усети опасност или напрежение, то отделя два ключови хормона. Кортизолът, известен като хормонът на стреса, и андрогените (мъжки полови хормони) стимулират мастните жлези и космените фоликули, което води до засилено производство на себум и обриви.

Как изглеждат пъпките от стрес?

Според Американската академия по дерматология (AAD), стрес акнето не се различава визуално от обичайното. Дерматологът Алисън Труонг от Медицински център Кедърс-Синай посочва: стрес акнето представлява влошаване на съществуващи обриви. Например, от 1-2 пъпки може да се стигне до 10, 20 или 30 при силен стрес.

Стрес акнето може да се изрази като:

Черни точки (комедони): разширени пори, запушени от мазнина и мъртви клетки;

Бели точки: затворени пори с бяло или телесно оцветено издутие;

Папули: малки, червени издутини, причинени от бактерии и мъртви клетки

Пустули: подобни на папули, но с жълто или бяло съдържание;

Нодули и кисти: дълбоки, болезнени набъбвания в резултат на натрупване на себум, мъртви клетки и бактерии.

Как да се справим с пъпките от стрес?

Лечението на стрес акнето изисква двоен подход: справяне с причината (стреса) и грижа за кожата. Д-р Труонг е категорична, че най-важното е да се лекува причината. А тя е стресът.

Управление на стреса

Специалистите препоръчват следните доказани техники за справяне с напрежението:

Дихателни упражнения и медитация;

Достатъчно сън (7-9 часа на нощ);

Редовна физическа активност: йога, тай чи, разходки.

Слушане на музика или четене;

Консултация с психолог или специалист по психично здраве.

Грижа за кожата при акне от стрес

При лека до умерена степен на акне дерматолозите обичайно препоръчват продукти с активни съставки като бензоил пероксид, салицилова киселина или гликолова киселина. За по-упорити случаи може да е подходящо прибавянето на мек ретиноид, например адапален гел или третиноин по лекарско предписание. Важно: изборът на лечение е индивидуален и е нужно консултиране с дерматолог.

Профилактика: как да предотвратим пъпките от стрес?

Независимо дали обривите са свързани със стрес или не, следните навици могат да помогнат:

Почиствайте кожата нежно, без търкане;

Отстранявайте грима преди сън;

Пазете косата далеч от лицето и избягвайте да докосвате лицето;

Не изстисквайте, не чешете и не надрасквайте пъпките;

Измийте лицето след всяка тренировка;

Придържайте се към избрания режим за грижа за кожа.

Други кожни проблеми, свързани със стреса

Стресът може да влоши и редица други кожни заболявания, включително атопичен дерматит (екзема), псориазис и розацея. Ако забележите нов обрив с неясна причина, насочете се към дерматолог, тъй като това може да е признак за инфекция или алергична реакция.

Когато да се обърнете към лекар?

Потърсете консултация с дерматолог, ако:

Акнето ви причинява белези при зарастване;

Обривите се влошават или стават болезнени;

Самолечението и аптечните продукти не дават резултат;

Стресът от акнето влияе на ежедневието ви;

Имате внезапен обрив с неясна причина.

Пъпките от стрес са реален проблем, а само козметичните продукти не са достатъчни. Управлението на стреса е от полза не само за менталното здраве, но и за кожата ви. Комбинацията от техники за справяне с напрежението и подходяща грижа за кожата може значително да подобри състоянието. Ако обривите се влошават, запишете час при дерматолог и обмислете да потърсите подкрепа за справяне с напрежението.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

