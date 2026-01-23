Изразът „спи като бебе” е може би една от най-големите лъжи в света на родителството. Бебетата не спят спокойно, напротив – те се въртят, стенат, кашлят и се движат постоянно.

Но нещо, което може да ви изненада още повече, е когато бебето ви внезапно се буди с истеричен плач по средата на нощта.

Как вашето спокойно бебе може да премине от пълна тишина към пронизителен вик за секунди, и още по-важното, защо това се случва? Причините зависят главно от възрастта на бебето.

Новородените често се събуждат по съвсем различни причини в сравнение с 4-месечните бебета, а деветмесечните имат съвсем други вълнения.

9 основни причини, поради които бебе се буди с плач

Бебетата са много по-склонни към тези тревожни нощни събуждания от възрастните, главно защото има толкова много възможни причини. Ето най-честите от тях:

1. Глад

Ако бебето е под 4 месеца, най-голямата причина е гладът. Много малки бебета се хранят през цялото денонощие - на всеки 2-3 часа. С времето бебето ще пропусне някои нощни хранения и ще издържа по-дълги периоди между тях. На тази възраст обаче гладът е най-вероятната причина, особено ако са минали няколко часа от последното хранене.

2. Газове и колики

Новороденото се храни добре, но храносмилателната му система все още не е напълно развита. Стомахчетата не винаги се справят добре с разграждането на веществата, на които са изложени чрез кърмата или формулата.

Това води до газове, които причиняват болка и дискомфорт. И понеже бебето е на практика малък, безпомощен човек, то не знае как да си помогне и се нуждае от вашата помощ.

Ако бебето има много газове или изглежда, че свива коремчето си, вероятно изпитва болезнени колики.

3. Зъбобол

Началото на никненето на зъбки между 4 и 6 месеца е честа причина за нощни събуждания. Макар че болката от зъбите може да продължи месеци, бебето ще се научи как да се справя с нея. На тази възраст обаче то ще бъде доста разстроено от това сърбящо, болезнено усещане в устата.

Снимка: iStock

Признаци на зъбобол включват:

Прекомерно слюноотделяне

Бебето иска да сложи всичко в устата си

Подути венци

Ако малкото показва тези признаци през деня и има болезнени събуждания през нощта, зъбобола вероятно е виновникът.

4. Неудобна среда

Мръсна пелена, стая, която е твърде гореща или студена, измокрен чаршаф в креватчето - ако би било неудобно за вас да спите така, вероятно е неудобно и за бебето.

Отново, тъй като бебетата не могат да решават собствените си проблеми, те ще ви уведомят (понякога по най-шумния и сърдит начин), че нещо в тяхната среда им пречи да спят.

5. Болест

Когато болест удари в средата на нощта, малкото ви може да се събуди внезапно с температура, стомашна болка или запушен нос.

Ако детето изглежда горещо, проверете за температура. Ако изглежда неутешимо или търка ушите, очите или носа си, може да се опитва да ви каже, че не се чувства добре.

6. Сепарационна тревожност

При по-големите бебета – около 9 месеца и след това, събуждането през нощта започва да става по-скоро въпрос на развитие, отколкото физически проблем.

"От около 9 до 12 месеца, това е вероятно сепарационна тревожност (тревожност от раздяла)", обяснява д-р Наташа Ахмед, педиатър от Остин, Тексас. "Обичайно е бебетата на тази възраст да се събудят, да осъзнаят, че мама или татко не са наблизо, и да изпаднат в паника."

Снимка: Canva

Ако бебето се събужда с писък, но се успокоява веднага щом се втурнете в стаята му, най-вероятно това се дължи на емоционална нужда, а не на мръсна пелена или празен стомах.

7. Регресии на съня

Регресиите на съня са най-лошата част от родителството, за която никой не ви предупреждава. Режим на сън за бебе може да се наруши през няколко етапа на развитие: на 4-ия, 6-ия, 8-ия, 12-ия, 18-ия и 24-ия месец.

