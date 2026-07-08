Дълго време се смята, че донорските яйцеклетки могат почти напълно да „нулират" биологичния часовник на жената.

Ново мащабно проучване обаче показва, че възрастта на матката също играе решаваща роля и след 49-годишна възраст шансовете за успешна бременност чрез инвитро спадат осезаемо, дори при използване на яйцеклетки от млади донорки.

Какво показва проучването

Изследването обхваща 1774 жени, преминали през инвитро процедури с донорска яйцеклетка. Резултатите очертават ясна тенденция след определена възрастова граница:

Снимка: Canva

Жени на 35–40 години имат 54% шанс за бременност с донорска яйцеклетка, докато при жените на 49 и повече години той спада до около 43%.

Процентът на живородените деца намалява от 46% на 32%.

Рискът от спонтанен аборт нараства от 24% на 38%, двойно по-висок при жените над 49 г. спрямо тези на 35–40 години.

При жените, които трансферират всички налични ембриони, успеваемостта при раждане е около 80% за групата 35–40 г. и 62,5% за групата 49+.

Според изследователите, тези разлики поставят под въпрос идеята, че донорските яйцеклетки напълно елиминират ефектите на репродуктивното остаряване.

Ролята на качеството на ендометриума

Водещата изследователка д-р Беатриче Крестани, от институт по асистирана репродукция в Италия, обяснява, че досега репродуктивното остаряване се разглежда предимно като проблем на яйчниците. „Ако замените по-старите яйцеклетки с по-млади донорски, се приема, че „нулирате" репродуктивния часовник. Нашите данни показват, че картината е по-сложна", коментира тя.

Екипът установява възрастови промени и в ендометриума, лигавицата на матката, където се имплантира оплодената яйцеклетка или ембрионът. Дебелината на лигавицата остава сходна с възрастта, но качество на ендометриума се влошава. Учените смятат, че именно тук може да се крие бъдещ ключ към подобряване на резултатите, чрез методи за предвиждане, превенция или подобряване на „възрастта" на матката.

„Заслужаваме да знаем истината"

Жена, преминала през седем цикъла инвитро преди да роди дъщеря си, споделя пред BBC колко тежко е било изживяването: „Гледаме известни личности, родили в късните си 40 или след 50 години. Възхваляваме ги. Не знаем какъв ад са преживели."

Снимка: Canva

Тя разказва, че е обмисляла да спре опитите на 47 години, преживяла е две загуби на бременност, и никога не се е чувствала спокойна по време на последната бременност, до момента на раждането. „Нека бъдем честни с жените за трудностите, пред които могат да се изправят. Заслужаваме да знаем това", казва тя.

Правна рамка и достъп до лечение

Във Великобритания няма законова горна възрастова граница за инвитро, за разлика от страни като Гърция, където границата е 54 години.

Жените могат да даряват яйцеклетки до 36-годишна възраст.

Частните клиники по стерилитет са задължени да преценяват благополучието на бъдещото дете и физическата способност на пациентката да износи бременност безопасно.

Насоките на NHS препоръчват до три цикъла инвитро за жени до 40 г. и един цикъл за жени до 42 г.; лечението с донорска яйцеклетка обичайно се заплаща от пациентките.

Лица, заченати чрез донорство след април 2005 г., могат да поискат информация за биологичния си донор след навършване на 18 години.

Може ли жена на 49 години да забременее с донорска яйцеклетка в България?

За разлика от Великобритания, у нас инвитро процедурите и лечението в клиника по стерилитет се регулират по-строго в няколко отношения:

Възрастова граница за пациентки: Жените имат право на асистирана репродукция до настъпването на менопауза. При процедури с донорска яйцеклетка обаче е въведена фиксирана пределна възраст до 51 години .

Даряване на яйцеклетки: При неродствено (анонимно) донорство жената трябва да е между 18 и 34 навършени години и по закон е задължително да има поне едно живородено собствено дете. При родствено даряване (между сестри и братовчедки) границата от 34 години може да бъде надхвърлена по преценка на лекаря, но ако донорката е над 38 години, се изисква задължителен генетичен скрининг на ембрионите.

Снимка: Canva

Оценка на пациентката: Подобно на UK, българските клиники извършват медицински и психологически скрининг, а бъдещите родители подписват информирани съгласия, с които поемат пълна родителска отговорност.

Държавно финансиране: Центърът за асистирана репродукция (ЦАР, т.нар. Инвитро фонд) финансира до 4 инвитро цикъла със собствени гамети, но само за жени до 43-годишна възраст. Процедурите след тази възраст, включително с донорска яйцеклетка, се заплащат изцяло от пациентките или чрез общински програми с отделни критерии.

Анонимност на донора: Тук е най-съществената разлика с Великобритания, донорството на яйцеклетки и сперматозоиди в България е абсолютно анонимно по закон. За разлика от децата, родени чрез донорство във Великобритания след 2005 г., в България лицата, заченати по този начин, нямат право да получат информация за биологичния си донор след навършване на 18 години. Данните се пазят в поверителен регистър на Изпълнителна агенция „Медицински надзор" и се разкриват само при изключителни медицински обстоятелства.

Какво препоръчват експертите

Проф. Борут Ковачич, председател-избран на ESHRE, посочва, че учените изучават „комуникацията" между имплантиращия се ембрион и лигавицата на матката. Макар проучването да очертава възрастов праг, свързан с началото на загуба на маточна функция, той подчертава, че границата не е абсолютна за всяка жена, тъй като здравето на матката и яйчниците се различава индивидуално.

Д-р Ипократис Сарис, председател-избран на British Fertility Society, препоръчва повече изследвания и подчертава, че бременностите могат да носят по-висок риск при по-възрастни жени, поради което двойките трябва да преминават през задълбочени прегледи и консултации преди started лечение.

Снимка: Freepik

Новото проучване, представено на конгреса на ESHRE, показва, че зачеването в напреднала възраст зависи не само от качеството на яйцеклетките, но и от изчерпания яйчников резерв и състоянието на матката.

Дори при инвитро с донорска яйцеклетка, шансовете за успешна имплантация на ембрион и износване на бременността намаляват след 49-годишна възраст, а рискът от спонтанен аборт нараства значително.

Изследователите подчертават, че резултатите не бива да разубеждават жените да опитват лечение с донорски яйцеклетки, успеваемостта остава значима дори в напреднала възраст, но пациентките трябва да бъдат информирани реалистично за границите на репродуктивното остаряване.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници