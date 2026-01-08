По повод Деня на родилната помощ (Бабинден) УМБАЛ „Лозенец“ организира безплатни консултации за недоносени и рискови новородени. Прегледите ще се състоят на 15 и 20 януари 2026 г. и са насочени към подкрепа на най-уязвимите пациенти в първите месеци от живота им.

Инициативата е водена от д-р Щерю Бояджиев и екипа на Отделението по неонатология и цели да осигури навременна медицинска грижа за бебета, родени преждевременно или с рискови фактори, които изискват специализирано проследяване.

Какво включват безплатните прегледи

Консултациите обхващат високоспециализирани оценки, съобразени с възрастта и индивидуалното състояние на детето:

Преглед от неонатолог – детайлна оценка на общото здравословно състояние, физическото развитие и адаптацията на бебето след раждането.

Оценка на неврологичното развитие – проверка на рефлекси, мускулен тонус, двигателни функции и реакция на външни стимули, които са критични показатели в ранната възраст.

Насоки за хранене, развитие и профилактика – индивидуализирани препоръки за кърмене или изкуствено хранене, подкрепа на имунитета и предотвратяване на анемия, рахит и други дефицити.

Насочване към допълнителни изследвания – при необходимост родителите ще получат направления за консултации с офталмолог, детски невролог или други специалисти.

За кого са предназначени консултациите

Прегледите са подходящи за две основни групи новородени:

Недоносени бебета до 1-годишна възраст – деца, родени преди 37-а гестационна седмица, които изискват по-продължително проследяване поради незрялост на органите и системите.

Рискови бебета, родени на термин, до 6-месечна възраст – новородени с ниско тегло при раждане, фамилна обремененост, прекарани вътреутробни инфекции или усложнения по време на бременността и раждането.

Родителите се насърчават да носят налична медицинска документация – епикризи, резултати от прегледи или изследвания, които могат да помогнат на специалистите за по-точна оценка.

Защо редовното проследяване е толкова важно

"Редовното проследяване на недоносените и рисковите бебета е ключово, защото много от късните усложнения могат да бъдат овладени успешно, ако се открият навреме. Нашата цел е да осигурим навременна, точна и спокойна грижа за най-малките", споделя д-р Бояджиев, началник на Отделението по неонатология.

При новородените, особено в рисковите групи, прозорците за развитие са изключително кратки. Навременната диагностика може да бъде решаваща за пълното възстановяване и предотвратяване на трайни увреждания.

Проследяване на физиологичния прогрес

Освен стандартното измерване на тегло и ръст, лекарите внимателно следят няколко критични параметъра. Неврологичното развитие включва проверка на рефлекси, мускулен тонус и реакция на стимули – показатели, които разкриват дали нервната система се развива правилно.

Сетивните органи също са под наблюдение чрез ранен скрининг на слуха и зрението, което е особено важно при недоносени деца поради повишения риск от ретинопатия. Кардио-пулмоналната система се проследява внимателно, тъй като сърдечният ритъм и дишането при недоносени често са нестабилни в първите месеци.

Специфични нужди на недоносените бебета

Недоносените бебета изискват оценка на развитието им въз основа на коригирана възраст, изчисление, което отчита колко седмици по-рано са родени. Прегледите при тях са по-чести и често включват консултации с офталмолог за предотвратяване на ретинопатия, детски невролог за ранна диагностика на двигателни нарушения и рехабилитатор за навременна лечебна физкултура при необходимост.

Превенция на усложненията при рискови бебета

Рисковите новородени са особено уязвими към усложнения като анемия и рахит, които са чести при недоносени деца. Редовните прегледи позволяват навременно откриване и коригиране на такива състояния преди те да доведат до сериозни последици за развитието.

Как да се запишете за консултация

Прегледите се извършват след предварително записване на телефон 02/96 07 682. Предвид ограничения брой часове, родителите се насърчават да се свържат своевременно.

Екипът на неонатологията остава отдаден на мисията да подкрепя живота още от първите му минути, като отбелязва Бабинден с грижа към тези, за които денят има най-голямо значение, новородените и техните семейства.