Всички тези етапи имат нещо общо: те маркират някакъв преломен момент в развитието на детето. Независимо дали стават по-независими, опитват се да наложат желанията, промените в развитието често водят до сънни регресии.

8. Скокове в растежа

По-малките бебета преминават през периодични скокове в растежа, които ги правят ненаситно гладни и по-неспокойни. Това означава, че не само може да се събуждат по-често през нощта за хранене, но и могат да изискват тези хранения много настоятелно.

Истинският скок в растежа обикновено трае само около 2-3 дни. Ако малкото ви се събужда с плач и само храненето го успокоява, възможно е ситуацията да е временна.

9. Кошмари

Макар че са най-чести около 3-4-годишна възраст, кошмарите определено могат да нарушат съня на бебето и да го оставят да плаче истерично за вас през нощта. Но повечето бебета няма да започнат да имат кошмари до 18 месеца.

По-малките бебета обаче са склонни към свръхактивен рефлекс на изненада, който често изглежда като че ли са се събудили от лош сън.

Как да успокоите бебе, което плаче през нощта

Когато бебето ви се събужда внезапно с плач през нощта, можете да предприемете няколко бързи стъпки:

Проверете основните нужди

Експертите съветват бързо да си отговорите на въпросите: Бебето нахранено ли е? Сменено ли е? Топло или студено ли му е? Понякога решението е толкова просто, колкото едно хранене, смяна на пелена или повиване отново.

Снимка: iStock

Оценете дали изпитва физическа болка

Ако бебето е дъвчело всичко през деня, вероятно растат зъбки, и леко масажиране на венците или подходяща за възрастта доза Нурофен или Панадол може да помогне. Ако има газове, се препоръчват упражнения "колело" с краката.

Оценете емоционалната реакция на по-голямото бебе

Ако са щастливи да ви видят, вероятно имат сепарационна тревожност. Ако се успокояват веднага щом ги вдигнете или им върнете биберона в устата, вероятно са станали зависими от тази помощ за заспиване.

Режим на сън за бебе: Защо е важен

Едно нещо, което може да кара бебето да се събужда с плач, е че е на неправилен дневен режим.

Режимът на бебето трябва да има подходящи интервали на будуване - времето, през което бебето може да остане будно между два съня. Ако тези прозорци са твърде дълги, това води до чести събуждания и плач между циклите на сън.

За някои деца събуждането с плач е знак, че не са приключили напълно със спането и се нуждаят от повече почивка. В тези случаи понякога е най-добре да изчакате минута или две, когато чуете плач. Понякога бебето ви ще заспи отново.

Кога да потърсите педиатър?

За щастие почти всички тези проблеми можете да разрешите у дома. Въпреки това, ако бебето изглежда болно, не яде или не пишка, както обикновено, или има температура 38°C или по-висока, трябва да се консултирате с лекар.

Същото важи за бебета, които плачат неутешимо нощ след нощ без очевидна причина.

Съвети за по-добър сън на бебето

Съкратете вечерната рутина

Ако усещате, че бебето ви е преуморено, най-добре е да съкратите обичайната си вечерна рутина и да му помогнете да се опита да заспи по-бързо. Бебе, което е неспокойно по време на вечерната рутина, често просто се нуждае от сън.

Използвайте успокояващи техники

Когато бебето е много разстроено, полезно е да отделите допълнително време, за да го успокоите. Можете да включите бял шум и да започнете да „шъткате” или пеете.

Много бебета се успокояват по-бързо и спират да плачат, когато са люлеени или нежно подрусвани.

Запомнете, че сънят на бебето еволюира постоянно с неговото развитие. Това, което работи днес, може да не работи през следващия месец, и това е напълно нормално. Ключът е да останете гъвкави, търпеливи и внимателни към нуждите на малкото си.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

