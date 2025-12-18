Витамин К и бебетата: Защо е жизненоважен за новородените

Тревожна тенденция набира скорост в родилните отделения по света – все повече родители отказват рутинната инжекция с витамин К за новородените си бебета.

Добре е да се знае защо витамин К е толкова важен за новородените, как се прилага в България, какви рискове крие отказа и какво движи родителите към това решение.

Тревожно нарастване на отказите

Мащабното изследване, публикувано в Journal of the American Medical Association, обхващащо над 5 милиона бебета, родени в 403 болници в САЩ, показва притеснителни данни.

Процентът на отказите бележи сериозен ръст – от под 3% през 2017 година до над 5% през 2024 година. Това означава, че приблизително 200 000 бебета, родени в този период, са останали без критична защита. Тенденцията се е ускорила по време и след пандемията от COVID-19.

Какво стои зад отказите?

Според експертите има два основни фактора:

Дезинформация в социалните мрежи – родители се натъкват на неверни твърдения относно безопасността на инжекцията

Нарастващ ваксинационен скептицизъм – много родители погрешно приравняват инжекцията с витамин К към ваксина

"Родителите приравняват инжекциите с витамин К към ваксините", обяснява Д-р Тифани Маккий-Гарет, доцент по педиатрия в Texas Children's Hospital, подчертавайки, че витамин К не е ваксина, а хранителна добавка, получена от растение.

Как се прилага витамин К в България

В България, както и в повечето развити страни, витамин К се прилага веднага след раждането – това е критичният момент, когато организмът на бебето е най-уязвим.

Два метода на приложение:

Мускулна инжекция (препоръчителен метод):

Прилага се еднократно в бедрото на бебето в първите 6 часа след раждането

Осигурява бързо и пълно усвояване

Гарантира защита за месеци напред

Най-надеждният и ефективен вариант

Перорални капки (алтернатива):

Изискват три отделни дози – при раждането, на 3-5-ия ден и около четвъртата седмица

По-малко сигурен метод с риск от пропуски

Усвояването варира при различните бебета

Защо витамин К е жизненоважен за новородените

Какво прави витамин К?

Витамин К е мастноразтворимо вещество, което е необходимо на организма за образуване на кръвни съсиреци. Без него кръвта не може да се съсирва правилно, което води до опасно кървене.

При възрастни и по-големи деца витамин К се получава от:

Зелени листни зеленчуци

Месо, млечни продукти и яйца

Здравите чревни бактерии в микробиома

Защо бебетата се раждат без достатъчно витамин К?

Има две основни причини:

Витамин К не преминава лесно през плацентата – за разлика от много други хранителни вещества, количеството, което достига до бебето по време на бременността, е минимално Чревата на новородените още нямат развита бактериална флора – организмът не може да произвежда собствен витамин К в първите месеци

Дори майчиното мляко, макар и най-доброто хранене за новородени, съдържа недостатъчно количество витамин К, за да предпази от дефицит. Проучванията показват, че дори високи дози витамин К, приемани от кърмещата майка, не увеличават достатъчно нивата в кърмата.

Какво е дефицит на витамин К при новородени

Дефицитът на витамин К при новородени (хеморагична болест на новороденото) настъпва, когато бебето има твърде ниски нивата на витамина и кръвта не може да се съсирва. Това води до неконтролируемо кървене.

Опасностите от дефицит на витамин К

Новородените без инжекция с витамин К са над 80 пъти по-склонни да развият кървене от дефицит.

Симптоми на дефицит:

Кървене от пъпната връв или носа

Синини, особено около лицето и главата

Кървави или черни, лепкави изпражнения

Повръщане на кръв

Вътрешно кървене в стомашно-чревния тракт

Мозъчeн кръвоизлив – най-опасната форма

Кървенето в мозъка е това, за което наистина се притесняват специалистите, защото по същество то е инсулт и може да причини смърт.

Безопасна ли е инжекцията с витамин К?

Да, инжекцията с витамин К е безопасна. Тя се използва като стандарт на грижа повече от 60 години.

Развенчаване на митове

През 90-те години на миналия век проучване предполага възможна връзка между инжекцията и детски рак. Това притеснение е взето много сериозно от медицинската общност. Оттогава множество последващи изследвания са проведени и нито едно не е успяло да потвърди тази връзка.

Витамин К инжекцията

Не е ваксина

Не съдържа живак

Не причинява вреда на бебето

Витаминът се съхранява в черния дроб и се освобождава постепенно

Родителите могат да намалят краткотрайния дискомфорт, като държат или хранят бебето по време на инжектирането.

Защитете бебето си

Инжекцията с витамин К е проста, безопасна и доказано ефективна превантивна мярка, която предпазва бебетата от потенциално фатално кървене. За разлика от много състояния, дефицитът на витамин К е напълно предотвратим с една единствена инжекция при раждането.

"Тези лечения са били толкова ефективни, че хората не разбират последствията. Те никога не са виждали бебета с тежко кървене, затова мислят, че не съществува", казва д-р Айвън Ханд, директор на неонатология в NYC Health + Hospitals Kings County. "Но не го виждате, защото лекуваме тези деца."

Лесно и безопасно е да се предотврати кървене от дефицит на витамин К с инжекция с витамин К при раждане. Ако имате някакви въпроси или притеснения, не забравяйте да се консултирате с вашия педиатър. Той може да ви помогне да прецените ползите и рисковете.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

