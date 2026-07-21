Горещините тази година чупят рекорди в цяла Европа, а темата за безопасността на бебета в жегата вече не е просто сезонен съвет, а се превръща в спешен здравен въпрос.

Само от началото на лятото климатичните горещини в Европа са свързани с над 10 000 смъртни случая, а учените предупреждават, че причинените от климатичните промени топлинни вълни стават по-дълги, по-силни и по-чести.

За родителите на малки деца това означава нов набор от въпроси, колко дълго е безопасно бебето да стои навън, кои са признаците на прегряване и какво категорично трябва да се избягва.

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Експерти обясняват основните признаци на прегряване при новородено, как да разпознаете дехидратация при бебета, кои са практическите съвети за летни грижи за бебето и защо някои привидно логични навици, като покриването на количката, същност крият риск.

Защо бебетата са по-уязвими на жега

Телесният температурен регулатор при децата все още не е напълно развит. За разлика от възрастните, малките деца се потят по-малко спрямо телесното си тегло и имат по-висок метаболизъм, което ги кара да загряват по-бързо при екстремни температури.

Според д-р Катрин Уилямсън, педиатър в Rady Children's Health, Калифорния, темата за топлинния риск все по-често се разглежда наравно с класическите опасности като давене и задавяне при малки деца.

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По данни на анализ на УНИЦЕФ повече от 1,5 млрд. деца по света вече са изложени на чести и тежки топлинни вълни, а в Европа и Централна Азия горещините отнемат живота на близо 400 деца годишно.

Симптоми на топлинен удар при бебета

Родителите трябва да следят внимателно за следните сигнали:

Липса на сълзи при плач или по-рядка смяна на мокри пелени, възможен признак на дехидратация

Зачервена кожа и умора , сигнал, че детето има нужда от почивка на хладно място

Повишена раздразнителност , според д-р Уилямсън това също може да означава прегряване

Учестено дишане или необичайна летаргия

Тези сигнали не винаги означават заболяване, но изискват незабавна реакция, преместване на сянка, охлаждане и допълнителна хидратация.

Как да охладим бебе в жегата?

Експертите препоръчват:

Да се избягва излизане навън през най-горещите часове на деня

Обличане с дрехи за бебе през лятото , които са леки, свободни и в светли цветове

Прилагане на подходяща слънцезащита за бебета

Чести и по-малки по обем хранения за по-добра хидратация на бебета и малки деца

Водни плодове като диня и ягоди като лека и освежаваща закуска

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Д-р Дебра Ланглоа от University of Michigan Health C.S. Mott Children's Hospital обобщава просто: „Ако на вас ви е горещо, на бебето ви със сигурност също му е горещо.“ Тя препоръчва ограничаване на времето навън в жегата, но не и пълно затваряне вкъщи.

Покриване на бебешка количка

Интуитивно изглежда логично да покриете количката, за да пазите бебето от слънце. На практика обаче дори тънка тъкан пречи на въздушната циркулация и задържа топлина, което повишава температурата вътре в количката. Според насоките на Световната здравна организация (СЗО) по-безопасният подход е използване на леко навлажнена кърпа, която периодично се намокря, съчетана с преносим вентилатор.

Безопасност на децата в колата през лятото

Особено голям е рискът от оставяне на деца в паркирани автомобили. Наскоро две деца загинаха в кола по време на топлинна вълна в Южна Франция. СЗО категорично предупреждава, че температурата в затворен автомобил може да достигне опасни нива дори за кратко и дори при открехнати прозорци. За охлаждане на кола след престой на слънце експертите съветват първо да се отворят прозорците за 10–20 секунди, докато работи климатикът, преди детето да бъде поставено вътре.

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Превенцията на топлинния стрес при малки деца изисква комбинация от наблюдателност и практични мерки: подходящо облекло, достатъчно течности, избягване на директно слънце в пиковите часове и никога оставяне на дете само в кола. Разпознаването на ранните симптоми на топлинен удар при бебета, умора, зачервяване, раздразнителност, намалено уриниране, позволява на родителите да реагират навреме. С зачестяващите горещини през последните лета този вид здравословен начин на живот през лятото за детското здраве в жегите се превръща от препоръка в необходимост за всяко семейство.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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